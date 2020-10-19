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Айгуль Асанбаева - новая 1-я леди Кыргызстана
00:26 20.10.2020

Семь фактов о супруге Садыра Жапарова

Супруги первых лиц государства всегда вызывают неподдельный интерес в обществе. Не секрет, что путь политических лидеров к успеху во многом зависит и от близких людей.

Сегодня многим кыргызстанцам хочется узнать подробности о супруге исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова. Sputnik Кыргызстан публикует факты об Айгуль Асанбаевой. Данные взяты из открытых источников и публикаций местных СМИ.



Малая родина

Айгуль Асанбаевой 47 лет, она родилась в Тюпском районе Иссык-Кульской области. Родом из села Санташ. Данных о профессии и об образовании пока нет.

Как супруги познакомились

Садыр Жапаров и Айгуль жили в соседних селах и познакомились в одной из поездок с друзьями на природу. Как вспоминала Асанбаева, ей было тогда 18 лет, а Жапарову - 23 года. После трех лет дружбы они поженились.

Потеряла первенца

По одним сведениям, у четы Жапаровых пятеро детей, по другим - четверо. В одном из интервью на вопрос о детях Асанбаева отметила, что у них четверо детей, но они взяли на воспитание еще сына младшего брата Садыра Жапарова после того, как он погиб вместе с супругой в автокатастрофе. Имена детей: Дастан, Рустам, Ринат, Нурдоолот и дочь Жанайым.

Первенец Жапаровых, Дастан, летом прошлого года погиб в автокатастрофе. 22 августа на мотоцикле он попал в ДТП на улице 7 Апреля. Пролежав несколько дней в больнице, скончался от травм 26 августа.

Стала свекровью

Второй сын Рустам на радость родителям привел в дом невестку. Он женился спустя некоторое время после гибели Дастана.

Три года жила с детьми за границей

Согласно интервью в некоторых СМИ, Асанбаева во время "политических гонений на супруга проживала с детьми за рубежом в течение трех лет". Сообщалось, что жили они в России и Польше.

Просила супругу Атамбаева помочь

В одном из интервью Асанбаева рассказывала, что во время задержания мужа на кыргызско-казахской границе силовики вместе с ним задержали и сына Рустама, который затем содержался в СИЗО почти полгода. В тот момент она обратилась за помощью в освобождении сына к первой леди - Раисе Атамбаевой.

"Через знакомых я вышла на первую леди и попросила ее помочь. Но она ответила, что "не лезет в такие вопросы". Я не говорю, что нужно освобождать всех подряд, я просила за сына, который, по сути, не совершал ничего противоправного, - он вышел лишь, чтобы встретить отца. Не всем дано стать первой леди страны, это знак от бога, и думаю, надо быть более милосердной и добрей", - говорила Асанбаева.

Активно поддерживает супруга

Во время отбывания Садыром Жапаровым наказания Асанбаева через СМИ открыто выражала свое мнение и всегда участвовала в акциях против произвола властей.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603142760
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