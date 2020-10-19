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Обормот, повисший на Башне Трампа в Чикаго, оказался кыргызом
00:38 20.10.2020

Провисевший на башне Трампа сдался полиции - сообщалось, что он из КР© Sputnik / Наталья Селиверстова

Инцидент длился более 13 часов. Некоторые пользователи соцсетей сообщили, что инициатором акции стал активист движения Black Lives Matter по имени Эдил Элиев.

БИШКЕК, 19 окт - Sputnik. Молодой человек, провисевший всю ночь на небоскребе Trump Tower в Чикаго (США), сдался полиции, сообщает Chicago Tribune.

Ранее стало известно, что нарушитель порядка свесился на веревке с балкона 16-го этажа небоскреба в воскресенье примерно в 17:30. Он хотел поговорить лично с президентом Дональдом Трампом и грозился покончить с собой.

"Ситуация мирно разрешилась с помощью переговоров. Подозреваемый задержан. Никто не пострадал", - заверил представитель чикагской полиции Том Ахерн.
Protester who suspended himself from Chicago Trump Tower all night has safely climbed to rescuers. He is being transported to the hospital. He has claimed that he is BLM. He had demanded Trump speak with him about the children"s future. He also asks that we listen to Noam Chomsky pic.twitter.com/ItefQBgpAh

- King (@BreezeJKing1) October 19, 2020
​По сведениям издания, инцидент длился более 13 часов. Некоторые пользователи соцсетей сообщили, что инициатором акции стал активист движения Black Lives Matter по имени Эдил Элиев (Eddil Eliev).

Пока полицейские пытались урегулировать ситуацию, дорожное движение вокруг башни Трампа было перекрыто. Издание отмечает, что поблизости собралась толпа зевак, некоторые задавались вопросом, не является ли это частью съемок нового фильма "Бэтмен".

Ранее издание Pledge Times сообщало, что молодому человеку больше 20 лет и он, предположительно, родом из Кыргызстана.

Источник - ru.sputnik.kg
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