Следующий год на нефтяном рынке может пройти уже без ОПЕК, - А.Башкатова

00:49 20.10.2020

Вызванная пандемией неопределенность усиливает разногласия между крупнейшими экспортерами сырья



Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"



19.10.2020



В течение года нефть – и Brent, и Urals – подешевела в полтора раза. Усугубление пандемии и связанных с ней экономических проблем может стать причиной для нового обвала котировок. И это плохо для России. Но и дополнительное снижение нефтедобычи, когда, наоборот, были планы вскоре ее нарастить, – тоже болезненная мера. Неопределенность мешает возвращению к докризисным показателям спроса, однако процесс восстановления все же не развернулся вспять полностью, заявил глава Минэнерго Александр Новак. В Минэнерго Саудовской Аравии, однако, считают, что действия стран – участниц сделки ОПЕК+ на нефтяном рынке должны носить превентивный характер.



В понедельник участники заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ обсудили перспективы 2021 года. От них зависит в том числе судьба того соглашения о рекордном снижении нефтедобычи, которое было достигнуто экспортерами в апреле текущего года после стремительного обвала котировок на фоне пандемии. По этому соглашению в 2021 году должны вступить в силу послабления – с января предполагалось обеспечить снижение совокупной нефтедобычи странами – участницами сделки только на 5,8 млн барр. в сутки против требуемого в разные периоды 2020 года снижения примерно на 8–10 млн барр. в день.



Как сообщил глава Минэнерго Александр Новак, выступая на открытой части онлайн-заседания, после ослабления карантинных ограничений в мире восстановление спроса запускалось неравномерно, и сейчас этот процесс замедлился из-за второй волны коронавируса. "Мы видим много неопределенностей, которые мешают возвращению к докризисным показателям экономики, мирового потребления нефтяного сырья", – продолжил министр. По его оценкам, в этом году инвестиции в энергетический сектор снизятся на 18–20%, что даже больше, чем снижение мирового спроса на нефть. "При этом рынок остается крайне волатильным и непредсказуемым. Таким образом, можно сказать, что мы по-прежнему находимся в периоде неопределенности", – обратил внимание министр. Однако он уточнил, что процесс восстановления все же не развернулся вспять полностью.



Новак продолжил: ситуация на рынке остается хрупкой, поэтому ОПЕК+ необходимо полностью выполнять сделку, Россия же намерена совершенствовать и укреплять этот формат и рассчитывает на такой же подход других стран. Ранее министр был как будто более воодушевлен. "Несмотря на начало второй волны эпидемии в ряде стран, мы с коллегами продолжаем смотреть на ситуацию с оптимизмом и рассчитываем, что сможем постепенно наращивать добычу, согласно условиям сделки, без ущерба для рынка", – сообщил он в журнале "Энергетическая политика".



Как ранее передавало издание Wall Street Journal, Саудовская Аравия, по одной версии, может выступить за то, чтобы страны – участницы сделки отказались от планируемого увеличения добычи нефти в январе 2021 года. И на то две причины: вторая волна пандемии и окончание военных действий в Ливии, что дает ей возможность нарастить нефтедобычу.



В понедельник источник в одной из делегаций онлайн-встречи экспортеров сообщил РИА Новости, что "Саудовская Аравия выступила с инициативой к ОПЕК+, чтобы была оценена возможность увеличения добычи нефти в начале следующего года". "Но консенсуса нет, мнения разделились, – пояснил источник. – Очень сложно прогнозировать спрос и потребность на рынке в следующем году. Коронавирус диктует свои условия, и мы даже попросили, чтобы мониторинговый комитет на сегодняшнем заседании обязательно учел риски, вызванные пандемией, при обсуждении предложений о пересмотре квот".



Кроме того, для участников рынка не прошло бесследно известие о том, что в преддверии заседания состоялось два телефонных разговора президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом.



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Российские нефтяники должны были

увеличить нефтедобычу с 2021-го.

Фото РИА НовостиКак пояснил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, речь идет не о разногласиях, а о взаимодействии двух стран, двух крупнейших производителей нефти, совместные действия которых способны оказывать стабилизирующее влияние на рынок энергоносителей. "Все эти рынки подвижны, и мы находимся на весьма активной стадии взаимодействия, обмена мнениями, поэтому это требует регулярных контактов", – добавил он.

Впрочем, на самом заседании министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бин Сальман заявил, что на нефтяном рынке нужно принимать превентивные меры. По его словам, ОПЕК+ будет пресекать все негативные тренды "в зародыше", поскольку ситуация на рынке энергоресурсов все еще неопределенная. Он также выразил надежду, что страны – "двоечники" сделки до конца 2020 года все же компенсируют неполное сокращение нефтедобычи. Как ранее сообщал Интерфакс, "самыми злостными" нарушителями сделки стали Ирак, Нигерия и некоторые другие страны.



"Цена отсечения нефти для российского бюджета составляет около 42 долл. за баррель, но важны и объемы ее реализации. Конечно, было бы желательным, если бы ограничения добычи были смягчены по графику, предусмотренному соглашением ОПЕК+", – сказала "НГ" руководитель отдела макроэкономического анализа компании "Финам" Ольга Беленькая.



Эксперт напомнила: в последнее время из-за второй волны пандемии коронавируса в мире и увеличения поставок нефти возникли опасения, что ОПЕК+ может отсрочить повышение квот, чтобы избежать давления на спрос и значительного снижения цены нефти. Между тем окончательное решение, как она уточнила, будет приниматься позже, в конце ноября – начале декабря.



"Если график отмены ограничений не сместится, то это было бы оптимально. Если он сместится на короткий период, как это было сделано в июле текущего года, – тоже несущественно. Самым негативным вариантом, как показывает история в марте этого года, была бы невозможность стран ОПЕК+ согласовать общее решение", – считает Беленькая.



По мнению руководителя центра "Альпари" Александра Разуваева, пока не время наращивать добычу, в мире четко видна вторая волна COVID-19. "Стабильность цен для России более важна, чем объем поставок", – пояснил он. Подстраховать поступления от нефтяного экспорта, по его мнению, можно за счет газового: "Приближение зимы выводит цены на газ на спотовом рынке на комфортный уровень"



Главный аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов считает иначе: "На мой взгляд, увеличение квот или даже их полная отмена была бы выгодна и Саудовской Аравии, и России, и еще ряду стран, которые хотели бы "здесь и сейчас" наполнить свои бюджеты, пострадавшие от пандемии, и решить острые социальные вопросы". При этом эксперт указал на то, что в картеле нарастают дезинтеграционные процессы, "управлять ценой, как в 80-х, не получается, это демотивирует участников, и, возможно, 2021 или 2022 год пройдут уже без картеля". Кроме того, как напомнил эксперт, "появляются консорциумы покупателей нефти, это крупные китайские компании, которые могут развернуть монополию и начать превращать ее в монопсонию, рынок единственного или почти единственного покупателя".