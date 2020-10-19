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Госкомспорт Киргизии возглавил бугу Канат Шабданбаев
00:57 20.10.2020

Резюме нового главы Госагентства спорта Каната Шабданбаева

"Sport АКИpress" - Пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта предоставила резюме нового директора ведомства Каната Шабданбаева.
Родился 9 февраля 1982 года в селе Талды-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области.

Образование и квалификация: Высшее юридическое образование

1999-2004 годы – Каракольский филиал Московского института "Предпринимательства и права", факультет юриспруденции, специальность: юрис.

Спортивный разряд:

- бронзовый призер чемпионата мира по греко-римской борьбе среди ветеранов 2019 года;

- Президент федерации по спортивной борьбе среди ветеранов;

- мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, мастер спорта по "Кулатуу";

- чемпион по греко-римской борьбе среди ветеранов КР;

- отличник физической культуры и спорта.

Трудовая деятельность:

- 2006-2007 – срочная служба в внутренних войсках МВД;

- 2007-2014 – директор ОсОО "ЕвроСтройКонтракт";

- 2014-2017 – юрист в компании"Марат и Партнеры";

- 2017-2020 – директор Государственного учреждения "Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения" при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - sport.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603144620
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