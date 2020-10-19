|Госкомспорт Киргизии возглавил бугу Канат Шабданбаев
00:57 20.10.2020
Резюме нового главы Госагентства спорта Каната Шабданбаева
"Sport АКИpress" - Пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта предоставила резюме нового директора ведомства Каната Шабданбаева.
Родился 9 февраля 1982 года в селе Талды-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области.
Образование и квалификация: Высшее юридическое образование
1999-2004 годы – Каракольский филиал Московского института "Предпринимательства и права", факультет юриспруденции, специальность: юрис.
Спортивный разряд:
- бронзовый призер чемпионата мира по греко-римской борьбе среди ветеранов 2019 года;
- Президент федерации по спортивной борьбе среди ветеранов;
- мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, мастер спорта по "Кулатуу";
- чемпион по греко-римской борьбе среди ветеранов КР;
- отличник физической культуры и спорта.
Трудовая деятельность:
- 2006-2007 – срочная служба в внутренних войсках МВД;
- 2007-2014 – директор ОсОО "ЕвроСтройКонтракт";
- 2014-2017 – юрист в компании"Марат и Партнеры";
- 2017-2020 – директор Государственного учреждения "Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения" при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта.