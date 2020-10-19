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08:01 1-м вице-мэром Бишкека назначен матерый экс-мэр Тюлеев (11 лет строгого режима)
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|1-м вице-мэром Бишкека назначен матерый экс-мэр Тюлеев (11 лет строгого режима)
08:01 20.10.2020
В городской управе произошли кадровые перестановки. Бывший первый вице-мэр Алмаз Бакетаев стал вице-мэром по вопросам ЖКХ.
БИШКЕК, 20 окт - Sputnik. Первым вице-мэром Бишкека назначен Нариман Тюлеев, сообщила пресс-служба муниципалитета.
Напомним, что эту должность занимал Алмаз Бакетаев. Теперь он стал вице-мэром по вопросам ЖКХ, а Алимбек Абдылдаев назначен советником градоначальника.
Соответствующие распоряжения подписал мэр Азиз Суракматов.
Тюлеев был мэром Бишкека с 2008 по 2010 годы. В 2013 году его приговорили к 11 годам заключения и конфисковали имущество - суд признал его виновным в коррупции при покупке китайских автобусов и выпуске муниципальных облигаций.
В итоге Тюлеев вернул в казну более 60 миллионов сомов и вышел на свободу в 2016 году.