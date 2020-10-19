Пока мир борется с вирусом, Китай поднимает экономику, - В.Скосырев

08:14 20.10.2020

Си Цзиньпин обещает сделать своих граждан зажиточными уже в этом году

Владимир Скосырев

19.10.2020



На поездки по стране в праздничные дни в октябре китайцы потратили 69 миллиардов долларов. Фото Reuters

Когда эпидемия укрощена, быстрое возвращение к нормальной жизни возможно. Об этом свидетельствуют итоги третьего квартала, обнародованные Госстатом КНР. Экономика выросла на 4,9%. Эксперты полагают, что к январю она преодолеет минимально допустимый, с точки зрения Пекина, рубеж в 5% годового роста. Преимущество над другими крупными державами может в ближайшие месяцы увеличиться, поскольку в отличие от США и Европы в Поднебесной жители почти не заражают друг друга, инфекцию иногда завозят из-за границы.

В первые три месяца 2020 года, после того как власти ввели полный карантин в Ухане, мегаполисе в Центральном Китае, экономика сократилась на 6,8%; аналогичное падение было зафиксировано однажды в 1960-х годах. А итоги третьего квартала, объявленные Национальным статистическим бюро, как отмечает Wall Street Journal, возвращают Китай на траекторию развития, которая планировалась до вспышки коронавирусной инфекции.



Международный валютный фонд (МВФ) тоже дает позитивную оценку перспективам страны. По его прогнозу, в 2020 году ее экономика увеличится на 1,9%. Так что Китай может стать единственной крупной державой, чья экономика вырастет на фоне разгула пандемии во многих странах.



Полным контрастом тут выглядят США и Евросоюз. По прогнозу МВФ, американская экономика сожмется на 4,3%, а еврозона – на 8,3%.



Другие экономические индикаторы, опубликованные Пекином, тоже говорят о силе КНР. Безработица в городах упала в сентябре до 5,4%, уменьшившись по сравнению с показателями августа. В принципе Пекин ставит задачу держать безработицу на уровне 6%.



Китай восстановил экономику в основном в три этапа. Первый – в конце января большая часть экономической активности была остановлена. Локдаун продолжался до конца марта. Но в апреле власти решили вновь запустить фабрики. Благодаря этому Китай увеличил свою долю глобального экспорта, отправляя на судах такое медицинское оборудование, как, например, маски, стерилизаторы; увеличился и вывоз компонентов для компьютеров. На них тоже подскочил спрос, ведь люди стали работать удаленно. А другие экспортеры производство не возобновили.



Если второй квартал воплощал восстановление фабричного производства, то третий квартал был отмечен восстановлением потребления. Когда вирус был почти полностью ликвидирован внутри страны, власти стали поощрять потребителей выходить из домов и залезать в кошельки. В августе розничная торговля впервые в 2020 году увеличилась. В сентябре она выросла на 3,3%, превзойдя ожидания экспертов, которые предсказывали рост всего на 1,7%. Располагаемый доход граждан КНР в третьем квартале тоже показал рост, увеличившись на 0,6% по сравнению с прошлым годом.



Это взбодрило и те американские компании, которые обслуживают китайских потребителей. Ричард Эллисон, генеральный директор фирмы Domino’s Pizza, сказал, что Китай добился потрясающего успеха. Он бросил спасательный круг изготовителям пиццы в тот момент, когда примерно 300 отделений компании в разных странах закрылись из-за коронавируса.



Тем не менее потребительские расходы не спешат увеличиваться. После национального праздника 1 октября наступила пора отдыха, длившаяся восемь дней. За это время 637 млн человек совершили поездки внутри страны. Но они потратили примерно 69 млрд долл. – то есть всего 70% от прошлогодних расходов, хотя каникулы в этот раз продолжались дольше на один день.



Как бы то ни было, расширение экономики КНР, по словам Джастина Линь Ифу, советника правительства, составит по меньшей мере 30% роста мировой экономики в этом и последующих годах. Однако New York Times подчеркивает, что китайское восстановление меньше помогло остальному миру, так как его импорт рос намного медленнее экспорта. В результате в Китае создавались рабочие места, а за границей их не становилось больше.



Экспорт составляет примерно 17% экономики Китая. Это более чем вдвое превышает соответствующий показатель в США. Помимо зависимости от экспорта еще одним фактором риска остается высокая задолженность в результате заимствований, сделанных местными правительствами, госкорпорациями и домовладельцами, взявшими ипотеку.



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Для китайского правительства рост в 5% – это красная линия. Оно говорило, что сделает все возможное, чтобы рост не опускался ниже этого уровня. Иначе будут трудности с занятостью, бюджетом. Старые показатели – 6–6,5% – вряд ли будут достигнуты в ближайший год или два, но 5–5,5% – этот показатель они будут вытягивать любой ценой. Данные за третий квартал близки к этой цифре.



Китай заплатил высокую цену, но победил пандемию. Это, конечно, дает ему сравнительное преимущество над другими развитыми странами, где началась вторая волна. Успеху также способствовала переориентация экономики на внутренний спрос. Китай все больше использует свой необъятный внутренний рынок, чтобы сгладить неблагоприятные внешние воздействия".



К числу таких воздействий относятся решения США ограничить доступ Китая к сфере высоких технологий на Западе, помешать становлению индустрии микрочипов. В Пекине осознают, что процесс освобождения от такой зависимости потребует огромных средств и займет не один год. Что касается накопленной долговой задолженности, то Пекин давно научился справляться с этим риском, заключил Ломанов.



Настраивает китайцев на преодоление всех тягот, связанных с пандемией, и председатель КНР Си Цзиньпин. Выступая на конференции, он пообещал гражданам обеспечить среднезажиточный уровень жизни не когда-нибудь, а до конца нынешнего года.