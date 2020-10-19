Экстремисты, вербующие узбекскую молодежь, не на шутку активизировались, - В.Михайлов

08:58 20.10.2020

19 октября 2020



Казалось бы, из-за пандемии, усложнившей перемещение людей по миру, привлекать исламистов из Центральной Азии террористическим организациям станет сложнее. Но произошло обратное: снижение доходов ведет к большей радикализации узбекской молодежи, чем активно пользуются вещающие на узбекском языке вербовщики из-за рубежа. Об этом пишет директор Центра изучений региональных угроз, главный редактор сайта Nuz.uz Виктор Михайлов.



По словам эксперта, вербовочные центры международных террористических организаций (МТО) активно ведут агитацию на узбекском языке в социальных сетях, хотя Yotube, ZOOM, Telegram, Instagram, Facebook и стараются блокировать страницы экстремистов.



"Узбекский контент джамаатов, готовящих рекрутов для этнических бандформирований в зонах боевых действий, к сожалению, не уменьшается, а скорее увеличивается", - подчеркивает Михайлов.

Социально и экономически уязвимая молодежь восприимчива к призывам агитаторов, вещающих на узбекском языке из Сирии, Турции, Украины, Северной Европы. Обеспокоенность по этому поводу выразил в августе заместитель генерального секретаря ООН и глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков.



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"В Европе возникают террористические сети, объединяющие выходцев из Центральной Азии. В Североевропейском регионе была выявлена группа этнических узбеков, причастных к организованной преступности и финансированию терроризма", - сказал он.

Михайлов напоминает, что толерантная Северная Европа давно знакома с террористами из Узбекистана. Яркий тому пример - Рахмат Акилов, совершивший самый кровопролитный теракт в истории Швеции.



В этой стране, по информации эксперта, сформировалась достаточно большая узбекская община, сложившаяся после бегства сюда в 2005 году акромистов - последователей Акрама Юлдашева.



"Достаточно радикально настроенные члены узбекской общины еще с середины нулевых создали в Швеции подпольные худжры, в которых самопровозглашенные имамы учат молодых ребят радикальному толкованию Корана, а выпускники этих „медресе" потом пополняют ряды террористических группировок ИГИЛ или ан-Нусры", - подчеркивает Михайлов.

Так, в Швеции проживает Исмоил Нурматов из Наманганской области. Он известен как Ислом Абу Халил и ведет активную агитацию среди выходцев из Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и России.



"Его шеф - амир „Хизб ут-Тахрир" Ато ибн Халил Абу Рушты очень доволен своим ставленником в Швеции. На счету И. Нурматова не одна созданная ячейка организации, состоящая из выходцев стран Центральной Азии. Ячейки, умело управляемые И. Нурматовым, ведут активную вербовочную работу, стараясь доказать, что политическому Исламу нет альтернативы в сегодняшнем мире, - говорится в статье. - Неудивительно, что выходцы из Узбекистана с промытыми мозгами И. Нурматовым и его учениками отправляются на борьбу за „чистый" Ислам на Ближний Восток или готовят террористические атаки в стране, которая дала им кров и безопасность".

Из последователей Нурматова известность получили Мубин Алимов и некий Акмала из Таджикистана. На их счету организация подпольных худжр для обучения в Швеции детей выходцев из стран Центральной Азии. На митингах, шествиях и круглых столах последователи Нурматова, в частности, обсуждают свержение светских режимов в Центральной Азии.



В Дании известен выходец из Узбекистана член ИГИЛ Иброхим Аспаров (позывной Ибрагим Даниели), теперь уже гражданин Дании. По данным прокуратуры Турции, Аспаров является подельником Абдулкадыра Машарипова, признанного виновным в новогоднем теракте в стамбульском ночном клубе Reina.



В России действует огромное количество террористов из Узбекистана. На Дальнем Востоке узбекистанка Мохигул Примова приговорена за содействие террористической деятельности к восьми годам лишения свободы. В Москве узбекистанец Ш. Шамсиддинов получил срок за пропаганду терроризма в интернете. В Калининграде сотрудники ФСБ совместно с пограничниками задержали четырех граждан стран Центральной Азии за вербовку террористов в международную террористическую организацию "Катабатуль Тахид ва джиход".



В Ташкенте в этом году правоохранительные органы пресекли преступную деятельность нескольких групп вербовщиков. В частности, лидер одного из джамаатов А. Касымов получил 11 с половиной лет, также в тюрьме оказались семеро его последователей.



Виктор Михайлов подчеркивает, что правоохранительные органы Узбекистана делают все возможное, чтобы не допустить рекрутинга граждан республики в бандформирования в Афганистане или в Сирии. Однако "профилактика по недопущению распространения идей экстремизма, радикализации молодежи желает много лучшего".