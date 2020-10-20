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|Умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева
10:27 20.10.2020
Умерла актриса Ирина Скобцева
Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла на 94-м году жизни. Об этом говорится в сообщении кинокомпании Art Pictures, опубликованном 20 октября в Instagram.
"Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Константиновна Скобцева, умерла сегодня в возрасте 93 лет", - говорится в сообщении.
О причинах смерти пока не сообщается. Дата и место похорон также не уточняются.
Актриса известна по ролям в нескольких десятках фильмов, среди которых картины "Я шагаю по Москве", "Война и мир", "Они сражались за Родину", "Тихий Дон" и многих других. Скобцева являлась супругой кинорежиссера, народного артиста СССР Сергея Бондарчука. Она является матерью актера и режиссера Федора Бондарчука, а также актрисы Алены Бондарчук.