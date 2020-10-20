Умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева

10:27 20.10.2020

Умерла актриса Ирина Скобцева



Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла на 94-м году жизни. Об этом говорится в сообщении кинокомпании Art Pictures, опубликованном 20 октября в Instagram.



"Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Константиновна Скобцева, умерла сегодня в возрасте 93 лет", - говорится в сообщении.



О причинах смерти пока не сообщается. Дата и место похорон также не уточняются.



Актриса известна по ролям в нескольких десятках фильмов, среди которых картины "Я шагаю по Москве", "Война и мир", "Они сражались за Родину", "Тихий Дон" и многих других. Скобцева являлась супругой кинорежиссера, народного артиста СССР Сергея Бондарчука. Она является матерью актера и режиссера Федора Бондарчука, а также актрисы Алены Бондарчук.