 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 20.10.2020
10:38  Задержан живой символ кыргызской коррупции Раим-миллион Матраимов
08:58  Экстремисты, вербующие узбекскую молодежь, не на шутку активизировались, - В.Михайлов
08:35  Отставка президента Киргизии знаменует собой передышку в политическом кризисе, - Le Monde
08:26  Запад мстит Эрдогану за непочтительность и грозит исключить из НАТО за Карабах, - "СП"
08:14  Пока мир борется с вирусом, Китай поднимает экономику, - В.Скосырев
08:01  1-м вице-мэром Бишкека назначен матерый экс-мэр Тюлеев (11 лет строгого режима)
01:42  Наджиб. Памяти афганского лидера, - А.Проханов

00:57  Госкомспорт Киргизии возглавил бугу Канат Шабданбаев
00:49  Следующий год на нефтяном рынке может пройти уже без ОПЕК, - А.Башкатова
00:38  Обормот, повисший на Башне Трампа в Чикаго, оказался кыргызом
00:26  Айгуль Асанбаева - новая 1-я леди Кыргызстана
00:25  QR-код на лоб: добро пожаловать в ковидный концлагерь?
00:21  Тайваньское "ружье на стене". Выстрелит! - Ю.Тавровский
00:15  Скончался Герой Узбекистана, археолог, сенатор Гайратдин Хожаниязов
00:05  Ждем результатов расследования. Обращение супруги врача погибшего в авиакатастрофе близ Алматы
Понедельник, 19.10.2020
21:06  В Киргизии новые: глава телеканала ЭлТР (Ш.Шатманова) и Республиканской газеты "Эркин Тоо" (Б.Аленов)
16:50  Базовый вопрос: Американцы мечтают заменить Россию в Киргизии
16:49  "Не мог равнодушно на это смотреть": как дружинники спасали Бишкек
16:46  "Тулпар" поскакал. Новую модель турецкой БМП назвали в честь коня из эпоса "Манас
16:45  Учи китайский смолоду
16:43  Недобытое непосильным трудом. ОПЕК+ обдумает реакцию на вторую волну пандемии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Задержан живой символ кыргызской коррупции Раим-миллион Матраимов
10:38 20.10.2020

АКС ГКНБ задержала Райыма Матраимова
20 октября 2020 - Виктория Гунгер

АКС ГКНБ задержала Райыма Матраимова

20 октября 2020 года в рамках досудебного производства по факту коррупции в таможенных органах республики, АКС ГКНБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан и доставлен в здание ГКНБ КР бывший заместитель председателя ГТС КР Р. Матраимов. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.

Установлено, что в системе ГТС с начала 2016 года по настоящее время, со стороны бывшего заместителя председателя Р. Матраимова, других должностных лиц ГТС и подконтрольных участников Внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД) налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которого бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время, в рамках досудебного производства проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий, направленных на проверку деятельности ГТС, установлению размера нанесенного ущерба бюджету государства и круга лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

ГКНБ КР продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603179480
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат рассмотрит законопроект по вопросам культуры
- Премьер-Министр РК А. Мамин дал ряд поручений по санитарно-эпидемиологической ситуации в Казахстане
- Страна неравных возможностей. Гульмира Илеуова о казахстанских рейтингах
- Кадровые перестановки
- Официальное заявление
- Более 16 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность в Казахстане
- Рейтинги казахстанской страховой компании АО "КСЖ "Nomad Life" повышены до "ВВ+" вследствие улучшения показателей капитализации и хорошей конкурентной позиции; прогноз по рейтингам - "Стабильный"
- Fitch подтвердило рейтинг Страховой компании Казахмыс на уровне "BB-", прогноз "Негативный"
- Медиавирус, или Сколько жизней на счету коронавирусной инфодемии?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  