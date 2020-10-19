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|Задержан живой символ кыргызской коррупции Раим-миллион Матраимов
10:38 20.10.2020
АКС ГКНБ задержала Райыма Матраимова
20 октября 2020 - Виктория Гунгер
АКС ГКНБ задержала Райыма Матраимова
20 октября 2020 года в рамках досудебного производства по факту коррупции в таможенных органах республики, АКС ГКНБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан и доставлен в здание ГКНБ КР бывший заместитель председателя ГТС КР Р. Матраимов. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.
Установлено, что в системе ГТС с начала 2016 года по настоящее время, со стороны бывшего заместителя председателя Р. Матраимова, других должностных лиц ГТС и подконтрольных участников Внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД) налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которого бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.
В настоящее время, в рамках досудебного производства проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий, направленных на проверку деятельности ГТС, установлению размера нанесенного ущерба бюджету государства и круга лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.
ГКНБ КР продолжаются оперативно-следственные мероприятия.