Задержан живой символ кыргызской коррупции Раим-миллион Матраимов

10:38 20.10.2020

АКС ГКНБ задержала Райыма Матраимова

20 октября 2020 - Виктория Гунгер



АКС ГКНБ задержала Райыма Матраимова



20 октября 2020 года в рамках досудебного производства по факту коррупции в таможенных органах республики, АКС ГКНБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан и доставлен в здание ГКНБ КР бывший заместитель председателя ГТС КР Р. Матраимов. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.



Установлено, что в системе ГТС с начала 2016 года по настоящее время, со стороны бывшего заместителя председателя Р. Матраимова, других должностных лиц ГТС и подконтрольных участников Внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД) налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которого бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.



В настоящее время, в рамках досудебного производства проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий, направленных на проверку деятельности ГТС, установлению размера нанесенного ущерба бюджету государства и круга лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.



ГКНБ КР продолжаются оперативно-следственные мероприятия.