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Мэра Бишкека Суракматова все-таки заставили подать в отставку
13:05 20.10.2020

20 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА
Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку. Информацию 24.kg подтвердили сразу несколько сотрудников аппарата муниципалитета.

Официально об этом Азиз Суракматов намерен объявить сегодня на пресс-конференции.

Напомним, ранее столичный мэр уже подавал в отставку. 6 октября он написал заявление и покинул пост. Однако 8 октября вновь вернулся на рабочее место, отметив, что работал дистанционно.

Сегодня стало известно, что на пост первого вице-мэра назначен экс-градоначальник Нариман Тюлеев. Он будет исполнять обязанности мэра до официального утверждения депутатами Бишкекского городского кенеша.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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