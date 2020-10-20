Нефтяные ОПЕКуны: картель сохранил сделку о сокращении добычи в силе

13:30 20.10.2020

Валерий Воронов

20 октября 2020,



По мнению аналитиков, это решение поможет удержать цены в диапазоне $40–45 за баррель



Решение стран ОПЕК+ продолжить исполнение сделки по сокращению добычи в полном объеме является наиболее оптимальным в условиях риска второй волны коронавируса, считают опрошенные "Известиями" эксперты. В ближайшее время аналитики прогнозируют нефтяные цены в диапазоне $40-45 за баррель Brent. Недостаточный спрос на энергоносители не позволит им подняться выше, но и сильного падения благодаря продолжающей действовать сделке нефтяного картеля ожидать не стоит.



Переговоры министров

19 октября министры стран ОПЕК+ провели онлайн-переговоры, чтобы обсудить будущее соглашения о сокращении нефтедобычи. Члены нефтяного картеля договорились продолжать исполнение сделки в полном объеме, сообщил министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".



Соглашение о сокращении добычи нефти страны ОПЕК+ заключили в середине апреля. С 1 мая участники картеля снизили ее на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца в сравнении с октябрем 2018 года. С августа добычу немного нарастили. Она была ниже, чем в октябре 2018-го, уже на 7,7 млн баррелей в сутки до конца года. С начала 2021-го добыча нефти участниками соглашения по плану должна будет вырасти еще. Сокращение относительно 2018 года должно составить 5,8 млн баррелей до конца апреля 2022-го.



Еще на прошлой неделе, согласно публикации WSJ, Саудовская Аравия выступала за то, чтобы страны ОПЕК+ отказались от планируемого увеличения добычи нефти с января 2021 года, поскольку продолжающийся рост заболеваемости COVID-19 по всему миру сдерживает спрос, а наращивание добычи Ливией увеличит предложение. Впрочем, картель решил отложить дальнейшие решения до ноября, когда состоится следующее совещание картеля. Новая министерская встреча ОПЕК+ запланирована на 16–17 ноября.



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- Была достигнута договоренность о том, чтобы продолжать исполнять соглашения в полном объеме, даны соответствующие рекомендации. Мы договорились встретиться в следующий раз уже в ноябре, через месяц, для того, чтобы подвести итоги за октябрь и оценить ситуацию, которая будет складываться в зимний период, - заявил Александр Новак.



В ходе заседания министерского комитета ОПЕК+ он подчеркнул, что, несмотря на общую стабильность рынка, существует еще много неопределенностей.



- Первоначальные ограничения однозначно снизили совокупный спрос на энергоресурсы, но после их ослабления восстановление запускалось неравномерно по сравнению с докризисным периодом. Сейчас этот процесс замедлился в связи со второй волной коронавируса, но не развернулся полностью, - заявил министр.



Коронавирус нанес колоссальный ущерб многим секторам экономики, в том числе и нефтяной сфере, подчеркнул чиновник. В 2020 году инвестиции в энергетическом секторе снизятся до 18–20%, отметил Александр Новак. По его словам, рынок остается крайне волатильным и непредсказуемым.



Решение ОПЕК+ станет одним из факторов стабилизации цен на нефть, отметил руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев. Но стоит учитывать не только его, считает эксперт.



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- Оно закрепит цены до конца четвертого квартала текущего года цену на баррель нефти Brent в диапазоне $40–45. Но спрос на нефть остается слабым, а риски от второй волны пандемии коронавируса явно выраженными. Поставки нефти из Ливии - тоже негативный фактор, страна не участвует в соглашении, - отметил он.



Победа кандидата в президенты США Джо Байдена может привести к смягчению санкций в отношении Ирана и, как следствие, появлению на рынке персидской нефти, полагает аналитик. Это еще больше увеличит объемы черного золота на рынке и снизит цены.



Ранее ОПЕК прогнозировала, что спрос на нефть восстановится во втором квартале 2021 года. По нынешним оценкам картеля, это произойдет не раньше конца следующего года.



Из-за роста заболеваемости коронавирусом многие страны стали вводить новые ограничения, люди менее активно перемещаются, и падает спрос на энергоносители. Власти европейских государств вводят все новые режимы ЧП, жесткие штрафы за нарушение самоизоляции и ограничивают работу развлекательных заведений.



Последствия второй волны коронавируса и ее влияния на мировой спрос тяжелы, поэтому страны договорились встретиться еще раз, считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.



- В текущих условиях, разумеется, никто границы открывать не будет. Спрос на нефтепродукты если и начнет расти, то очень умеренными темпами, - отметил он.



При этом изменения на нефтяном рынке в условиях новой вспышки заболеваемости трудно прогнозировать, добавил аналитик. Пример тому - заражение президента США Дональда Трампа коронавирусом. Новость сразу отразилась на нефтяных ценах - Brent упал по отношению к предыдущему дню почти на 4%. Отреагировал на новость о болезни Дональда Трампа и рынок акций. Индекс S&P 500 снизился на 60 пунктов (1,78%). Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 238 пунктов (2,06%).



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В этом контексте не было смысла в пересмотре действующего соглашения, отметила в разговоре с "Известиями" директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК Vygon Consulting Дарья Козлова.



- Текущая рыночная ситуация заметно отличается от марта-апреля прошлого года. Благодаря действиям ОПЕК на рынке сохраняется дефицит предложения, а ключевым риском является скорость возвращения запасов к докризисным уровням, - считает она.



Цены на нефть сейчас на комфортном для бюджета России уровне - выше $40 за баррель, отметила аналитик. Поэтому необходимо мониторить ситуацию с карантинными мерами в связи с ростом заболеваемости COVID-19. И уже в случае значительного ухудшения принимать решение на следующий год, полагает Дарья Козлова.



Принятие каких-либо мер сейчас чревато негативными последствиями. Эти действия могут быть или чрезмерными, или недостаточными в зависимости от дальнейшего развития событий, заключила эксперт.