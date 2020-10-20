Прокол "пятой колонны". Почему провалился путч в Белоруссии? - ВПК

13:37 20.10.2020 Прокол "пятой колонны". Почему провалился путч в Белоруссии?

Тетекин Вячеслав Калашников Максим



События в Белоруссии третий месяц приковывают наше внимание. Отчего бы это вдруг, что показывает анализ событий и какие уроки из них должно извлечь для себя руководство Российской Федерации?



Кто поддержал Батьку?

Все началось с непризнания оппозицией итогов выборов 9 августа 2020 года, на которых победил Батька, получивший, по сообщению ЦИК Белоруссии, 80 процентов голосов избирателей. Утверждали, что это нереально много. Мол, поддержку народа утратил и за него не могли проголосовать столько. Тут же на голубом глазу утверждалось: победила представитель оппозиции Тихановская. Но что-то тут не вяжется. Чудеса ведь бывают только в сказках. А в реальной жизни трудно поверить, что домохозяйка, о которой пять месяцев назад никто и слыхом не слыхивал, вдруг сразу одерживает верх над сильным главой государства.



Оппозиция заявляла о непризнании итогов выборов еще до того, как они состоялись. То есть замысел изначально был не в том, чтобы победить на них, а в том, чтобы использовать для дестабилизации положения в Белоруссии и силовой смены власти.



Однако обратимся сначала к независимым оценкам итогов выборов. Ассоциация "Голос", которую трудно заподозрить в симпатиях к Лукашенко, пришла к выводу, что за действующего президента РБ проголосовали примерно 62 процента избирателей. Это меньше, чем официальный результат, но это победа, вполне достойная для любого главы государства. Кто эти люди?



Прежде всего крестьяне. Почти четверть (22%) граждан страны. Сюда же можно отнести полусельское население небольших райцентров – еще 10–15 процентов. Формально они горожане, но по психологии и близости к земле – те же крестьяне, которые воспринимают Лукашенко как своего.



"Долларовые миллионеры в Белоруссии есть. Их несколько тысяч. Есть и миллиардеры – пять-шесть человек. Однако большинство хотя и имеют белорусские корни, но на деле это российские предприниматели, заработавшие свои капиталы именно в РФ"

Дело не только в сельском происхождении президента РБ или в том, что он был директором совхоза. Прежде всего в том, что все годы своего пребывания у власти Батька самым энергичным образом занимался подъемом села, его обустройством, улучшением жизни деревень и новых агрогородков. В село вкладываются огромные средства. Народ это ощущает и ценит. Райцентры обустроены так, что любо-дорого посмотреть. Особенно по сравнению с жутким упадком малых городов РФ.



Пенсионеры – 27 процентов населения. Из них подавляющее большинство – за Лукашенко. Еще бы! Невзирая на экономические трудности, пенсии (хоть и невысокие) все годы его правления выплачиваются стабильно. С продуктами всегда было хорошо. Цены на продукты, плата за жилье и тарифы ЖКХ невысокие, качество продуктов отменное (все свое, не импортное!). Здравоохранение, спасенное Лукашенко от разгрома, добротное и реально бесплатное. Лекарства недорогие. Преступность низкая. Система образования (внуки будут грамотные) – советская. Что еще нужно пожилому человеку?



Сюда же можно отнести людей предпенсионного возраста – 1,4 миллиона человек (15% населения). Это поколение, выросшее в Советском Союзе, которое высоко ценит то, что Лукашенко сумел сохранить социальные достижения советской власти.



Бюджетники (20%) – учителя, врачи, государственные и муниципальные служащие, военные, сотрудники правоохранительных органов. Явно не все они голосовали за Лукашенко. У многих, возможно, есть причины недолюбливать главу государства и голосовать за его оппонентов. Но в целом как крупная социальная группа бюджетники пользуются поддержкой и вниманием Лукашенко. Люди это видят.



Государственная и правоохранительная системы президента также поддержали. И это одна из причин провала попытки свержения президента Белоруссии.



Рабочие. Тут трудно сказать, какой процент голосовал за Лукашенко, а какой против. Но зарплата рабочих нефтехимического комплекса, горнодобывающих предприятий и ряда предприятий машиностроения выше средней по стране. Работяги прекрасно понимают, кто спас промышленность от разгрома, а их – от безработицы. Поэтому рабочий класс в целом не откликнулся на призывы к забастовкам.



Разумеется, все эти категории пересекаются: один и тот же человек может быть крестьянином и пенсионером. Люди предпенсионного возраста – теми же бюджетниками. То есть эти проценты нельзя механически складывать. Но то, что вместе они составляют более 50 процентов населения, в этом нет сомнения.



Есть и географический фактор. Области, которые граничат с Польшей и в которых этнические поляки составляют до 25 процентов населения, где сильно влияние Варшавы и католической церкви (Гродно, Брест), явно голосовали по-иному, нежели население областей, граничащих с Россией (Витебск, Могилев, Гомель). Призывы порвать с РФ и броситься в объятия Запада не могли не насторожить русское население приграничных областей. Так что восточные регионы в своей массе поддержали Лукашенко и на выборах, и после них, на массовых митингах в защиту президента.



Таким образом, значительные слои населения в полном составе либо частично проголосовали за АГЛ. Так что цифра 62 процента избирателей, поддержавших действующего главу государства, представляется минимальной, а цифра 80 процентов – не такой уж нереальной. Отметим, что оппозиция отказалась от предложения Лукашенко пересчитать бюллетени.



Кто был против

Теперь об участниках акций протеста – десятки тысяч людей. Кто они? Сразу бросается в глаза возрастной состав. Это в подавляющем большинстве молодежь. Минск – город вузов, студентов там десятки тысяч. Разумеется, здесь же вечно недовольная всем и вся столичная "творческая интеллигенция".



Между тем существенную часть протестующих составляли представители малого и среднего бизнеса. У этих есть основательные причины быть недовольными. Такого государственного и криминального рэкета, как в РФ, в отношении предпринимателей в Белоруссии нет. Но налоговый пресс достаточно жесткий.



Прокол "пятой колонны"

Фото: YouTube



Нынешние события наложились еще и на общий мировой экономический кризис. Лукашенко – один из немногих лидеров в мире, кто сознательно не стал вводить жесткий карантин по поводу вируса, хотя давили на него на этот счет нещадно. И это спасло белорусскую экономику. Однако она сильно завязана на экономику российскую и европейскую. Так что последствия всеобщего коронабесия в РБ тоже были ощутимы. Произошло падение покупательной способности населения и, следовательно, сокращение доходов предпринимателей, особенно в сфере услуг.



Эта сфера развита прежде всего в больших городах. В деревнях излишней потребности в салонах красоты нет. А вот в конгломерациях в этой сфере заняты более половины работающих. На них кризис сказывается особенно сильно. Люди склонны искать объяснения своих проблем не в макроэкономических катаклизмах, а в том, что лежит на поверхности, – в действиях власти. Народ не особенно задумывается над глубинными причинами обострения экономических проблем. Над тем, что в стране практически нет запасов полезных ископаемых (за исключением калийной соли). Что бедные почвы не позволяют эффективно развивать сельское хозяйство. Что машиностроение, ориентированное на рынок бывшего СССР, чуть было не рухнуло из-за отсутствия спроса.



Молодежь до 30 лет (а она составляет основную массу протестующих) в силу возраста не знает, какой была Белоруссия в начале 90-х, из какой разрухи вытаскивал республику президент, какой разгром промышленности и социальной сферы он предотвратил.



Мало кто отдает себе отчет и в том, что Белоруссия при Лукашенко не просто сохранила высокотехнологические отрасли, особенно военного назначения, но и энергично развивает их. Достаточно сказать, что экспорт военной продукции составляет более миллиарда долларов в год. Причем оружие и военная техника поставляются в 60 с лишним стран мира. И это при высочайшей конкуренции на мировых рынках оружия.



Кстати, утверждение о том, что Белоруссия всецело зависит от РФ, – либо откровенная ложь, либо проистекает от незнания. Доля России в белорусском экспорте составляет 38,5 процента, а доля Евросоюза – 30,2. Вполне себе сопоставимые объемы. То есть Белоруссия производит весьма конкурентоспособную продукцию, пользующуюся спросом в Европе. По импорту картина несколько иная: Россия – 54,2 процента, ЕС – 19,8. Но тут все ясно: львиную долю импорта из РФ составляют нефть и газ.



Все социальные достижения Белоруссии (а она по этой части выше всех, в том числе и гораздо более богатых бывших республик СССР) воспринимаются молодежью как нечто совершенно естественное. Типа: а как может быть иначе? Мало кто знает, что в РБ граждан, живущих за чертой бедности, в 2003 году было 27 процентов, в 2008-м – 10, в 2011-м – 7, в 2018-м – 5,7. То есть за 15 лет уровень бедности снизился не на пять процентов а в пять раз! Результат, выдающийся по любым меркам. Это все воспринимается как данность. А хочется иметь все это плюс гораздо больше. Точно так же, по недомыслию московские молодые интеллигенты-"демократы" в 1991 году рушили СССР. И стали потом первыми жертвами ликвидации Союза.



Никто не сравнивает Белоруссию с разваливающейся Украиной. Все сравнивают с Польшей. Да, действительно, там уровень зарплаты и жизни существенно выше. Но за счет чего? Прежде всего за счет кредитов ЕС. Польша за последние 10 лет получила от Евросоюза более 100 миллиардов евро прямой финансовой помощи. И это не считая льготных условий товарообмена. В ближайшие семь лет планируется предоставить Варшаве еще примерно 120 миллиардов евро.



В душах белорусских граждан, особенно молодежи, зреет мысль: а вот если выйти из-под крыла России и развернуться на Запад, наверное, такой же золотой дождь прольется и на Белоруссию? При этом мало кто задумывается, почему в ЕС не принимают, например, Украину, которая не просто отвернулась от Москвы, а добровольно превратила себя в колонию Запада. Точно так же отказывают в приеме в ЕС Молдавии, Сербии, Черногории, Македонии. "Нахлебники" (а именно так воспринимает богатая Западная Европа жителей Востока) Евросоюзу не нужны. Они уже начинают сокращать и отменять дотации даже Польше и странам Прибалтики. Так что взваливать себе на плечи еще девять миллионов жителей Белоруссии (а это население всех трех прибалтийских стран) Евросоюзу даже и в голову не приходит.



Студенческая молодежь и молодые предприниматели не особенно задумываются над тем, почему после антироссийского переворота в Киеве жизнь на Украине стала намного хуже. Тем более что Польша и соседняя Литва (еще одна "витрина успеха" за счет подачек Евросоюза) энергично работают с гражданами Белоруссии. Например, Польша предоставляет 10 тысяч стипендий для обучения белорусских граждан в польских вузах. Эти программы действуют уже лет 15–20. Можно представить себе, какое количество молодых белорусов вкусило так называемых радостей западной цивилизации. Все они, включая, например, то же казино, ныне доступны и в Белоруссии, но, как известно, за границей и сахар слаще…



Ну и, разумеется, западные спецслужбы явно недаром едят свой хлеб. Возможности для вербовки агентов поистине безбрежные. В первых рядах протестующих, особенно в первые дни после выборов, когда оппозиция пыталась решить вопрос о власти силовым путем, шли хорошо подготовленные молодые люди. Говорили о боевиках-бандеровцах, переброшенных в Минск. Но зачем тащить в Белоруссию головорезов с Украины, когда в рядах террористических "добробатов" воевало немалое количество граждан Белоруссии. Не вызывает сомнения, что очень многие из них были задействованы в столкновениях с милицией.



Теперь о требованиях оппозиции. Какова ее конструктивная программа? Удивительно, но не только серьезных обвинений в адрес Лукашенко, а даже основательной критики его политики в речах протестующих не было. Главный лозунг – голословное "Уходи!". Серьезной социально-экономической программы, которую оппозиция могла бы предложить народу, как не было, так и нет.



В случае теледебатов на тему экономики Лукашенко заткнул бы за пояс любого из оппонентов. Во-первых, он прекрасный полемист: не только за словом в карман не полезет, но и выражается таким сочным народным языком, что это немедленно вызывает симпатии слушателей и зрителей. Однако главное в том, что Александр Григорьевич блестяще владеет информацией о положении дел в любой сфере жизни республики, особенно о состоянии экономики. Непрерывно ездит по стране, общается на местах не только с руководством, но и с простыми людьми. В знании реального положения дел в республике ему, бесспорно, нет равных. И он не только не лакирует их, но и постоянно выступает с критическими высказываниями, жестко говорит о недостатках.



Кибербатальон "Нехты"

Что может предложить белорусам оппозиция? Приватизацию государственных предприятий? Так, дураков нет. Все прекрасно знают, чем подобное кончилось в России и на Украине: их ликвидацией и массовой безработицей.



Или тезис "Заграница нам поможет". Не поможет! Поэтому начав с русофобии, лидеры оппозиции очень скоро поняли, что на этой лошадке не только далеко не уедешь, но и можно с нее серьезно грохнуться. В их речах зазвучали примирительные заявления о том, что, конечно же, РФ останется ключевым партнером Белоруссии. Но на этом поле им ловить нечего.



Бесспорно, у многих здесь вызывает недовольство, как Лукашенко настырно вышибает у Кремля разнообразные льготы на нефть и газ, добивается открытия российских рынков для белорусской продукции. При этом редко идет на встречные уступки. Да, это похоже на улицу с односторонним движением. Но для Белоруссии такая политика Лукашенко – несомненное благо. И вряд ли в обозримом будущем найдется там подобный лидер, который сможет столь же энергично и главное – эффективно использовать российско-белорусские связи для блага своей страны.



Самое же главное в том, что эта "односторонность", вернее, помощь России идет не на увеличение состояния кучки местных олигархов, а на благо всего народа РБ.



Я хорошо знаю Белоруссию. Окончил среднюю школу № 8 в городе Борисове, учился в Минском пединституте иностранных языков. В Борисове бываю и могу с удовольствием отметить, что город становится более ухоженным, на отдаленных улицах вместо маленьких деревянных домиков появляются добротные кирпичные особнячки.



В заключение о польском факторе. В Варшаве по-прежнему рассматривают Белоруссию, в частности ее западную часть, как территорию некогда мощной Речи Посполитой. Напомним, что до 1939 года граница Польши и СССР проходила всего в семи километрах к западу от Минска. Поэтому возвращение Белоруссии в орбиту их влияния – давняя мечта польских националистов. А они у власти. Не случайно телеграмм-канал "Нехта", который своей радиацией заражал Белоруссию, уютно разместился в Варшаве. Дело не в юных "романтиках", которые якобы денно и нощно поддерживали оппозицию. По мнению экспертов, девять сотрудников канала в принципе не могли переварить колоссальный объем информации, который сваливался из Белоруссии и вываливался обратно на нее. По оценке экспертов, этой работой занимались не менее 350 человек. А это как раз численный состав батальона кибервойск Польши, дислоцированного в городе Быдгощ.



Кстати, часть российских СМИ и даже наших записных патриотов внезапно слилась в неподдельном экстазе со злобными русофобами в Польше, Литве и на Украине. К чему бы это?



Подведем некоторые итоги. Почему прозападной оппозиции не удалось свергнуть Лукашенко? Прежде всего потому, что для восстания против действующего главы государства не было объективных предпосылок. Да, экономическое положение Белоруссии непростое, жизнь у многих людей небогатая. Но там нет откровенной нищеты, какая есть практически во всех бывших республиках СССР. Нет вопиющего социального неравенства, которое буквально разрывает общество в соседних странах. Индекс неравенства в РБ – один из самых низких в мире.



Долларовые миллионеры в Белоруссии есть. Их несколько тысяч. Есть и миллиардеры – пять-шесть человек. Однако большинство хотя и имеют белорусские корни, но на деле это российские предприниматели, заработавшие свои капиталы именно в РФ. Кичиться богатством на Белой Руси не принято, а вот поддержка музеев, спорта и разнообразных социальных программ со стороны богатых людей государством стимулируется.



Отсюда вытекает и еще одна причина поражения оппозиции – субъективная. Отсутствие мощных мотивов для борьбы с Лукашенко означает, что общество не выдвигает сильных, пассионарных лидеров, способных на самопожертвование. Нельзя же серьезно рассматривать в роли таковых скрытного банкира Бабарико ("Деньги любят тишину"), домохозяйку Тихановскую или скучную пожилую писательницу Алексиевич.



Еще один фактор – национальный характер белорусов. Это в своей основе люди спокойные, уравновешенные, доброжелательные. Этим они резко отличаются от буйных, нервных "западенцев" на Украине, которые составляли ударную силу майдана. Попытки внешних сил подтолкнуть белорусов на захват государственных учреждений, жесткую конфронтацию с милицией провалились. Люди выходят на многотысячные демонстрации по воскресеньям, но на насильственные действия не идут.



Да и власть проявляет гибкость. В самые первые дни после выборов девятого августа органы правопорядка реагировали на действия протестующих очень жестко. Однако вскоре выяснилось, что это весьма неодобрительно воспринимается в народе. Поэтому буквально через несколько дней после начала столкновений Лукашенко в своей обычной своеобразной манере дал указание об изменении тактики: лежачих и женщин не бить. И хотя задержания в ходе демонстраций продолжались, указание президента сразу снизило градус напряжения в обществе.



Как мудрый лидер нации Батька, несомненно, сделает выводы из нынешней коллизии. Думаю, что и народ Белоруссии еще раз взвесит, что ему дороже: пустые лозунги и ничем не подкрепленные обещания оппозиции или сложный, требующий упорного труда, но единственно гарантирующий успех путь, который предлагает президент Александр Лукашенко.



Вячеслав Тетекин,

депутат ГД РФ 6-го созыва, доктор исторических наук



Проколы Лукашенко и Путина

Как мы помним по истории гибели СССР, люди воспринимают высокие социальные гарантии как нечто само собой разумеющееся и не ценят их. Ставка на сие – ошибка Лукашенко. Но не единственная.



Он сам себе создал кризис, превратив выборы в фарс. Зачем надо было снимать с дистанции Бабарико, Тихановскую и Цепкало? Выпусти он их всех на дистанцию – выиграл бы со своими "50 процентов плюс". Но нет, захотелось непременно восемьдесят. Можно сказать, сам же горящую спичку в пороховой погреб и бросил.



Вторая ошибка АГЛ: он сам вскормил "литвинскую самостийность" и стал швырять за решетку сторонников русского единства. И тоже пожал горькие плоды, вместо того чтобы самому стать знаменем воссоединения Белой и Великой Руси.



Третья: зачем было превращать младшего сына Колю в "наследного принца"?



В итоге Лукашенко потерял поддержку крупных городов. Его сторонники пассивны, а вот противники – наоборот. Но и Москва выказала несусветную глупость. Не начав с 2000 года процесса настоящей индустриализации РФ, она не смогла создать ни привлекательного для белых русов образа жизни, ни совместных производственных проектов с РБ. А кому интересно быть в союзе с сырьевой и коррумпированной полицейщиной? Не появились и отряды общества, кровно заинтересованные в воссоединении РФ и РБ.



Чем отлично воспользовались на Западе, нанеся Путину чувствительный удар и превращая Беларусь в аналог Польши 1980 года для СССР. И с 25 октября нам обещаны перекрытия дорог и забастовки на крупнейших предприятиях. Очевидно и то, что дирижеры протестов стараются спровоцировать власть на стрельбу по протестующим, на кровопролитие.



Максим Калашников

Опубликовано в выпуске № 40 (853) за 20 октября 2020 года Источник - vpk-news.ru

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