России пора заканчивать с госмазохизмом, - А.Несвияжский

13:38 20.10.2020

Пора заканчивать с госмазохизмом

Почему Кремль пассивно дрейфует по течению?

Несвияжский Артур

20 октября 2020

Эрдоган – наш союзник? Фото: censornetua.wordpress.com



Владимир Зеленский не дает скучать участникам российских телевизионных ток-шоу, ориентированных на политику. Вот и еще порция свежих дровишек в огонь дискуссий: опрос, который хотят провести на Украине одновременно с выборами в местные органы власти, визит укропрезидента в Лондон и последнее – его же поездка в Анкару. Причем и первое, и второе, и третье в той или иной мере задевает интересы РФ. И что прикажете делать?



Начнем с опроса, который не на шутку растревожил Украину. Зачем он нужен Зеленскому? Исходя из ситуации в стране можно выделить ряд моментов. Главное – катастрофически падает рейтинг правящей партии "Слуга народа" синхронно с рейтингом главного слуги. Но если где-то падает, то где-то должен и расти. А растет не у Юлии Тимошенко, что украинские элиты мало бы волновало, электорат начал-таки склоняться к платформе "За життя" и партии Шария. Это давно ожидалось, но никак не происходило. А местные власти, укомплектованные оппозиционерами, – вострый нож для Киева и Зеленского. Опять же было понятно, что чем дальше на восток, тем меньше шансы у кандидатов от "Слуг народа". Скорее всего в том же направлении будет расти и явка: в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской областях на участки пойдут главным образом те, кто хочет перемен в структурах власти. А как привлечь на участки избирателей в центре и на западе? Задать им животрепещущие вопросы, на которые очень хочется ответить. Заодно и проголосуют.



Но с вопросами как-то не задалось. Вроде всех учли. Те, кто власть не любят, пойдут поддерживать идею пожизненной тюрьмы для осужденных за коррупцию. Жители востока будут томиться в очередях у участков ради поддержки свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях, на большей части которых, отметим, назначенные на 25 октября выборы отменены. Еще для недовольных властью – можно поддержать сокращение числа депутатов Рады в полтора раза. С молодняком прокол. Он не знает, что такое каннабис, хотя и догадывается, что может скрываться за словами "индийская конопля". А спросили бы прямо, без всяких оговорок "для медицинских целей" – поддерживаете легализацию плана, то шанс был. Ведь именно так еще с советских времен называется любимый наркотик украинских маргиналов. Пятый вопрос – про Будапештский меморандум, который никто не поймет, но каждый проникнется величием государственных целей.



"Похоже, англичане подхватывают брошенное Штатами антироссийское знамя – тем попросту некогда этим заниматься"

Самый большой облом с опросом – его не поддержал даже ручной, казалось бы, избирком. Вот что пишет сильно не пророссийский журналист Бутусов: "Диденко (глава Центризбиркома) показал Избирательный кодекс, которому опрос противоречит, и сказал, что не имеет полномочий для принятия таких постановлений, иначе это будет незаконная агитация в день тишины". Что логично. До сих пор неясно, каким образом и на чьи средства опрос проведут – ведь при любом раскладе избирательное законодательство окажется нарушенным, а результаты выборов могут быть опротестованы.



Другая перемога президента Зеленского – визит в Лондон, встреча с тамошним премьером Борисом Джонсоном и, не поверите, с главой разведки MI6 Ричардом Муром. Пресс-служба президента не афишировала контакт своего патрона с одним из главных кукловодов мира, информацию обнародовало оппозиционное украинское издание "Зеркало недели". Случай беспрецедентный – президент независимой державы едет в резиденцию MI6, при этом даже не понимая, насколько его унижает данный факт в глазах западных "друзей". По данным издания, Зеленскому посоветовали "не наезжать" на Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП), Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Офис генерального прокурора и другие антикоррупционные структуры, а также не пытаться взять под контроль судебные органы. О войне в ДНР и ЛНР тоже говорили, но детали неизвестны. Еще важный момент: главе Украины намекнули, что в его окружении могут быть "кроты", и именно поэтому на встрече не было никого из Офиса президента. Но "кроты" есть – иначе бы информация о встрече не всплыла. Похоже, англичане подхватывают брошенное Штатами антироссийское знамя – тем попросту некогда этим заниматься. Зеленского вызвали на инструктаж, чтобы ловчее исполнял задания своих западных спонсоров.



И очень возможно, что ранее бывший послом в Турции Ричард Мур, являющийся при этом ярым русофобом, дал парню кое-какие советы и рекомендации перед поездкой того в Анкару, состоявшейся 16 октября. В Турции Владимир Зеленский обсудил с Реджепом Эрдоганом ряд вопросов, начиная от поисков спрятавшихся на Украине турецких оппозиционеров, сторонников Гюлена (Зеленский обещал помочь), до поставок в Киев новых комплексов БЛА "Байрактар" (Эрдоган обещал продать и даже выделить на это кредиты). Главный итог, которого добился украинский президент в ходе этого визита: его турецкий коллега публично заявил, что не признает Крым российской территорией. И хотя в совместном заявлении есть строки о "территориальной целостности Украины", но уже и Киеву должно быть понятно: если Крым вдруг перестанет быть российским, он станет турецким, а никак не украинским. Но киевская власть так далеко не думает.



А вот Москва думать на дальнюю перспективу обязана. При этом самый правильный ответ на вопрос "Что должна сделать РФ в ответ на антироссийские действия Зеленского?" – ничего. Ничего не надо предпринимать в ответ. Совершать надо то, что необходимо в интересах страны на долгосрочную перспективу, наплевав на то, как на это посмотрят недруги. Даже комик Зеленский – и тот в состоянии удивить мир какими-то шагами. Но наши зубры абсолютно предсказуемы. Мы не послали далеко Джонсона со Скрипалями, аккуратно продолжаем дружить с Эрдоганом, который ведет против РФ откровенную войну, используя всех наших недругов во благо своей политики. Сетуем на американцев, не желающих продлевать СНВ-3, вяло отбрехиваемся по Навальному… Мы хорошие, а все нас обижают.



Может, пора делать активные шаги? Скажем, принять закон о недружественных действиях в отношении РФ, дающий право власти не дожидаться, пока слова противников воплотятся в дела, а иметь возможность действовать на опережение. Хотя боюсь, и это не поможет.



Артур Несвияжский

Опубликовано в выпуске № 40 (853) за 20 октября 2020 года