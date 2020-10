Медиавирус, или Сколько жизней на счету коронавирусной инфодемии? - В.Прохватилов

Коронавирусная инфекция уже более полугода не сходит с первых полос мировых изданий. В ряде стран в начале текущего года слухи о грядущей эпидемии вызвали продовольственную панику задолго до первых случаев заражения коронавирусом. Население бросалось скупать туалетную бумагу, консервы, крупу, медицинские маски и проч.



Такой паники, такой острой реакции на сообщения о пришествии COVID-19 не было ни во времена эпидемий птичьего и свиного гриппа, ни во время других инфекций последних десятилетий. Инфодемия? Масштабное информационно-психологическое давление на людей?



Причина инфодемии, если говорить о ней как о процессе гораздо более скором и масштабном, чем экспансия самого вируса, заключается в мультипликативном воздействии на массовое сознание сотен тысяч недостоверных публикаций о грозящей миру напасти. Такое воздействие американский исследователь Дуглас Рашкофф назвал медиавирусом. В своей книге Media Virus! Hidden Agendas in Popular Culture он описывает, как СМИ манипулируют общественным мнением, продвигая интересы транснациональных корпораций.



В современных СМИ фальшивые новости (фейки), мемы, слухи распространяются подобно вирусу, а социальные сети буквально "заражают" людей направленной определенным образом информацией. Впервые эффект инфодемии был достигнут знаменитым французским микробиологом, создателем научных основ вакцинации Луи Пастером, который, как пишет французский социолог Бруно Латур, сумел так построить работу с общественным мнением, что создал технологию, давшую небольшой группе возможность оказать громадное влияние на западную цивилизацию.



Методы, которые Луи Пастер использовал для привлечения к своим разработкам внимания и простых фермеров, и правительства, были усовершенствованы политтехнологами и маркетологами наших дней.



На вирусных информационных технологиях построена так называемая "экономика внимания" (The Attention Economy), которая создает гигантский и постоянно растущий спрос на тот или иной товар благодаря вбросу в свободный доступ огромного количества информации с помощью recommendation engine (машины рекомендаций), то есть механизмов, учитывающих личные предпочтения пользователя, читателя, зрителя. В результате человек, лишенный возможности анализировать увиденное и прочитанное, заражается информационным вирусом, передавая его друзьям и собеседникам.



В совместном заявлении ВОЗ, ООН, ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНЕСКО и ряда других международных организаций связанная с COVID-19 инфодемия представлена как "переизбыток онлайновой и офлайновой информации, включающей в себя намеренные попытки распространения ложных сведений в целях срыва ответных мер общественного здравоохранения и продвижения альтернативных групповых или индивидуальных целей". "Недостоверная и заведомо ложная информация может наносить вред физическому и психическому здоровью людей; ставить под угрозу важнейшие завоевания здравоохранения; порождать пренебрежительное отношение к мерам по защите здоровья населения…" – говорится в заявлении.



Однако и самой ВОЗ следовало бы предъявить обвинение в распространении ложных сведений о борьбе с коронавирусом. Так, в апреле 2020 года Роспотребнадзор опубликовал рекомендации ВОЗ, в которых констатировалось, что медицинская маска не нужна здоровым людям, "так как нет данных о ее полезности для защиты здоровых людей". Тогда, в апреле, маски советовали надевать только больным коронавирусом, чтобы не заразить окружающих. А в июне ВОЗ радикально изменила свои рекомендации и предложила… носить маски всем (?!). В начале года ВОЗ рекомендовала всем странам вводить карантин, оказывала нажим на Белоруссию, где карантин не вводился, а сейчас та же самая организация признала свои действия "ошибкой". Хорошенькая ошибка! Спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро недавно заявил, что Швеция поступила верно, отказавшись от введения жесткого карантина для борьбы с коронавирусом. Чему прикажете верить?



Впрочем, начало коронавирусной инфодемии было положено статьями в The New York Times и The Washington Post о том, что COVID-19 якобы "сбежал" из биолаборатории в китайском Ухане. Эта версия была распространена мировыми СМИ и стала поводом для появления мема "китайский вирус". Между тем мы писали, что есть все основания полагать, что COVID-19 был создан в американской лаборатории Галвестон.



Появление множества противоречивых версий о происхождении коронавируса породило индустрию фактчекинга, то есть разоблачения ложных новостей. Так, в социальных сетях распространяется информация о том, что изобретатель ПЦР-тестов, с помощью которых выявляется заражение COVID-19, Керри Муллис, получивший за свое изобретение Нобелевскую премию, считал, что эти тесты не должны использоваться для выявления вирусов. Автор видео в соцсетях называет ПЦР-тесты "золотым ключиком к электронному концлагерю", а тестирование на коронавирус – "цирком, террором, ущемлением прав человека и дискриминацией". Кэри Муллис заявил на камеру, что эти тесты "могут определять генетические последовательности вирусов, но не сами вирусы".



Между тем ВОЗ назвала ПЦР-тесты одним из самых действенных методов выявления COVID-19. Тем не менее в марте сего года гендиректор израильского Минздрава Бар Симан-Тов и профессор эпидемиологии Сигаль Садецки в прямом эфире признали, что ПЦР-тесты могут быть недостоверными, ибо есть "причины, по которым их точность может варьироваться".



Согласно оценкам центров по контролю и профилактике болезней США и той же ВОЗ, каждый год от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 650 000 человек. Это сравнимо с числом жертв коронавируса, но никогда прежде, до 2020 года, ни одна инфекция не сопровождалась появлением столь грандиозного медиавируса и не вызывала таких разрушительных экономических последствий.



Эксперты ВОЗ в 2003 году говорили, что птичий грипп унесет жизни 150 млн человек, и собрали миллиарды долларов на борьбу с ним. В итоге – 861 заболевший, 455 смертей. То же самое повторилось в 2009 году, когда ВОЗ объявила о пандемии свиного гриппа (AH1N1). В итоге – 27 тысяч заразившихся, 140 смертей. Между тем решение ВОЗ объявить пандемию вызвало тогда панику во всем мире; правительства многих стран выделили на закупку препаратов от "пандемии" миллиарды евро.



В конце концов в 2010 году члены комиссии по здравоохранению Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявили: "Пандемии свиного гриппа (AH1N1) не было". Согласно докладу ПАСЕ, число подтвержденных жертв AH1N1 по всему миру оказалось даже меньшим, чем при обычных сезонных эпидемиях гриппа. По мнению экспертов, ВОЗ необоснованно раздула панику; это привело к перезагруженности больниц и разбазариванию средств государственных бюджетов. Миллионы упаковок закупленной вакцины не были использованы, так как эпидемия на самом деле имела ограниченный масштаб. В докладе ПАСЕ содержится прямое подозрение в подкупе экспертов ВОЗ производителями вакцины.



В текущем году пусковой кнопкой инфодемии COVID-19 стало сообщение ВОЗ о начавшейся пандемии коронавирусной инфекции. После того как ВОЗ объявила об этом, закрутились шестеренки глобальной recommendation engine. По всему миру разошелся медиавирус – шквал сообщений о грандиозной контагиозности COVID-19. Потом ВОЗ признала, как уже сказано, что это была "ошибка". Бывший главный санитарный врач России академик РАН и депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что Россия в данном случае ​столкнулась с "информационно-террористической атакой". Индуцированному корпорациями Big Pharma международному информационному террору подвергся весь мир.



На сегодняшний день от COVID-19, по данным американского Института Хопкинса, умерло свыше миллиона человек. Во многих странах мира больницы переполнены больными коронавирусом, но мы уже писали, что достоверность статистики – под большим сомнением.



Президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер на пресс-конференции 20 марта заявил, что в Германии причиной смерти умерших с положительным результатом теста власти официально считают коронавирус, невзирая на наличие других болезней. То, что в Германии все так и обстоит, подтвердил немецкий вирусолог Хендрик Стрик, приведя пример 78-летнего мужчины, который умер от сердечной недостаточности без малейшего поражения легких, но был включен в статистику смертей от коронавируса. "Официальные данные из лабораторий показывают, что вирус распространяется гораздо медленнее, чем утверждалось… Власти и правительство отказываются проводить необходимые расследования и "усложнять" информацию", – писали немецкие СМИ.



О причинах устрашающей статистики заболеваний COVID-19 поведал американский врач Скотт Дженсен, который является сенатором от штата Миннесота. 8 апреля 2020 года в эфире телеканала Fox News он рассказал о том, что в свидетельствах о смерти причиной смерти врачи указывают COVID-19, что, по его мнению, является "полным бредом". А все дело в том, что американская страховая система Medicare выплачивает $13 тыс. за пациента с коронавирусом и $39 тыс., если этого пациента подключают к аппарату искусственной вентиляции легких. Дженсен сказал, что получил документ с инструкцией, указывающей, как надо заполнять свидетельства о смерти с диагнозом COVID-19 без лабораторного теста, подтверждающего, что у пациента действительно был вирус. Врач должен написать, что смерть пациента произошла, возможно (probable) или предположительно (presumed) от коронавируса. Те больницы, которые следуют инструкции, получают в три раза больше денег. Дженсен продемонстрировал инструкцию в прямом эфире.



Американские врачи Дэн Эриксон и Артин Массихи на канале Fox News рассказали, что они были на сотнях вскрытий умерших от гипертонии, диабета, инсульта и других болезней, но их заставляли писать "умерли от COVID-19".



Независимая швейцарская исследовательская группа Swiss Propaganda Research опубликовала специальное расследование, в котором сообщается о многочисленных случаях ничем не подкрепленной драматизации эпидемии коронавируса в мировых СМИ.



Независимые расследования во многих странах мира обнажают неприглядную суть международного информационного психоза. Но даже если признать, что официальные цифры смертей от коронавируса достоверны, надо признать, что если бы все страны мира не подверглись информационному террору и избежали жестких карантинов, число смертей могло быть значительно меньше.



Так сколько сотен тысяч человеческих жизней унес информационный психоз, организованный международными ТНК? Источник - fondsk.ru

