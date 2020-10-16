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Ирина Шейк появилась на обложке Vogue полностью обнаженнойИрина Шейк появилась на обложке Vogue полностью обнаженной
16:10 20.10.2020

Российская супермодель Ирина Шейк стала героиней обложки модного журнала Vogue Czechoslovakia. Снимок появился на странице издания в Instagram.

На опубликованном кадре знаменитость позирует полностью обнаженной, стоя в каменной вазе в желтой обуви. Оголенные части тела манекенщица прикрывает голубыми тарелками с золотым орнаментом от модного дома Versace. Волосы Шейк собраны в пучок, из аксессуаров на ней - крупные серьги того же бренда. Ее запечатлели на фоне стены из зеленых растений.

Автором съемки стали братья Лука и Алессандро Морелли (Luca и Alessandro Morelli), которые сотрудничали с такими изданиями, как GQ, Interview, Paper и Harper"s Bazaar. Стилист фотосессии - Альба Мелендо (Alba Melendo), визажист - Лука Чианчоло (Luca Cianciolo).

Отмечается, что в новом номере журнала будет размещен материал о многолетнем сотрудничестве 34-летней Шейк с модным домом Versace. Кроме того, на сайте издания опубликована галерея, где собраны фотографии модели с показов упомянутой марки.

Пользователи оценили внешний вид Шейк в комментариях. "Божество на пьедестале", "Сексуальное фото", "Вау", "Ты просто прекрасна", "Вау, красивая!" - писали они.

Ранее в августе Ирина Шейк появилась на одной из ста обложек итальянского Vogue без макияжа. Ее сфотографировали на фоне белой стены с собранными в пучок волосами. Шейк одета в серое пальто прямого кроя, жилет, белую рубашку и галстук.

Источник - Lenta.ru
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