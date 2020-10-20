Как армян и азербайджанцев учат ненавидеть друг друга, - Е.Крутиков

16:13 20.10.2020 Древняя земля Нагорного Карабаха вызывает бурные эмоции у всех, кто считает себя к ней причастным



20 октября 2020, Евгений Крутиков

Противостояние в Нагорном Карабахе, и в целом между армянами и азербайджанцами отличается исключительным накалом взаимной ненависти. Обе стороны готовы на все ради своего понимания истории и этнической правоты. Какие методы используются для того, чтобы десятилетиями создавать образ врага и культивировать исторические страхи среди этих народов?



"Атмосфера ненависти" – так характеризуют идейно-этическую ситуацию в армяно-азербайджанских отношениях последних минимум ста пятидесяти лет. Многие не понимают, до какой степени расчеловечения дошла пропаганда и в Армении, и в Нагорном Карабахе, и в Азербайджане (АзР). С другой стороны, мало кто может кинуть в жителей Южного Кавказа за это камень, поскольку все это замешано на реальной крови, страданиях людей и исторических ужасах.



Прямо со школы



Одну из ключевых позиций в насаждении взаимной ненависти между армянами и азербайджанцами играют школьные учебники и вообще учебный процесс. Школьные учебники наиболее выпукло демонстрируют, что происходит именно сейчас. Реперных точек тут несколько.



Во-первых, это этническая принадлежность Карабаха и его населения на фоне так называемого удлинения истории.



Во-вторых, это события начала ХХ века. Причем в азербайджанском понимании не столько геноцид армян в Османской империи, а события 1918 года в Баку – Бакинская коммуна и ее падение, известные россиянам как "26 бакинских комиссаров". Например, в азербайджанских учебниках истории геноцид армян в Турции не упоминается вовсе, зато события 1918 года подаются как ключевой момент в истории Азербайджана. В "зеркальных" армянских учебниках все наоборот: события 1918 года практически не упоминаются, а геноцид – важнейшее событие в истории армянского народа.



Ну и, в-третьих, это описание войны 1988–1994 годов. Даже не столько воспроизведение в школьных учебниках ее хода и хронологии, сколько используемые термины.



"Террорист", "бандит", "фашист"



Карабахскую войну в Азербайджане проходят в основном в 9-м классе, а в 10-м и 11-м сведения об истории армяно-азербайджанских отношений закрепляют "в целом" во всем историческом комплексе. В учебниках 9–10-х и 11-х классов как на азербайджанском языке, так и на русском используются формулировки: "наши вечные враги", "армянские фашистские войска", "террористы", "бандиты", просто "враги" ("дюшманлэр").



Некоторое время назад завотделом учебных пособий и публикаций министерства образования АзР Фаик Шахбазлы объяснял ситуацию так: учебники должны не создавать атмосферу ненависти, а отображать факты. "Учебники должны содействовать демократии и толерантности, а не ненависти", – сказал Шахбазлы. Учебники, по его словам, пишутся профессиональными историками, а затем проходят экспертизу в Минобразе. Отказ от употребления оскорбительных выражений в них – единственный критерий для допуска текстов на конкурс.



Шахбазлы тогда тут же конкретизировал: такие слова, как "террорист", "бандит", "фашист" и "враг", не нарушают этого принципа. "Эти слова отображают факты. Они не вызывают нетерпимость к армянам. Они не намекают на то, что армянский народ в целом совершал преступления; они просто указывают национальность тех, кто делал это", – сказал он. И добавил, что дети способны различать преступления отдельных людей и нации в целом.



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Это, конечно, откровенное лукавство. "Террорист", "бандит", "фашист", который к тому же "наш исконный враг" – слишком эмоционально окрашенная терминология, чтобы считать ее "способствующей демократии и толерантности". На должности муаллима Шахбазлы давно уже трудятся другие люди, но ситуация нисколько не изменилась. По западным социологическим и журналистским опросам, в Баку даже 12-летние дети четко различают своих и чужих. В опросе вполне себе ангажированного западного фонда Institute for War & Peace Reporting один бакинский одиннадцатиклассник сказал: "Автор (учебника – прим. ВЗГЛЯД) – азербайджанец. Конечно, он намерен возбуждать вражду. Так это и должно быть". "Они определенно не хотят готовить нас к миру. Нам не нужен мир (выделено газетой ВЗГЛЯД). Армяне совершили против нас множество кровавых преступлений. Мир будет неуважением к тем, кто погиб на этой войне", – сказал парнишка.



Еще одно ключевое слово – "оккупант". Сам автор учебников, завкафедрой истории славянских стран Бакинского университета Тофик Велиев заявлял, что использовал выражения, имеющие негативную окраску, для того, чтобы сказать правду. "Такие фразы создают точное представление об армянах", – сказал Велиев. – Если бы я не изобразил их именно так, то мне пришлось бы исказить историю". Он искренне верит в это. На вопрос, почему в азербайджанских учебниках истории вообще ничего не сказано о геноциде армян в Турции, тот же профессор Тофик Велиев ответил однозначно: "Этого никогда не было. Почему мы должны учить наших детей вымышленной истории?".



Азербайджанские старшеклассники прекрасно знают ключевые моменты войны 1988–1994 годов, особенно события в Ходжаллы и Шуше, которые трактуются как "геноцид азербайджанцев".



При этом ретроспективно все это увязывается с событиями марта 1918 года, когда Бакинская коммуна, состоявшая в основном из армян, русских и грузин, спровоцировала антимусульманские погромы в Баку. Уже в сентябре 1918 года турецкие и немецкие войска сбросили комиссаров в Каспийское море, и в городе началась резня армян, в которой погибло от 10 до 30 тысяч человек. Это событие в школьных учебниках Азербайджана подается как "ответная реакция" азербайджанского населения на мартовские события, что придает погрому видимость "законности" и справедливости. Примерно в этом же ключе рассматриваются и события в Баку и Сумгаите в 1988 году – как справедливый и стихийный ответ на массовый исход азербайджанского населения из зоны боевых действий и ерасхов из Армении.



Таким образом, главенствующей в школьной программе Азербайджана стала не только тема "вечных врагов", но в первую очередь тема реванша. Азербайджанские подростки покидают школу с уверенностью в том, что военный реванш обязательно должен случиться, Карабах будет возвращен исключительно силой оружия, а "вечные враги", "оккупанты" и "фашисты" будут изгнаны или уничтожены.



В такой обстановке сегодня никто в Баку не удивляется очередям на призывные пункты и даже попыткам дать взятку, чтобы оказаться на фронте. В Азербайджане советского периода и начала 1990-х годов такое представить было невозможно. Это прямой результат антиармянской и милитаристской пропаганды, которая затронула уже минимум два поколения жителей данной территории.



Через память о геноциде



В армянских школах акценты несколько иные. "Национально-освободительную войну в Арцахе" начинают изучать с 9-го класса, но сразу в историческом контексте.



В Армении практически все сразу же увязывается с историей "самого древнего народа на земле" (конкуренцию армянам по древности в учебниках составляют только евреи) и историей древнеармянского государства. В Армении исключительно часто напирают на древность истории и культуры – и, соответственно, на несправедливость, которая в итоге постигла армянский народ в ХХ веке. Это не только чисто армянское явление. Очень многие народы бывшего СССР (и даже в рамках границ современной РФ) страдают "удлинением истории" или романтизацией неочевидного прошлого. На современности рассказы о том, какое государство было у того или иного народа десять веков назад, никак не сказывается, но повышает этническую самооценку. Беда тут в том, что исторические теории разной степени научности давно используются в качестве аргумента для ведения боевых действий и шовинизма. Это не напрямую "язык ненависти", но академическая историческая наука (или то, что за нее выдается) почти полвека используется в качестве инструмента патриотической мобилизации.



Кроме того, и армянские учебники, и научные работы, и публицистика страдают крайней армяноцентричностью. Практически все события в мире так или иначе связаны с армянами. Трамп и Путин начинают свой день с вопроса о том, как там дела в Ереване. Это не только армянская особенность, но в целом особенность восприятия мира у такого рода военизированных общин.



Особое внимание в армянских учебниках истории уделяется "эпохе перестройки". В учебниках для 9-го класса говорится: "Распространение освободительных движений в Советском Союзе было непосредственным результатом политики перестройки". "Арцахские армяне стали первыми, кто встал на защиту собственного национального достоинства. Они так и не смирились с тем, что их исторические земли были принудительно присоединены к Азербайджану". Слово "исторические" надо подчеркнуть, оно здесь ключевое. События 1918 года в Баку (так важные для азербайджанского самосознания) не изучаются вовсе, поскольку это не история Армении. В армянских учебниках 1918 год – это скоротечное существование Армянской республики, на которую напали сразу все вокруг, включая Грузию.



В целом армянские школьные учебники написаны относительно нейтрально и лишены излишних эмоциональных окрасок. И если некоторые политологи описывают азербайджанские учебники как "расистские", то в Армении такие термины не употребляются. Даже сам ход событий во время войны 1988–1994 годов излагается сухо, чисто фактологически.



Некоторые деятели в Армении считают, что это неправильно, в учебниках не передан "национальный дух", и они должны быть написаны в "более патриотичных тонах", а нынешнее состояние дел в учебной сфере – просто дань западной политической корректности. В то же время те события, на которые напирает азербайджанская сторона (например, штурм Ходжаллы) подаются в армянских учебниках сдержанно: количество погибших заметно занижено, а сами обстоятельства боев за этот населенный пункт поданы скомкано.



Акцент в Армении делается не на саму войну за Карабах, а на геноциде армян Османской империей и на древнюю историю. Патриотический дух армян создается именно через память о геноциде и привязку к нему всех остальных событий, а также за счет так называемого удлинения истории. В таком контексте нет смысла лишний раз напоминать, что "турки – извечные враги", и изобретать оскорбительные эпитеты, это подразумевается.



Армянские дети начинают изучать тему геноцида в 8-м классе. Авторы учебников утверждают, что они пытались избежать эмоциональной окраски, опять же, как и их азербайджанские визави, настаивая на том, что "дети сами разберутся". "Мы описываем реальную историю, без преувеличений", – говорит один из авторов армянского школьного учебника, историк Рубен Саакян.



Возможно, армянским авторам школьных учебников и удалось избежать напрямую "языка ненависти", но психологическая травма от геноцида такова в большинстве армянских семей (за исключением российской части спюрка), что и особенно нагнетать ничего не надо. Практически все события легко укладываются в этот посттравматический синдром, которым нация страдает в целом. За невозможностью вернуть земли "турецкой Армении", политическая и историческая мысль сконцентрировалась на Карабахе.



Исторические и научные споры



Для армян Карабах – это "историческая земля" с древними монастырями. Там царь Тигран набирал конницу для войны с Римом. Там Месроп Маштоц придумывал армянские буквы. Там вообще "наше все" – примерно, как для сербов Косово. Длинный ряд научных исследований на эту тему сопоставим только с количеством работ о геноциде или о древнеармянском царстве. Часть из них академически научна, но в массе своей такая гиперболизация этнической истории работает на подсознание даже сильнее, чем школьные учебники. Тем более, что в них это тоже все есть. На практике же все это создает своеобразный карабахский упертый психотип: мы умрем, но отсюда не уйдем, это исторически наша земля, а эти турки кто вообще такие? Попадание Карабаха в советские времена в административную структуру Азербайджана – это не просто историческая случайность, а злонамеренное действие большевиков (конкретно Сталина и его друзей Орджоникидзе и Кирова), которым нужна была бакинская нефть. Ради нее большевики продали армян Карса, Понта, Киликии и Карабаха.



В Азербайджане с этим сложнее. Теория о том, что тюрки жили на этой земле от сотворения мира, приветствуется, но она все-таки откровенно ненаучна. Сейчас в Баку однозначно утверждается, что тюркоязычные народы жили тут всегда, а именно армяне являются пришлой составляющей. Эта дихотомия "местныйпришлый" вообще типичная для этнических конфликтов и с ней практически невозможно бороться, поскольку она максимально национализирована.



В советское время в Азербайджане был профессор Играр Алиев (не родственник), который утверждал, что население Карабаха – это потомки древних албанов, которые разделились, когда возник выбор о принятии христианства или ислама. Ему били стекла в квартире в Баку, а по улице он передвигался под охраной своих аспирантов, ибо для толпы он был недостаточно патриотично настроен. В 1997 году, в годовщину празднования 1300-летия постройки знаменитого монастыря Гандзасар в Карабахе, он опубликовал работу, в которой называл карабахцев "так называемыми армянами", поскольку, по его теории, это потомки древних албанов, а сам монастырь тоже построили эти самые албаны. Это подавалось как основа для примирения. Мол, и те, и другие не армяне и тюрки, а потомки этих самых древних албанов, на чем и предлагалось замириться. Отклика это не нашло.



Ответный ход организовал в 2018 году президент Ильхам Алиев. На съезде правящей партии "Йени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") он заявил, что его страна должна "не забывать о своих исторических землях" и вернуть Ереван. "Это должно стать направлением нашей будущей деятельности, как и сейчас мы работаем в этом направлении. Нашими историческими землями являются Иреванское ханство, Зангезур, Гейче (Зангезур – это Сюникская, то есть восточная и северо-восточная область Армении, а Гейче – это озеро Севан – прим. ВЗГЛЯД)", – цитировало его слова Haqqin.az.



Он заявил, что это "должен знать весь мир". Сейчас, отметил Ильхам Алиев, в Азербайджане пишутся "солидные научные работы, снимаются фильмы, организовываются выставки" о связи Азербайджана с его историческими землями. "В предстоящие годы мы должны быть более активными в этом вопросе и проводить в различных регионах мира презентации и выставки. Потому что Ереван – это наша историческая земля, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли", – подчеркнул Алиев. По его словам, именно это является политической и стратегической целью Баку, к которой власти страны должны поэтапно приближаться.



В Армении на Баку никто не претендует, там исторический вектор направлен на так называемую турецкую Армению. Киликию вплоть до Антальи и Средиземного моря с Мерсином, Понт с Трабзоном и Синопом, историческую Армению с Араратом, Ваном, Карсом и Эрзерумом.



Кино и журналистика



Еще один важный инструмент пропаганды ненависти – кинематограф. И здесь Азербайджан на порядок переигрывает Армению. Только о событиях в Ходжаллы создано два десятка фильмов. Из них наиболее известны "Крик" Джейхуна Мирзоева, снимавшийся прямо в 1993 году, "Ходжа" (первый полнометражный фильм о событиях в Ходжаллы). В основном качество ниже среднего, но они уверенно работали на молодежную аудиторию, создавая образ врага в лице армян и одновременно образ героев, защищавших село.



Напомним историю. В феврале 1992 года армянские части продвинулись от Степанакерта на восток к селу Ходжаллы, где располагался местный аэродром, критично важный для снабжения. Гарнизон Ходжаллы сорвал переговоры о выходе из него гражданского населения (есть и другие версии), в результате чего часть жителей крупного села пошла вне заранее определенных коридоров выхода и попала под пулеметы. Сражение за Ходжаллы считается самым кровопролитным в истории войны 1988–1994 годов и повлекло большие потери среди гражданских, что в Азербайджане теперь называют геноцидом и "Ходжаллинской резней". В Армении все это считается лишь одним из эпизодов войны.



В Азербайджане пропагандой заведует супруга главы государства Мехрибан Алиева. Несколько лет назад она попыталась инициировать съемки полнометражного художественного фильма на тему событий в Ходжаллы, а за основу предлагала взять голливудско-боснийский фильм "В краю крови и меда" с Анджелиной Джоли в главной роли и по ее же собственноручно написанному сценарию. Смысл был в том, чтобы романтизировать войну, подать ее через историю любви армянина и азербайджанки (в фильме Джоли – это любовь сербского солдата и боснийской девушки) и максимально уйти от дословного "языка ненависти". Называть армян фашистами в кадре нельзя, но подспудно зритель должен был понять – кто тут прав, а кто виноват. После просмотра фильма Анджелины Джоли у зрителя однозначно остается впечатление, что сербы – моральные уроды, но напрямую это не произносится. Высший пилотаж пропаганды.



Беда замысла Мехрибан-ханум была в том, что она решила позвать на роль режиссера Эмира Кустурицу. Тот, подумав, не просто отказался, а тут же демонстративно поехал в Ереван, обозначив этим свою политическую позицию. Но изначально идея выглядела революционно, поскольку предполагала вывести пропаганду на другой художественный уровень.



В Армении таких попыток не предпринималось. Там все упирается в общенациональную рефлексию по поводу геноцида. Именно на эту тему создаются высокохудожественные фильмы (голливудский блокбастер "Арарат" Атома Эгояна, итальянский "Гнездо жаворонка", "Обещание" и другие). При этом если со звездным "Араратом" ничего поделать было нельзя, то президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган напрямую оказывал давление на итальянских сценаристов "Гнезда жаворонка", требуя переписать сценарий. И добился своего: сценарий частично переписали, в результате чего он превратился из панорамы геноцида в целом в частную историю одной семьи.



Еще одна история – язык пропаганды. Здесь перевес на армянской стороне, особенно в наиболее популярной среди молодежи культуре – музыке. Армянский сегмент YouTube переполнен патриотическими песнями, роликами и репортажами, причем их язык направлен именно на мобилизационность и патриотичность. Азербайджанцы, как образ врага, там напрямую, как правило, не упоминаются, упор делается на защиту Родины. В целом это историческая особенность армянской песенной культуры.



Как объяснял однажды один знающий местный эксперт: в Армении нет культа войны. Даже песни времен геноцида носят оттенок фатальности, а не героизма: вот пришли турки, пришлось идти в федаины.



Азербайджанская же песенная и в целом словесная культура (включая публичную риторику и журналистику) склонна к восточной цветистости. Даже простая информационная заметка изобилует оборотами типа "наши доблестные и непобедимые войска", "героическая армия Азербайджана", "великие азербайджанские солдаты" и тому подобное. На местном уровне такой подход работает, но в русском или английском переводах он выглядит странно и неубедительно.



Бытовая же словесная культура и в Армении, и в Азербайджане давно уже перешла рамки приличия. Еще в 1990 году азербайджанское телевидение активно демонстрировало пожилых женщин в черном, которые обращались к азербайджанской молодежи: "Балаларым (дети мои), убейте их всех!". В Армении же исторически не существует в языке понятия "азэр", "азэрэр", оно использовалось только в политически корректной прессе советского периода. Сейчас такого понятия просто нет, турки – они турки и есть. В языке проводится прямой ассоциативный ряд между турками-османами и современными азербайджанцами. А раз так, то это те же люди, что осуществляли геноцид. Дальнейший выбор поведения понятен.



В целом общая "атмосфера ненависти" (как это принято называть в европейской терминологии) на Южном Кавказе видится неизлечимой. Такие конфликты не лечатся простым давлением мирового сообщества на СМИ: перестаньте обзывать друг друга и начнется мир. Это история слишком длительного противостояния, чтобы ее можно было выключить рубильником. В том числе и в сфере идеологии и пропаганды.



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Успехи армии Азербайджана угрожают лично Пашиняну

В отличие от Еревана, Баку оснастил свою армию самым современным оружием

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20 октября 2020, 08:40

Фото: mod.gov.az

Текст: Михаил Мошкин,

Наталья Макарова,

Ирина Яровая

Азербайджанские войска уверенно движутся к Степанакерту с юга. Главное, что они пробились сквозь оборонительный вал, создававшийся более 25 лет, и теперь отступающей армянской армии приходится защищаться на голой местности. С севера азербайджанцы тоже наступают, хотя и медленнее. Но если так пойдет, то Степанакерт будет отрезан от Армении. Чем для Армении обернется поражение в Карабахе?



Минобороны Армении признало, что азербайджанская армия развивает наступление против войск Нагорного Карабаха на южном фланге. Накануне пехота при поддержке артиллерии начала продвижение в районе Худаферинского водохранилища близ границы с Ираном, чтобы закрепиться на выгодных позициях, констатировала в Facebook пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян.



Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об "освобождении от оккупации" полутора десятков населенных пунктов в Джебраильском районе – на территории, которая относится к поясу безопасности самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Всего же азербайджанская сторона насчитала 74 "деоккупированных" села.



Бакинский портал Haqqin.az утверждает, что наступление ведется не только на "Физули-Гадрут-Джебраильском направлении и вдоль реки Араз" (то есть на южном направлении вдоль границы с Ираном с перспективой выхода на границу Армении), но и на северном – Агдере-Агдамском направлении. "Азербайджанская армия контролирует оперативную обстановку на всей протяженности фронта", – утверждает портал.



Армянская сторона, как было сказано выше, признала лишь факт сложной ситуации на юге, и указывает на то, что НКР и Азербайджан несут в равной степени серьезные потери.



С армянской стороны в самом деле не поступало опровержений о продвижении азербайджанцев на юге, констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. "Говорится только, что "идут упорные бои", "мы отбрасываем противника, изматываем его в боях" и так далее. Азербайджанская сторона дает конкретные детали. Взяты населенные пункты, войска, наступая вдоль реки Аракс, установили контроль за несколькими мостами, которые связывают взятую ей под контроль территорию с Ираном", – отметил собеседник. Он напомнил, что азербайджанские военные подтвердили с помощью видеохроники взятие райцентра Гадрут – теперь армянская сторона не отрицает его потерю.



По оценке Коротченко, на севере (на границе НКР и Азербайджана) наступление развивается не столь успешно, по сравнению с продвижением в поясе безопасности – но и там оно идет. Собеседник считает, что азербайджанцы прорвали достаточно сложную эшелонированную оборону, которую за 20 лет возвела армянская сторона. "Были оборудованы инженерные коммуникации, долговременные огневые позиции на сложном горном рельефе местности. Установлены реактивные батареи, системы залпового огня", – отметил военный аналитик. По его мнению,



"сегодня мы видим, что линия обороны прорвана, и за спиной у армянской армии теперь – голый рельеф местности,



уже не оборудованный инженерными сооружениями и долговременными огневыми позициями".



Эксперт считает, что азербайджанская армия намерена взять Карабах в "клещи", зайдя с севера и юга, вытесняя противника и беря его в окружение. "Видимо, ее задача сейчас в том, чтобы освободить районы пояса безопасности, а также Лачинский и Кельбаджарский районы, которые связывают Карабах с Арменией", – полагает Коротченко. По его оценке, решающее преимущество азербайджанцам дает широкое использование ударной беспилотной авиации. "БПЛА выбивают армянскую оборону. Это первая современная война, где ударные беспилотники применялись так интенсивно и в таком масштабе", – считает собеседник. Он полагает, что армянские стратеги уже допустили катастрофический просчет, недооценив готовность Азербайджана вести высокотехнологичную войну.



Вместе с тем Коротченко сомневается в том, что продвижение азербайджанских войск в направлениях на Шуши и Степанакерт (Ханкенди) будет быстрым. "Направление отличается сложным рельефом. Армянская сторона располагает там ПТРК (противотанковыми ракетными комплексами), артиллерийскими установками, системами залпового огня", – перечислил собеседник.



Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков сдержаннее оценивает успехи азербайджанских войск, в том числе и на южном направлении. "Умалчивается, какой ценой достигнуто продвижение на 30 км. По мнению многих специалистов, это далось большой кровью. К тому же это был не самый сложный участок, на нем было мало укрепсооружений. Он долго переходил из рук в руки, и в конце концов защитники Карабаха его оставили", – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД. Эксперт напомнил, что к западу от занятых азербайджанцами районов и вплоть до границы с Арменией идет сложная пересеченная местность, где наступление может остановиться.



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Леонков соглашается, что результат был достигнут за счет превосходства армии Азербайджана в огневом плане и активного использования боевых беспилотников. "Но 30 км за 22 дня боев – я бы не назвал это успехом", – полагает Леонков. По его оценке, на северном направлении показатели азербайджанцев и того меньше – около 10 км. Само по себе превосходство в живой силе и количестве техники не гарантирует стратегического успеха, подчеркнул эксперт. По его словам, во время кампании 1992-1994 годов у Баку также было превосходство в силах и средствах, однако после изматывающих боев азербайджанцы отступили.

Добавим, что сведения о прорыве укрепленной линии обороны базируются на заявлении Алиева. "Я поменял статус-кво, на поле битвы. Нет его. Линия соприкосновения? Нет ее. Мы прорвали и уничтожили. 30 лет вооруженные силы Армении укрепляли линию соприкосновения с помощью бетонных конструкций. Причем рельеф местности таков, что мы с подножия наверх поднимаемся. И эти конструкции тоже разрушили", – заявил президент Азербайджана.



Леонков считает, что об успехе Азербайджана рано говорить до тех пор, пока армия НКР контролирует господствующие высоты. "Но если азербайджанцам удастся на высотах разместить артиллерию, то можно обстреливать практически прямой наводкой и Шуши, и Степанакерт, и Лачинский коридор, связывающий Арцах и Армению", – указал эксперт.



По мнению Леонкова, если азербайджанцы смогут захватить лишь какие-либо спорные районы пояса безопасности и не возьмут под контроль собственно Нагорный Карабах, то можно будет говорить о поражении Азербайджана и сохранении боеспособности войск НКР.



Неудачи выбивают Пашиняна из премьерского кресла



О том, что оперативная обстановка складывается не в пользу Армении и НКР, могут свидетельствовать два заявления, которые прозвучали из уст лидеров воюющих республик. Время для переговоров о размещении в Нагорном Карабахе международных миротворческих сил или "так называемых наблюдателей" еще не настало, заявил вечером в понедельник ТАСС азербайджанский президент Алиев. Он сослался на базовые принципы урегулирования конфликта, утвержденные ОБСЕ, и подчеркнул: миротворцев можно будет ввести, "когда будут урегулированы все вопросы, связанные с деоккупацией" Карабаха.



Под деоккупацией в Баку, как правило, подразумевают восстановление военного контроля Азербайджана над территориями, которые сейчас удерживает НКР. Складывается впечатление, что Алиев рассчитывает исключительно на собственные силы и не собирается переводить разрешение конфликта в мирное русло.



Прямо противоположное заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, у России есть основания даже не для введения миротворцев, а для начала контртеррористической операции в Нагорном Карабахе. Причина – в войне против НКР участвуют исламистские боевики, против которых Россия вела операцию в Сирии. Алиев, в заочной полемике с Пашиняном, заявил в интервью ТАСС, что Азербайджан имеет боеспособную армию и не нуждается ни в каких боевиках с Ближнего Востока.



Добавим, в пользу того, что Армения и НКР находятся в слабейшей позиции, говорит еще одно заявление Пашиняна – о возможности переговоров. По словам армянского лидера, Ереван готов на компромисс с Баку, а предпосылкой для этого является решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха (Арцаха). Это притом, что год назад Пашинян не допускал каких-либо компромиссов в карабахском вопросе. "Арцах – это Армения и точка!" – цитировало Пашиняна агентство Sputnik Армения в августе 2019 года.



По мнению Коротченко, неудачи на карабахском фронте уже подрывают позиции армянского лидера. Эксперт акцентирует внимание на том, что 13 оппозиционных партий потребовали от премьера создать коллегиальный орган, наподобие госкомитета обороны. "Такая структура, если будет создана, погребет под своими обломками Пашиняна, – считает собеседник. – Когда установится мир, встанет вопрос о личной ответственности Пашиняна, министра обороны Давида Тонояна, уже отправленного в отставку главу Совета нацбезопасности Аргишти Карамяна и ряда других членов нынешнего военно-политического руководства".



Коротченко не исключил, что ухода Пашиняна потребует влиятельный карабахский клан (во главе с экс-президентами Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном), у которого нынешний лидер отобрал власть.



Леонков также допускает, что ход войны может повлиять на политическую ситуацию в Армении.



"За 22 дня со стороны Армении по отношению к Арцаху не было сделано ничего внятного,



кроме потока добровольцев, при этом политические заявления президента и премьер-министра Армении выглядят странно: они не призывают на помощь ни ОДКБ, ни международных миротворцев", – констатирует эксперт.



Ереван даже в таких условиях не признал независимость Нагорного Карабаха, предлагая для этого решения какие-то невнятные формулировки. "У меня лично такое ощущение, что политическое руководство Армении дистанцировалось от того, что происходит в этой непризнанной республике, ожидая помощи от того, кто привел его к власти – то есть от США", – признается эксперт.



"Кто сменит Пашиняна на премьерском посту – это, конечно, внутреннее дело Армении", – постулирует Леонков, упоминая о некоем координационном комитете, куда войдут все политические партии и представители Арцаха, чтобы выработать общенациональное решение в сложившейся ситуации. "Но в этом комитете есть люди, которые никогда не сядут за один стол – те же Пашинян и Кочарян, то есть противоречия в комитете национального согласия заложены сразу", – отметил эксперт. Источник - взгляд

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