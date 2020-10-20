США обвиняют "русских хакеров" в ущербе на $10 млрд

16:45 20.10.2020

Русских хакеров обвинили по полной программе

Власти США насчитали ущерб от их действий на $10 млрд



Минюст США в понедельник выдвинул заочное обвинение в международном хакерстве сразу шести россиянам, которые являются, по утверждению Вашингтона, офицерами ГРУ. По версии следствия, нанесенный их действиями ущерб только США составил более $1 млрд, а в целом - около $10 млрд.



Власти США предъявили заочное обвинение Юрию Андриенко, Сергею Детистову, Павлу Фролову, Анатолию Ковалеву, Артему Очиченко и Петру Плискину. На фотографиях ФБР об объявлении подозреваемых в розыск трое из них фигурируют в военной форме. По утверждению американской стороны, эта шестерка русских стоит за "самой деструктивной и разрушительной серией компьютерных атак, когда-либо приписываемых одной группе" с использованием программы NotPetya, в частности оставившей в канун Рождества 2015 года сотни тысяч граждан Украины без электричества.



Прокуратура также обвинила шестерых хакеров в попытке сорвать выборы во Франции в 2017 году, запустив операцию "взлом и утечка" с целью дискредитации нынешнего президента страны Эмманюэля Макрона. Им также приписаны "атаки с использованием целевого фишинга против Организации по запрещению химического оружия и Лаборатории оборонной науки и технологий Великобритании, которой было поручено расследовать использование российского нервно-паралитического агента "Новичок" в Солсбери, в Великобритании в 2018 году", говорится в материалах Минюста. Также сообщается, что хакеры использовали вредоносную программу Olympic Destroyer, предназначенную для отключения интернет-соединений, во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в Южной Корее.



Россияне обвиняются по нескольким пунктам - в преднамеренном взломе защищенных компьютерных систем, мошенничестве с использованием электронных средств связи, причинении вреда компьютерам, похищении персональных данных. Обвинение полагает, что использование вируса NotPetya в серии атак в 2017 году нанесло ущерб США в размере свыше $1 млрд, а в целом миру потери обошлись в сумму около $10 млрд.



Ни одна страна не использовала свои киберпотенциалы как Россия, необоснованно нанося беспрецедентный ущерб",- сказал в связи с этим помощник генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Демерс.



Вирус NotPetya появился в 2017 году, спустя месяц после компьютерного червя WannaCry, который поразил компьютеры в большинстве государств мира. На Западе считают, что за обеими атаками стоит военная разведка России.



США, работая над текстом обвинения шести россиянам, сотрудничали с правительствами Украины, Южной Кореи, Великобритании, Грузии, Новой Зеландии, с компаниями Google, Cisco, Facebook и Twitter. Однако обвинение Минюста носит, скорее, декларативный характер, известный как name and shame (назови и пристыди), поскольку все фигуранты дела находятся, по данным прокуратуры, на территории России.



Лариса Саенко, Нью-Йорк