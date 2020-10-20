Закрепятся в горах. Карабахская война уперлась в хребты. - "МК"

16:47 20.10.2020

Эксперт описал военный расклад Карабахе: "Закрепятся в горах"

Счет погибших идет на тысячи



В Нагорном Карабахе сорвано очередное перемирие. Стороны сообщили о ночных обстрелах. Азербайджан объявил об успешном продвижении своих войск на юге непризнанной республики, а Армения – об очередных ударах по азербайджанским войскам. Сведения о потерях разнятся, тем не менее, эксперты считают, что счет погибших уже идет на тысячи. Мы попросили эксперта спрогнозировать, как дальше будут развиваться события на карабахских фронтах.



Утром 19 октября Баку объявил об успешном наступлении на южном направлении, в Физулинском районе, где освобождены несколько сел. Продолжаются удары и по столице непризнанной республики - Степанакерту. На севере анклава линия соприкосновения пока не изменилась.



Судя по видео с места боев, армянские силы Нагорного Карабаха на юге уступили город Гадрут и еще несколько значимых населенных пунктов.



- Вероятнее всего, они будут отходить на правый берег реки Акера, - сказал "МК" военный эксперт и редактор информресурса "Мир сегодня" Юрий Подоляка. – Причина проста - оборонять равнину больше нет сил. Зато можно малыми группами закрепиться на западном берегу, где горная местность. Там можно будет восстановить линию фронта.



Эксперт также предполагает, что армяно-карабахская армия последние резервы бросит на то, чтобы, прежде всего, удержать позиции чуть севернее, чтобы не лишиться населенного пункта Лачин. И в этом есть смысл: если азербайджанская армия прорвется в этом месте, то Карабах на южном направлении будет отрезан от Армении.



В центральной части карабахского фронта возникла парадоксальная ситуация. С одной стороны, боев там нет. Обе стороны используют паузу как умеют: силы сопротивления стягивают остатки резервов, Азербайджан – укрепляет оборону. Но это может быть затишье перед бурей. Армяно-карабахским войскам угрожает тактический обход чуть западнее, по рубежам гор. Там нет простреливаемых равнин и плато.



Больших сил туда переправить непризнанная республика и помогающая ей Армения не могут, и небольшие азербайджанские ударные группы могут просачиваться, развивая наступление.



А дальше существует вариант выхода азербайджанских сил прямо на дорогу к Шуши и Степанакерту. Расстояние до столицы непризнанной республики в 100 км можно пройти за двое-трое суток даже средним, далеким от "блицкрига" темпом.



Перемирие? Армения обстреляла мирный Гянджа



Силы сопротивления Карабаха латают дыры в районе местечка Красный Базар или Кармир Шука , что в 20-25 км от Физули. Очевидно, они рассчитывают на контратаки. Разведка показывает: туда стягивают бронетехнику, резервы, артиллерию, укрепляют оборонительные линии. По некоторым данным туда стягивают и карабахское ополчение.



И здесь в полный рост проявляется главная угроза для непризнанного Нагорного Карабаха: у них нет сил, чтобы перекрыть все это направление. Эту проблему Азербайджан всеми силами пытается обернуть в свою пользу: старается максимально растянуть фронт, разрядить и без того небольшую концентрацию войск сил сопротивления в Карабахе.



Азербайджан придерживается новой тактики, к которой он пришел после напряженных и кровопролитных боев за Гадрут 15-го и 16-го октября. Ее смысл сводится к тому, чтобы маленькими разведгруппами стараться подойти как можно ближе и прощупать оборону разведкой боем. Если сопротивление сильное – группа отходит к другому рубежу, где вновь навязывает перестрелку. В случае слабого отпора туда сразу устремляются подвижные отряды, усиленные легкой броней, а дальше наступление развивают основные силы.



Впрочем, говорить о "неминуемой скорой" победе Азербайджана тоже не приходится. Его армия тоже несет большие потери. На севере Карабаха, в районе Мартакерта, Баку до сих пор вязнет в обороне сил сопротивления Нагорного Карабаха. По сообщениям военных обеих стран, там фиксируются большие потери уже несколько дней подряд. Обороняющимся армянским войскам тут на руку ландшафт: горы не дают 1-му армейскому корпусу Азербайджана применить для прорыва тяжелую технику.



Если Азербайджан и дальше будет торопиться с прорывами и атаками, то может угодить в ситуацию, когда успехи на фронте обернуться провалом, потому что нечем будет удержать занятые позиции. В то же время, Баку опасается затягивания войны.



Авторы: МАКСИМ КИСЛЯКОВ