Армения и Азербайджан запутались в принципах урегулирования своего конфликта, - "Къ"

16:49 20.10.2020

В комитетах и компромиссиях

Армения и Азербайджан запутались в принципах урегулирования своего конфликта



Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев готовы - в случае поступления такого предложения - приехать в Москву на переговоры по Нагорному Карабаху. Об этом они заявили в интервью, которые дали журналистам ТАСС. Однако найти хоть какие-то точки соприкосновения в любом случае будет непросто. Господин Пашинян в понедельник дал понять, что первый шаг должен сделать Баку и речь идет о принципиальном вопросе - статусе Нагорного Карабаха. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что это Ереван не выполняет свои обязательства - в частности, так и не вернул "территории, которые оккупирует".



Премьер Армении Никол Пашинян в понедельник заявил то, что раньше армянские политики скрывали за дипломатическими формулировками. В коротком посте в Facebook он задал несколько вопросов о нынешнем обострении в Нагорном Карабахе - и сам же на них ответил. "За что идет эта война? За статус Карабаха,- написал он.- Могли ли мы избежать этой войны? Да, если бы отказались от территорий и согласились на неопределенный статус на неопределенный срок без возможности его корректировки в будущем. Можно ли достичь приемлемого статуса путем переговоров? Нет, потому что последний шанс был исчерпан в 2011 году в Казани".



Речь идет об армяно-азербайджанских переговорах, которые прошли в июне 2011 года под руководством тогдашнего президента России Дмитрия Медведева. Этот эпизод считается самым обнадеживающим в истории карабахского урегулирования - и в то же время самым большим разочарованием. Суть обсуждавшегося сторонами (Армению представлял тогдашний президент Серж Саргсян, Азербайджан - президент Ильхам Алиев) документа заключалась в отказе от применения силы. Армения должна была бы вывести войска из семи районов вокруг Нагорного Карабаха (Нагорно-Карабахской автономной области, которая существовала в составе Советского Азербайджана), а после этого в теперь уже мирный регион вернулись бы все азербайджанские переселенцы. Затем статус региона планировалось определить на референдуме. Но документ так и не был подписан.



В своем сообщении в Facebook Никол Пашинян пришел к неутешительному выводу, что добиться нужного ей статуса Карабаха Армения может, лишь "победив в войне". А это возможно лишь в том случае, если граждане страны объединятся вокруг этой цели.



"Никол Пашинян с момента вступления в должность премьер-министра в 2018 году и после этого во время встреч с Алиевым регулярно поднимал вопрос о необходимости решения конфликта исключительно мирным путем и заявлял о готовности армянской стороны, предложил формулу, в соответствии с которой решение вопроса Нагорного Карабаха должно быть приемлемым для народов Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана,- заявила "Ъ" пресс-секретарь Никола Пашиняна Мане Геворкян.- Во время встречи министров в январе в Женеве была достигнута договоренность о продолжении мирного процесса, в том числе и по проведению переговоров вокруг содержательных вопросов. Армянская сторона участвовала в переговорах с полной ответственностью, подчеркивая, что решение вопроса не может основываться на максималистских подходах. Однако президент Азербайджана постоянно выступал с максималистских позиций, был настроен на то, чтобы завести переговорный процесс в тупик".



Что нужно знать о конфликте в Нагорном Карабахе



В интервью агентству ТАСС, также опубликованном в понедельник, Никол Пашинян при этом дал понять, что полностью закрывать двери для дипломатического урегулирования все-таки не собирается.



Он утвердительно ответил на вопрос о готовности приехать в Москву, чтобы встретиться со своим визави при посредничестве РФ. При этом господин Пашинян дал понять, что первый (и крайне серьезный) шаг должен сделать Баку. "Конечно, мы готовы на компромисс, мы всегда это говорили. Отправная точка для нас - это статус Нагорного Карабаха. Если Азербайджан согласится в вопросе статуса Нагорного Карабаха, то можно сказать, что есть предпосылки для компромисса",- заявил премьер-министр Армении.



О компромиссах - правда, с совершенно другим посылом - говорил в понедельник и президент Алиев. "Мы привержены базовым принципам (Минской группы ОБСЕ.- "Ъ"). Это возврат территорий, оккупированных армянской стороной, переговоры по будущему Нагорного Карабаха, возврат беженцев и вынужденных переселенцев в места их изначального проживания, в том числе в Нагорный Карабах, в Шушу. Все это написано в базовых принципах, и армянская сторона на разных этапах давала согласие на все это",- напомнил он агентству ТАСС, назвав те договоренности "компромиссным пакетом". При этом господин Алиев также заявил о готовности представителей Баку к переговорам с армянской стороной в Москве: "Мы всегда готовы встретиться и в Москве, и в любом другом месте для того, чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования".



Однако "вопрос статуса Нагорного Карабаха", о котором упомянул господин Пашинян, для азербайджанского руководства и его внешнеполитических союзников - это совсем не вопрос.



"Все международные организации признают, что Нагорный Карабах - это азербайджанская земля. Нагорный Карабах никогда не был отделен от Азербайджана. На протяжении истории Нагорный Карабах никогда не был независимым и не будет независимым и впредь",- заявил на встрече с Ильхамом Алиевым спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп. И тем самым выразил общую позицию сразу двух стран - Турции и Азербайджана.



В свою очередь, Никол Пашинян парировал в Twitter: "Арцах (армянское название Карабаха.- "Ъ") никогда не был частью независимого Азербайджана, и территориальные претензии последнего не основываются на международном праве". При этом он обратился к международному сообществу со словами: "Предотвратите геноцид, признайте Арцах".



Напомним, что независимость Нагорно-Карабахской республики (НКР) не признал даже сам Ереван. В интервью "Ъ" президент Армении Армен Саркисян отмечал: "Это такой тоннель. И если в конце этого тоннеля есть свет - свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, то тогда можно подождать (с признанием НКР.- "Ъ") еще. А если света нет, то есть если будет ясно, что Азербайджан при поддержке Турции ни в коем случае не будет идти путем переговоров, тогда, естественно, Армения признает независимость Карабаха".



По словам руководителя армянского Центра политических и правовых исследований Джонни Меликяна, независимость НКР может признать Армения "в паре с одной из стран-союзниц как из Минской группы ОБСЕ, так и за ее пределами". Однако его азербайджанский коллега, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Маммадов заверил: на такой шаг не решится ни одна из стран мира, а на саму Армению должны повлиять союзники. "Они должны дать Еревану понять, что в случае признания Нагорного Карабаха пересмотрят ранее взятые на себя обязательства,- сказал эксперт.- А страны-сопредседатели ОБСЕ должны донести мысль о том, что такой шаг может привести к большой войне".



Кирилл Кривошеев, Баку; Айк Халатян, Ереван; Павел Тарасенко