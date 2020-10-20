Как живет Брунейский (нур)султан

16:51 20.10.2020 Охотник за удовольствиями

Малолетние наложницы и самый большой дворец на планете: роскошная жизнь султана Брунея



Состояние султана Брунея Хассанала Болкиаха оценивается в 27,7 миллиарда долларов. Абсолютный монарх занимает трон уже 53 года. За это время он успел побывать в списке самых богатых людей планеты, а также оказаться в центре громкого скандала со своим младшим братом, который в день тратил свыше полумиллиона долларов. Вместе с семьей правитель живет во дворце, догоняющем по своей площади территорию Ватикана, заказывает на праздники мировых звезд и проводит время с наложницами из своего гарема. Повинуясь законам, брунейцы не смеют критиковать монарха и его семью. Об образе жизни султана - в материале "Ленты.ру" из цикла о роскошной жизни правителей разных стран.







Всем сестрам по самолету



В 2017 году в гости к султану Брунея Болкиаху приехал британский наследный принц Чарльз, и они отправились играть в поло. Внезапно азиатский лидер почувствовал дискомфорт - обувь, которую он выбрал для игры, оказалась крайне неудобной. Тогда правитель, несмотря на то что он находился неподалеку от дворца, отправил за новой парой вертолет. Эту историю подхватили западные таблоиды, высмеивая экстравагантные привычки султана.



В окружении монарха рассказывают, что к своему любимому барберу он летает на частном самолете, при этом в какой именно стране живет специалист, не уточняется. Известно, что одна только стрижка обходится монарху в 21 тысячу долларов. Его тренер по бадминтону получает 1,42 миллиона долларов в год, столько же султан тратит на акупунктурный и обычный массажи.



Лидер Брунея любит свадьбы. Он сам был женат трижды, и на каждую из церемоний тратил миллионы долларов. Не менее пышно монарх празднует свадьбы своих детей, порой торжество не прекращается целую неделю. Всего у монарха 12 детей, пятеро из них уже сочетались браком.



Когда женился наследник престола Аль-Мухтади Билла Болкиах, на ногах его 17-летней невесты были туфли с каблуками из золота и бриллиантов. На свадьбе одной дочери султана выступала Уитни Хьюстон, а другой он преподнес в подарок самолет Airbus A340 за 100 миллионов долларов



Не меньше правитель любит отмечать свои юбилеи. Подданным особенно запомнились торжества по случаю 50-летия монарха. Для этого он построил в столице парк развлечений и стадион, на котором по приглашению правителя выступал певец Майкл Джексон. За это ему заплатили 17 миллионов долларов. На праздничном банкете, где присутствовали три тысячи гостей, подавали изысканные блюда, одним из деликатесов стала икра белуги. В конце праздника каждому подарили на память медаль из чистого золота.



Впоследствии султан взял за правило привозить на свои семейные вечеринки мировых звезд. Так, его родных и друзей развлекали Элтон Джон, Дайана Росс, Стиви Уандер, Бон Джови и Тина Тернер.



Самый большой дворец на планете



Наследным принцем Болкиах стал в свои 15 и уже через пять лет возглавил государство. Его отец решил добровольно отречься от престола, поэтому юному брунейцу пришлось прервать учебу в британской военной академии Сандхерст и вернуться домой. До этого будущий правитель успел получить хорошее образование - помимо Европы, он учился в Куала-Лумпуре.



Вначале подданные полагали, что при новом правителе у них появится больше свобод, однако 13 лет назад глава государства переписал конституцию, став непогрешимым. Теперь никакие решения султана и членов его семьи, будь то государственные или личные дела, критиковать нельзя. В противном случае можно попасть за решетку.



Болкиах сосредоточил в своих руках всю полноту власти, занимая множество постов одновременно. Он возглавляет государство, работает премьер-министром, министром обороны, министром финансов, является верховным религиозным лидером, главнокомандующим вооруженными силами страны и даже ректором главного университета страны



В свободное от работы время 29-й султан Брунея любит играть в бадминтон или сквош, а также летать на вертолете. У самого монарха имеются два вертолета, два Boeing 747-400 и шесть небольших самолетов. В его Boeing расположены гостиные, спальни и ванные комнаты с золотыми умывальниками.



В его автопарке около девяти тысяч суперкаров Mercedes, Ferrari, Bentley, Koenigsegg, Lamborghini, Aston Martin, Jaguar и BMW общей стоимостью 6,5 миллиарда долларов. Самым роскошным автомобилем считается лимузин Silver Spur Limo, украшенный золотом, который используют для торжественных церемоний. Особую любовь султан питает к Rolls-Royce.



В середине 90-х половину доходов Rolls-Royce составляли продажи машин султану и его брату. Роскошные автомобили переправляли в Бруней на следующий день после того, как они сходили с заводского конвейера.



Впрочем, ездить на них особо негде - больше половины дорог в Брунее не асфальтированы. А протяженность самых дальних из них не превышает и пары километров



Семья султана владеет сетью роскошных отелей The Dorchester Hotel и 150 домами в 12 странах мира. Так, в Лондоне у Болкиаха имеется комплекс St John’s Lodge, состоящий из трех огромных особняков. Помимо этого, у семьи есть поместья в Австралии и США (в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе).



Однако самая роскошная из четырех резиденций Болкиаха в Брунее - Нурул-Иман (Дворец веры и света). Этот дворец попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой на планете. Там монарх живет со своей большой семьей.



Об этой резиденции мир узнал 16 лет назад, когда проходила свадьба наследника престола. В Большом банкетном зале собрались свыше двух тысяч человек, но несмотря на это, он казался наполовину пустым. В целом он способен вместить пять тысяч человек.



Дворец общей площадью свыше 200 тысяч квадратных метров (для сравнения площадь всего Ватикана составляет 490 тысяч квадратных метров - прим. "Ленты.ру") и стоимостью свыше 1,3 миллиарда долларов находится в трех километрах от столицы, на высоком берегу реки Бруней. Вокруг него раскинулись пышные тропические сады и парки. В резиденции - 1788 комнат, 257 ванных, 18 лифтов, 44 лестницы, пять бассейнов, конюшни на 200 лошадей, оснащенные кондиционерами, мечеть на полторы тысячи верующих, а также подземный гараж.



Купола дворца покрыты 22-каратным золотом. Материалы на строительство здания привезли из 30 стран мира. Посмотреть на это великолепие подданные могут три дня в году. В конце Рамадана на праздник Хари Райя Айдилфитри султан вместе с родными встречает и угощает до 60 тысяч человек.



"Наложницы обязаны выполнять любое желание братьев"



Не слишком отличавшийся набожностью Хассанал Болкиах неожиданно принялся укреплять исламские ценности в султанате. Он запретил христианам публично отмечать религиозные праздники. Во всем мире это вызвало недоумение, поскольку сам султан постоянно нарушает требования ислама. Девять лет назад журнал Vanity Fair назвал султана и его младшего брата Джефри "вечными охотниками за удовольствиями".



О том, как живут и развлекаются султан Брунея и его брат, мир узнал из рассказов Мисс США 1992 года Шеннон Маркетик. По словам американки, в агентстве по трудоустройству ей предложили участвовать в официальных мероприятиях в Брунее с оплатой в три тысячи долларов в день. Однако вместо этого ее заставляли с десяти часов вечера до трех часов ночи танцевать на частной дискотеке, накачивали наркотиками и обращались с ней как с проституткой.



В 1997 году она обратилась в суд с 90-миллионным иском к братьям Хассаналу и Джефри, обвинив их в том, что ее держали в сексуальном рабстве. Она также рассказала, что на знаменитый гарем Болкиаха уходило до 100 миллионов долларов в год.



Другие подробности жизни братьев рассказала модель Джиллиан Лоурен. Десять лет назад она выпустила книгу "Девушки: Моя жизнь в гареме", которую потом перевели на 18 языков и экранизировали. В публикации она описала три года жизни в Брунее. С самим султаном она провела всего одну ночь, остальное время она была в гареме принца Джефри. Туда она попала в 18 лет. По словам женщины, когда она прилетела в Бруней, у нее сразу отобрали паспорт.



Кроме нее наложницами султана в основном были несовершеннолетние тайки или филиппинки. В гареме за девушками следили сутки напролет, требовали от них полного подчинения и заставляли сидеть на жесткой диете.



За неделю в гареме девушки получают от двух тысяч долларов. Обычно их нанимают на несколько недель, но иногда контракт продлевают и на несколько лет. Наложницы обязаны выполнять любое желание братьев



Ночи, по словам Лоурен, проходили "в каком-то угаре": дорогой алкоголь лился рекой, девушки танцевали на столах для принца и его друзей во дворце или же на 46-метровой яхте под названием Tits. Каждая из них надеялась, что на ночь принц выберет ее одну или в компании с другими девушками. Это был шанс стать одной из фавориток, которых осыпают деньгами и драгоценностями. Иногда принц Джефри мог заказать себе девушку в офис прямо посреди рабочего дня.



Джефри за его любвеобильность и расточительность прозвали "главным плейбоем планеты". Когда стало известно, что из-за своих увлечений младший брат наполовину опустошил казну, султан отстранил его от управления Министерством финансов и инвестиционным фондом Брунея. Младший брат также должен был вернуть имущество, приобретенное за 10 лет веселой жизни. По разным оценкам, в среднем в день он тратил от 500 до 700 тысяч долларов.



"Золотом были отделаны даже ершики для унитазов"



Чтобы вернуть деньги в казну, Джефри выставил на аукцион личные вещи и имущество. Это мероприятие журналисты назвали без преувеличений распродажей века. На аукционе были представлены около 10 тысяч лотов, для хранения которых потребовалось свыше 20 складов. Среди лотов были 200 позолоченных фонарных столбов, выполненных в стиле викторианской эпохи, сотни итальянских люстр, тысячи покрытых позолотой диванов, кушеток и кресел, сделанных в стиле эпохи Людовика XIV, а также 8,5 тысячи плит лучшего итальянского мрамора, предназначенного для строительства дворца Ассурур.



Золотом были отделаны даже принадлежности для туалетной комнаты, включая мусорные баки и ершики для унитазов



Один только прикроватный коврик, украшенный драгоценными камнями и расшитый золотыми нитями, ушел с молотка за 12 миллионов долларов. В два раза дороже стоила ширма, также расшитая драгоценностями. Помимо этого продавались свыше трех тысяч сервизов, которые выпустила известная ювелирная компания Asprey - официальный поставщик Букингемского дворца.



Аукцион помог младшему брату султана вернуть лишь малую часть долгов, и монарху пришлось обращаться в суд. Разбирательство проходило в Лондоне и длилось около 10 лет. Эта тяжба стала одной из самых длительных и дорогих в истории юриспруденции. В результате суд обязал Джефри вернуть Хассаналу оставшиеся у него в разных городах мира особняки и предметы искусства. Но даже после этого братья не смогли помириться.



Джефри сильно потрепал казну: из-за брата султан стал беднее. Раньше каждую секунду состояние монарха увеличивалось на 104 доллара благодаря высоким ценам на нефть. Султан был самым богатым человеком в мире, а его подданные имели второй после японцев подушевой доход. Однако теперь стоимость энергоресурсов упала в цене в два раза, что больно ударило по кошелькам подданных. Впрочем, самого султана это пока мало коснулось - на его счету лежат еще 27,7 миллиарда долларов.



Ксения Архипова Источник - Lenta.ru

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