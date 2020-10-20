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На сухом дне Арала найдены остатки города. Хорезмийский Робат-Тоган?
17:01 20.10.2020

Археологическое открытие: Затерянный город на дне Аральского моря.

Аральское море пересыхает вот уже 30 лет, засуха пришла в этот район в 90-е годы прошлого века. В это время археологи заметили на дне странные, рукотворные геоглифы, которые находились под водой. Спустя годы, ученые сделали и более знаменальное открытие: был обнаружен древний город, где когда то было море.

Найти город удалось благодаря тем же линиям. Как оказалось, что это действительно были рукотворные геоглифы, похожие на геоглифы пустыни Наска.

Ученые пошли вдоль этих линий по пересохшему дну и неожиданно для себя увидели руины бывшего храма. Рядом стояли мастерские - по всем признакам, в далекие времена тут было целое поселение.

Археологи полагают, что основная часть этого поселения все еще находится под водой. Также неподалеку нашелся уже полностью пересохший древний город.

Найденные останки поселения на карте

Есть теория, что это остатки легендарного города империи Хорезмов Робат-Тогана. Вероятно, вода накрыла его резко и очень быстро - местным жителям пришлось в спешке покидать свои дома.

Исследования древнего полиса еще только начались. Работы хватит на десятки лет вперед: кто знает, сколько еще поселений скрывало Аральское море?

Источник - MYSTERY
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