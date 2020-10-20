Братья по крови. Задержанного ГлавКоррупционера Киргизии Матраимова тут же выпустили под подписку за 2 лярда сомов

19:55 20.10.2020

Райымбека Матраимова отпустили под подписку о невыезде© Фото / пресс-служба ГКНБ КР



Матраимов заявил, что готов сотрудничать со следствием и полностью возместить ущерб в 2 миллиарда сомов до конца ноября.



БИШКЕК, 20 окт - Sputnik. Первомайский райсуд Бишкека отпустил бывшего заместителя председателя Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова под подписку о невыезде, сообщила его адвокат Мадина Ниязова.



Срок меры пресечения - 2 месяца. Юрист также рассказала, что ее клиент подписал соглашение о сотрудничестве со следствием.



Сегодня, 20 октября ГКНБ сообщил о задержании бывшего замглавы ГТС Райыма Матраимова, который подозревается в коррупции. Матраимов заявил, что готов сотрудничать со следствием и полностью возместить ущерб в 2 миллиарда сомов согласно составленному графику (до конца ноября). Первый платеж в размере 80 миллионов сомов уже поступил на депозитный счет госкомитета.



После этого суд должен был определить меру пресечения.



По информации ведомства, с начала 2016 года Матраимов, другие должностные лица ГТС и подконтрольные участники внешнеэкономической деятельности наладили коррупционную схему по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании. Таким образом госбюджету был нанесен особо крупный ущерб.



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В рамках досудебного производства проводится проверка деятельности службы за указанный период, устанавливается полный размер ущерба и выявляются граждане, которые должны быть привлечены к уголовной ответственности.



Ранее в ГКНБ сообщили, что установлены около 40 человек, вовлеченных в коррупционную схему.



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