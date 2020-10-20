 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 20.10.2020
19:55  Братья по крови. Задержанного ГлавКоррупционера Киргизии Матраимова тут же выпустили под подписку за 2 лярда сомов
19:37  Для чего Путину еще один орган верховной власти - Госсовет. Посоветоваться не с кем? - В.Винников
17:01  На сухом дне Арала найдены остатки города. Хорезмийский Робат-Тоган?
16:51  Как живет Брунейский (нур)султан
16:49  Армения и Азербайджан запутались в принципах урегулирования своего конфликта, - "Къ"
16:47  Закрепятся в горах. Карабахская война уперлась в хребты. - "МК"
16:45  США обвиняют "русских хакеров" в ущербе на $10 млрд

16:43  Узбекистан. Тайные и явные преступления Государства. Ч. 2, - Б.Мусаев
16:13  Как армян и азербайджанцев учат ненавидеть друг друга, - Е.Крутиков
16:10  Ирина Шейк появилась на обложке Vogue полностью обнаженной
13:40  Медиавирус, или Сколько жизней на счету коронавирусной инфодемии? - В.Прохватилов
13:38  России пора заканчивать с госмазохизмом, - А.Несвияжский
13:37  Прокол "пятой колонны". Почему провалился путч в Белоруссии? - ВПК
13:35  Смерть и отчаяние в Нагорном Карабахе, - The New York Times
13:30  Нефтяные ОПЕКуны: картель сохранил сделку о сокращении добычи в силе
13:05  Мэра Бишкека Суракматова все-таки заставили подать в отставку
10:38  Задержан живой символ кыргызской коррупции Раим-миллион Матраимов
10:27  Умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева
08:58  Экстремисты, вербующие узбекскую молодежь, не на шутку активизировались, - В.Михайлов
08:35  Отставка президента Киргизии знаменует собой передышку в политическом кризисе, - Le Monde
08:26  Запад мстит Эрдогану за непочтительность и грозит исключить из НАТО за Карабах, - "СП"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Братья по крови. Задержанного ГлавКоррупционера Киргизии Матраимова тут же выпустили под подписку за 2 лярда сомов
19:55 20.10.2020

Райымбека Матраимова отпустили под подписку о невыезде© Фото / пресс-служба ГКНБ КР

Матраимов заявил, что готов сотрудничать со следствием и полностью возместить ущерб в 2 миллиарда сомов до конца ноября.

БИШКЕК, 20 окт - Sputnik. Первомайский райсуд Бишкека отпустил бывшего заместителя председателя Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова под подписку о невыезде, сообщила его адвокат Мадина Ниязова.

Срок меры пресечения - 2 месяца. Юрист также рассказала, что ее клиент подписал соглашение о сотрудничестве со следствием.

Сегодня, 20 октября ГКНБ сообщил о задержании бывшего замглавы ГТС Райыма Матраимова, который подозревается в коррупции. Матраимов заявил, что готов сотрудничать со следствием и полностью возместить ущерб в 2 миллиарда сомов согласно составленному графику (до конца ноября). Первый платеж в размере 80 миллионов сомов уже поступил на депозитный счет госкомитета.

После этого суд должен был определить меру пресечения.

По информации ведомства, с начала 2016 года Матраимов, другие должностные лица ГТС и подконтрольные участники внешнеэкономической деятельности наладили коррупционную схему по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании. Таким образом госбюджету был нанесен особо крупный ущерб.

Райым Матраимов сменил фамилию на Ысмайылов - подробности от ГРС

В рамках досудебного производства проводится проверка деятельности службы за указанный период, устанавливается полный размер ущерба и выявляются граждане, которые должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Ранее в ГКНБ сообщили, что установлены около 40 человек, вовлеченных в коррупционную схему.

Все, что известно о задержании Матраимова, читайте в текстовой трансляции Sputnik Кыргызстан.

Источник - ru.sputnik.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603212900
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат рассмотрит законопроект по вопросам культуры
- Премьер-Министр РК А. Мамин дал ряд поручений по санитарно-эпидемиологической ситуации в Казахстане
- Страна неравных возможностей. Гульмира Илеуова о казахстанских рейтингах
- Кадровые перестановки
- Официальное заявление
- Более 16 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность в Казахстане
- Рейтинги казахстанской страховой компании АО "КСЖ "Nomad Life" повышены до "ВВ+" вследствие улучшения показателей капитализации и хорошей конкурентной позиции; прогноз по рейтингам - "Стабильный"
- Fitch подтвердило рейтинг Страховой компании Казахмыс на уровне "BB-", прогноз "Негативный"
- Медиавирус, или Сколько жизней на счету коронавирусной инфодемии?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  