Маоизм дополнят сицзиньпизмом, - А.Келекеев

00:02 21.10.2020

Маоизм дополнят сицзиньпизмом

"Учение Си Цзиньпина" может стать новой руководящей догмой в КНР



По данным агентства Bloomberg, партийные аппаратчики в КНР готовят страну к тому, что "Учение Си Цзиньпина" если и не заменит маоизм, то по крайней мере станет сопоставимым с ним по влиянию. Причем не только в самом Китае, но и в его атмосфере и литосфере.



Как утверждают специалисты по современному Китаю, с которыми поговорило агентство Bloomberg, партийные и правительственные чиновники в этой стране заняты проектом по укреплению позиций ее лидера Си Цзиньпина, который, как предполагается, намерен остаться у власти после 2022 года, когда истекает его второй пятилетний срок во главе Коммунистической партии Китая.



Сообщается, что проект заключается в создании идеологии имени Си Цзиньпина, которая должна если не заменить, то встать на равных с маоизмом и, следовательно, сделать статус господина Си равным статусу создателя Китайской Народной Республики. Это сделает любую оппозицию или даже критику в его адрес практически невозможной. "Всякий раз, когда с экрана телевизора приходит команда изучать (""Учение Си"".- "Ъ"), каждый раз, когда их упоминают в партийном документе, это становится очень сильным визуальным сигналом и для партийных работников, и для общества в целом относительно того, кто находится у власти и чьи приказы на самом деле имеют значение",- говорит профессор Карл Минзнер из юридического факультета Фордемского университета (Нью-Йорк) и эксперт в области китайского законодательства и госуправления.



В отличие от маоизма, ключевые моменты которого уже давно содержатся в знаменитых "красных книжечках", "Учение Си" так компактно пока не собрано.



Однако, по данным гонконгского China Media Project, существует как минимум 20 приложений для смартфонов, посвященных отдельным аспектам "Учения Си",- начиная с управления экономикой и военной реформы и заканчивая вопросами культуры. Основой для них стал трехтомник статей, речей и цитат господина Си - "Си Цзиньпин: Управление Китаем".



"""Учение Си"" - путь к укреплению его власти через признание верности ему и его целям везде, где это только возможно,- говорит Мартин Чорсемпа из Петерсоновского института мировой экономики.- Своего рода фирменным знаком его влияния на сферу бизнеса и экономики стало усиление роли партийных комитетов в компаниях в том, что касается контроля над капиталом, а в технологических компаниях - контроля и за контентом". По данным лондонского The Economist, почти 400 из числа 3900 публичных компаний в Китае в своих ежегодных отчетах отметили роль Коммунистической партии и лично ее руководителя.



По мнению экспертов, сам председатель Си хотел бы усилить и централизовать партию и восстановить ее влияние, которое она уступила государственным властям и частному бизнесу в 1978 году. Тогда китайский лидер Дэн Сяопин провозгласил политику "реформы и открытости".



Сообщается, что влияние "Учения Си" должно распространиться даже на атмосферу и литосферу.



Во всяком случае, как сообщает Bloomberg, критике за недостаточное отражение "Учения Си" в своей работе подверглись Китайское метеорологическое управление и Китайское сейсмологическое управление.



Андрей Келекеев