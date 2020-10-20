 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 21.10.2020
00:06  Пекин ставит Бишкек на счетчик. Киргизам предложили скинуться на погашение внешнего долга, - В.Панфилова
00:04  Дональд Трамп идет на войну в Карабахе. Вашингтон попробует примирить Ереван и Баку, - "Къ"
00:02  Маоизм дополнят сицзиньпизмом, - А.Келекеев
Вторник, 20.10.2020
20:40  Ричард Мур - новый начальник британской MI-6, - П. Густерин
19:55  Братья по крови. Задержанного ГлавКоррупционера Киргизии Матраимова тут же выпустили под подписку за 2 лярда сомов
19:37  Для чего Путину еще один орган верховной власти - Госсовет. Посоветоваться не с кем? - В.Винников
17:01  На сухом дне Арала найдены остатки города. Хорезмийский Робат-Тоган?

16:51  Как живет Брунейский (нур)султан
16:49  Армения и Азербайджан запутались в принципах урегулирования своего конфликта, - "Къ"
16:47  Закрепятся в горах. Карабахская война уперлась в хребты. - "МК"
16:45  США обвиняют "русских хакеров" в ущербе на $10 млрд
16:43  Узбекистан. Тайные и явные преступления Государства. Ч. 2, - Б.Мусаев
16:13  Как армян и азербайджанцев учат ненавидеть друг друга, - Е.Крутиков
16:10  Ирина Шейк появилась на обложке Vogue полностью обнаженной
13:40  Медиавирус, или Сколько жизней на счету коронавирусной инфодемии? - В.Прохватилов
13:38  России пора заканчивать с госмазохизмом, - А.Несвияжский
13:37  Прокол "пятой колонны". Почему провалился путч в Белоруссии? - ВПК
13:35  Смерть и отчаяние в Нагорном Карабахе, - The New York Times
13:30  Нефтяные ОПЕКуны: картель сохранил сделку о сокращении добычи в силе
13:05  Мэра Бишкека Суракматова все-таки заставили подать в отставку
10:38  Задержан живой символ кыргызской коррупции Раим-миллион Матраимов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Маоизм дополнят сицзиньпизмом, - А.Келекеев
00:02 21.10.2020

Маоизм дополнят сицзиньпизмом
"Учение Си Цзиньпина" может стать новой руководящей догмой в КНР

По данным агентства Bloomberg, партийные аппаратчики в КНР готовят страну к тому, что "Учение Си Цзиньпина" если и не заменит маоизм, то по крайней мере станет сопоставимым с ним по влиянию. Причем не только в самом Китае, но и в его атмосфере и литосфере.

Как утверждают специалисты по современному Китаю, с которыми поговорило агентство Bloomberg, партийные и правительственные чиновники в этой стране заняты проектом по укреплению позиций ее лидера Си Цзиньпина, который, как предполагается, намерен остаться у власти после 2022 года, когда истекает его второй пятилетний срок во главе Коммунистической партии Китая.

Сообщается, что проект заключается в создании идеологии имени Си Цзиньпина, которая должна если не заменить, то встать на равных с маоизмом и, следовательно, сделать статус господина Си равным статусу создателя Китайской Народной Республики. Это сделает любую оппозицию или даже критику в его адрес практически невозможной. "Всякий раз, когда с экрана телевизора приходит команда изучать (""Учение Си"".- "Ъ"), каждый раз, когда их упоминают в партийном документе, это становится очень сильным визуальным сигналом и для партийных работников, и для общества в целом относительно того, кто находится у власти и чьи приказы на самом деле имеют значение",- говорит профессор Карл Минзнер из юридического факультета Фордемского университета (Нью-Йорк) и эксперт в области китайского законодательства и госуправления.

В отличие от маоизма, ключевые моменты которого уже давно содержатся в знаменитых "красных книжечках", "Учение Си" так компактно пока не собрано.

Однако, по данным гонконгского China Media Project, существует как минимум 20 приложений для смартфонов, посвященных отдельным аспектам "Учения Си",- начиная с управления экономикой и военной реформы и заканчивая вопросами культуры. Основой для них стал трехтомник статей, речей и цитат господина Си - "Си Цзиньпин: Управление Китаем".

"""Учение Си"" - путь к укреплению его власти через признание верности ему и его целям везде, где это только возможно,- говорит Мартин Чорсемпа из Петерсоновского института мировой экономики.- Своего рода фирменным знаком его влияния на сферу бизнеса и экономики стало усиление роли партийных комитетов в компаниях в том, что касается контроля над капиталом, а в технологических компаниях - контроля и за контентом". По данным лондонского The Economist, почти 400 из числа 3900 публичных компаний в Китае в своих ежегодных отчетах отметили роль Коммунистической партии и лично ее руководителя.

По мнению экспертов, сам председатель Си хотел бы усилить и централизовать партию и восстановить ее влияние, которое она уступила государственным властям и частному бизнесу в 1978 году. Тогда китайский лидер Дэн Сяопин провозгласил политику "реформы и открытости".

Сообщается, что влияние "Учения Си" должно распространиться даже на атмосферу и литосферу.

Во всяком случае, как сообщает Bloomberg, критике за недостаточное отражение "Учения Си" в своей работе подверглись Китайское метеорологическое управление и Китайское сейсмологическое управление.

Андрей Келекеев

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603227720
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат рассмотрит законопроект по вопросам культуры
- Премьер-Министр РК А. Мамин дал ряд поручений по санитарно-эпидемиологической ситуации в Казахстане
- Страна неравных возможностей. Гульмира Илеуова о казахстанских рейтингах
- Кадровые перестановки
- Официальное заявление
- Более 16 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность в Казахстане
- Рейтинги казахстанской страховой компании АО "КСЖ "Nomad Life" повышены до "ВВ+" вследствие улучшения показателей капитализации и хорошей конкурентной позиции; прогноз по рейтингам - "Стабильный"
- Fitch подтвердило рейтинг Страховой компании Казахмыс на уровне "BB-", прогноз "Негативный"
- Медиавирус, или Сколько жизней на счету коронавирусной инфодемии?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  