Дональд Трамп идет на войну в Карабахе. Вашингтон попробует примирить Ереван и Баку, - "Къ"

00:04 21.10.2020

Администрация президента США Дональда Трампа попробует внести свой вклад в карабахское урегулирование. На следующий день после того, как лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев согласились в случае необходимости приехать на встречу в Москву, в Ереване и Баку рассказали о готовящихся визитах глав двух дипломатических ведомств в Вашингтон. В пятницу министры иностранных дел Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов по очереди встретятся с госсекретарем США Майком Помпео. Накануне президентских выборов Белый дом пытается разыграть "карабахскую карту", представив Дональда Трампа эффективным миротворцем. Однако добиться успеха будет крайне непросто.



Пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева во вторник заявила "Ъ", что 23 октября министр иностранных дел Джейхун Байрамов отправится в Вашингтон, где встретится с госсекретарем США Майком Помпео. Там же, по словам госпожи Абдуллаевой, планируется встреча министра Байрамова с представителями стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (РФ, США и Франции). В свою очередь, представитель армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян подтвердила "РИА Новости", что в Вашингтоне 23 октября будет и министр Зограб Мнацаканян. И он также планирует встретиться с Майком Помпео.



Накануне журнал Politico со ссылкой на источники в администрации США рассказал: запланированное общение госсекретаря Помпео с главами МИДов Армении и Азербайджана по своему формату будет отличаться от московской встречи двух министров, прошедшей 9–10 октября в трехстороннем формате - с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова. Согласно американскому сценарию переговоров, с каждым из министров госсекретарь США намерен общаться по отдельности. Вначале он примет Джейхуна Байрамова, после чего побеседует с Зограбом Мнацаканяном.



Будущие переговоры уже активно комментируют аккредитованные в Вашингтоне главы дипломатических миссий двух стран.

Как заявил посол Азербайджана в США Элин Сулейманов, в Баку не исключают и возможности встречи двух министров во время их пребывания в Вашингтоне, учитывая, что их предыдущее общение пока не принесло никаких практических результатов. "Мы хотим предметного разговора",- заявил Элин Сулейманов. "Мы не видим альтернативы мирному урегулированию этого конфликта на основе взаимных компромиссов",- дал свою оценку предстоящему дипломатическому раунду посол Армении в Вашингтоне Варужан Нерсесян. При этом армянский дипломат выразил благодарность господину Помпео за его критику в адрес Турции, которую глава американской дипломатии обвинил в открытой поддержке Азербайджана.



США с первых дней конфликта призывали стороны к прекращению боевых действий и возобновлению мирных переговоров. При этом, в отличие от Москвы, которая продолжает соблюдать равноудаленность, Вашингтон занял позицию, которая в большей степени отвечает интересам армянской стороны. В то время как Сергей Лавров, несмотря на возникающие в Москве вопросы относительно турецкого участия, не допускает открытых жестких выпадов в адрес Анкары, госсекретарь Помпео обвинил союзника по НАТО в разжигании карабахского конфликта. "Теперь у нас есть турки, которые вмешались и предоставили ресурсы Азербайджану, повысив риск и увеличив его огневую мощь в происходящей исторической битве",- заявил Майк Помпео в интервью ряду СМИ Атланты (штат Джорджия). "Урегулирование этого конфликта должно быть достигнуто путем переговоров и мирных дискуссий, а не путем вооруженного конфликта. И, конечно же, не с участием третьих стран, которые придут, чтобы предоставить свою огневую мощь, туда, где ситуация уже превратилась в пороховую бочку",- отметил господин Помпео.



Информация о переговорах в Вашингтоне прозвучала на следующий день после того, как премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью, которые дали журналистам ТАСС, рассказали о готовности - в случае поступления такого предложения - приехать в Москву на переговоры по Нагорному Карабаху (см. "Ъ" от 20 октября). Между тем, хотя встреча в США станет альтернативной попыткой запустить мирный процесс, Москва уже дала понять, что инициативы сопредседателей Минской группы ОБСЕ не конкурируют между собой, а дополняют друг друга. "Мало у нас таких событий, где американская и российская позиции совпали бы. Мы призвали стороны к сдержанности, к прекращению в первую очередь огня, с призывом к переводу всего разговора в дипломатические русло. Это действительно так, у нас есть нюансы, но в принципиальном плане мы поддерживаем тот процесс, который должен вывести стороны на мирные рельсы",- заявил в эфире "Первого канала" посол РФ в США Анатолий Антонов, указавший на то, что для него эта ситуация "стала приятной неожиданностью".



Между тем обращает на себя внимание то, что активизация американской дипломатии на карабахском треке происходит за считаные дни до президентских выборов 3 ноября, на которых Дональд Трамп, заметно отстающий по популярности от своего демократического противника Джо Байдена, рассчитывает в последний момент вырвать победу. Подтверждением того, что приглашение в Вашингтон глав МИДов Армении и Азербайджана не стало случайностью, может служить заявление Дональда Трампа на предвыборном митинге в городе Карсон-Сити (штат Невада).



В Карлсон-Сити глава Белого дома впервые за время своего правления заговорил о своей глубокой симпатии к армянам, а также намекнул на готовность им помочь.

"Вы сильны духом. У людей из Армении сильное чувство приверженности своей стране. Они отличные бизнесмены к тому же, наряду с латиноамериканцами. Мы делаем кое-что. Я сдерживаю террористов",- заявил господин Трамп, впрочем, оборвав свое высказывание на самом интригующем моменте. Что именно США делают для того, чтобы помочь "сдерживать террористов", глава Белого дома не объяснил.



"Что бы ни говорили опросы, все понимают, что борьба на выборах будет идти до конца. В этой ситуации Дональд Трамп пытается задействовать все рычаги и использовать все информационные поводы, чтобы склонить чашу весов в свою пользу, представ эффективным миротворцем, утверждающим лидерство США в решении международных конфликтов",- пояснил "Ъ" директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев. По словам эксперта, армянская диаспора своими голосами не может заметным образом повлиять на исход битвы за Белый дом, к тому же ее значительная часть находится в штате Калифорния, где демократические кандидаты традиционно имеют устойчивое преимущество. "В то же время представители армянской диаспоры, среди которых немало звезд шоу-бизнеса и других носителей "мягкой силы", вполне могут помочь не только Дональду Трампу, но и в целом республиканцам. Ведь 3 ноября Америка будет также переизбирать всех 435 членов Палаты представителей, треть Сената, губернаторов 13 штатов и территорий,- напомнил Юрий Рогулев.- Риск для республиканцев потерять не только Белый дом, но и Конгресс остается весьма высоким. Учитывая это, Дональд Трамп и пытается в оставшееся до выборов время разыграть все карты, включая карабахскую, чтобы не допустить демократического реванша".



Сергей Строкань; Кирилл Кривошеев, Баку