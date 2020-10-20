Пекин ставит Бишкек на счетчик. Киргизам предложили скинуться на погашение внешнего долга, - В.Панфилова

00:06 21.10.2020

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

20.10.2020

Большинство киргизов живет за чертой бедности.

Населению Киргизии предлагают пожертвовать деньги на погашение внешнего долга республики, который до конца 2020 года составит почти 5 млрд долл. С такой инициативой выступили женские общественные организации. Первым в списке стоит Китай, которому Бишкек задолжал более 1,7 млрд долл. Если выплаты не начать с января 2021 года, то придется расплачиваться природными ресурсами или территориями по примеру Таджикистана или Шри-Ланки. В республике разогревают антикитайские настроения для очередной дестабилизации ситуации.



Министерство финансов Киргизии готовится открыть в государственном банке специальный счет, на который гражданам предлагается жертвовать деньги на погашение внешнего долга республики, заявила депутат парламента Айнура Алтыбаева.



По ее словам, кампания по сбору средств для своевременного и полного погашения государственного долга была инициирована общественными организациями и гражданами страны. Депутат отметила, что пожертвовать можно любую сумму. Если нет денег, можно сдать украшения из золота и серебра компании "Кырзыг-Алтын", которая, в свою очередь, перечислит соответствующую сумму на спецсчет. "Основная задача оргкомитета по сбору средств – добиться, чтобы все платежи были понятными, прозрачными и открытыми", – подчеркнула Алтыбаева. Она сообщила, что 45% внешнего долга приходится на Китай, поэтому по решению оргкомитета собранные средства в первую очередь будут направляться на погашение задолженности Поднебесной. Алтыбаева призвала кыргызстанцев поддержать инициативу и добавила, что сама готова пожертвовать месячной зарплатой.



Напомним, что еще в 2008 году долг Киргизии Китаю составлял всего 10 млн долл. Но за 12 лет он вырос почти до 2 млрд. Пик кредитования пришелся на правление президента Алмазбека Атамбаева, который занимал деньги на строительство дорог, ТЭЦ и прочих объектов. И тогда выяснилось, что Бишкек не может расплатиться. Президент Сооронбай Жээнбеков провел несколько раундов переговоров с руководством Китая по реструктуризации долга. Однако Китай в отличие от России долгов не прощает.



"Пекин, насколько мог, отсрочил выплаты, но с 1 января 2021 года Бишкек должен начать выплачивать проценты по взятым кредитам. Денег в казне нет, и, естественно, с выплатами будут проблемы", – сказал "НГ" киргизский политолог Марс Сариев. По его словам, инициатива депутата Алтыбаевой вызвала бурю недовольства в обществе. И без того нищее население призывают отдать последние копейки, тогда как на каждого жителя республики приходится по 723,3 долл. государственного долга. Не такие большие деньги, но многие граждане, особенно в период пандемии, едва сводят концы с концами. Заявление депутата провоцирует недовольство в обществе. Более того, людей пугают тем, что придется расплачиваться месторождениями или территориями, как это было в Таджикистане или Шри-Ланке.



В обществе обсуждают, что в республике немало коррупционеров, которые за 30 лет сколотили состояние. Среди них 10 миллиардеров, наверное, они могли бы выплатить государственный долг. Один из них, главный коррупционер, известный таможенник Раимбек Матраимов, который, согласно журналистскому расследованию, вывел из страны 700 млн долл., 20 октября был арестован и уже начал возмещать ущерб. Он пообещал, что до конца ноября 2020 года вернет в казну 2 млрд сомов (почти 2 млрд руб.), как сообщили в Государственном комитете национальной безопасности. Первый платеж в размере 80 млн сомов (80 млн руб.) уже поступил на депозитный счет ГКНБ (Госкомитет национальной безопасности. – "НГ"), сказали в ведомстве.



"Инициатива Алтыбаевой вызывает раздражение у людей. Сразу фокусируют внимание на то, что были коррупционные схемы, очень много денег в тени и еще больше выведено за рубеж", – отметил Сариев. По его мнению, такие заявления дестабилизируют ситуацию. Эксперт не исключил, что в определенных кругах разработан план по генерации антикитайских настроений с переходом на новые акции протеста. Почва для этого благодатная: на прошлой неделе китайский посол Ду Дэвэнь на встрече с новоназначенным министром иностранных дел Киргизской Республики (КР) Русланом Казакбаевым потребовала от киргизской стороны обеспечить безопасность китайских предприятий и китайских граждан, находящихся на территории КР, в том числе работающих на золоторудных месторождениях. Казакбаев обнародовал заверения, но уже 19 октября в Жалал-Абадской области сгорели офисы золоторудного предприятия Full Gold Mining на месторождении Иштамберды. Компания работает в Киргизии с 2007 года и является исполнителем киргизско-китайского проекта "Ресурсы взамен инвестиций", который предусматривает финансирование китайской стороной реконструкции нескольких участков автодороги Ош–Сары-Таш–Иркеш-Там в обмен на право освоения месторождения Иштамберды. Full Gold Mining – золотодобывающая компания, учредителем которой является Китайская государственная корпорация "Линбао Голд".