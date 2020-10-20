Китайские дипломаты защищают родину кулаками, - В.Скосырев

07:29 21.10.2020

Пекин реагирует на критику Запада все более воинственно

Владимир Скосырев



20.10.20



Китайский МИД проводит все более агрессивную внешнюю политику. Фото Pixabay

Остров Фиджи, затерявшийся на просторах Тихого океана, попал в фокус прессы после того, как там произошла драка между посланцами КНР и Тайваня. Тайвань, который имеет на Фиджи торгпредство, устроил прием в честь своего праздника. Два китайских дипломата, явившись на встречу без приглашения, возмутились тем, что на ней демонстрировался флаг Тайваня. Завязалась схватка, пострадавшим пришлось обращаться к врачам. По мнению эксперта, этот инцидент показывает, что стиль внешней политики Китая в условиях обострения международной обстановки становится жестким и бескомпромиссным.

Предполагалось, это будет тихий дипломатический междусобойчик в отеле у кромки моря. А вышло, что на нем стали выяснять отношения на кулаках чиновники Тайваня и Китая. После этого Тайбэй и Пекин дали противоречащие друг другу разъяснения. Тайвань заявил, что представители КНР вели слежку за сотрудниками его миссии и гостями. Пекин утверждает, что его чиновники выполняли свои обязанности и возражали по поводу того, что торт на приеме был оформлен как флаг Тайваня.



Подоплекой скандала стал давний спор о статусе Тайваня, который Китай считает своей территорией. В последние годы он вложил большие ресурсы в кампанию, направленную на то, чтобы побудить малые государства в мире и на Тихом океане разорвать дипломатические отношения с Тайванем. Как утверждает МИД Тайваня, китайские чиновники пришли на прием, чтобы сфотографировать гостей и впоследствии запугать их.



"В мире существует только один Китай, и Тайвань – его неотъемлемая часть. Поэтому флаг на приеме был и не флагом вовсе, а фальшивкой", – ответил на это представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Как пишет New York Times, инцидент подтверждает, что Китай проводит все более агрессивную внешнюю политику. Это делается по инструкции председателя КНР Си Цзиньпина, который дал указание китайским соответствующим ведомствам защищать репутацию страны.



Но китайские аналитики говорят, что воинственное поведение дипломатов КНР – это естественная реакция на все более враждебное отношение со стороны Запада. Поэтому эмиссары КНР и стали практиковать дипломатию Волка-воина (это прозвище героя в двух патриотических китайских кинофильмах). Примером могут служить выступления Кун Пейу, посла Китая в Канаде. Отношения Китая с Канадой были и раньше накалены, вследствие того что Канада задержала и может передать США для суда за нарушение санкций финансового директора китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. В Китае после этого были арестованы два канадца.



А посол бросил горсть соли на раны, сказав, что участники протестов в защиту демократии в Гонконге, которых защищает Оттава, – это опасные преступники. А если Канада хочет предоставить им убежище, то пусть сначала подумает, что случится с 300 тыс. жителей Гонконга, у которых есть канадские паспорта, а также с большим количеством канадских компаний, имеющим отделения в Гонконге.



Посла на видеоконференции спросили: это что – угроза? Он ответил: интерпретируйте, как вам угодно. Вице-премьер Канады Христя Фриланд заявила, что выступление посла не отвечает нормам дипломатических отношений между двумя странами.



А в Вашингтоне все никак не могут забыть о предупреждении Китая в адрес США о том, что в ответ на преследования в Америке китайских ученых, обвиняемых в связях с армией, Пекин может потенциально подвергнуть аресту американских граждан в Китае. Американские комментаторы назвали это дипломатией взятия в заложники. Ведь в США, видите ли, арестовали трех настоящих китайских шпионов, а Китай хочет посадить невинных людей.



В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин отметил: "Скандал на Фиджи отразил стремление Китая ускорить дипломатическую изоляцию Тайваня. Возможно, китайские спецслужбы перестарались. Но это часть общей картины, Китай переходит к более жесткой политике, использует экономические меры принуждения, а в дальнейшем не исключены и силовые меры".



Тут действуют два фактора. Китай по ресурсам стал сверхдержавой и соответственно ведет себя. Во-вторых, такое поведение – это эмоциональный ответ на запрос общества. В Китае распространено убеждение, что страну в XIX и ХХ веках все унижали, пока она не встала с колен при Мао Цзэдуне, полагает эксперт. Потом ради связей с Западом в 1980–1990-е годы Китай снова вынужден был перейти к пассивной внешней политике. "А теперь настала пора поставить на место недругов. Такие настроения в обществе тоже влияют на дипломатическую службу", – заключил Кашин.