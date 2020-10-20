Анкара отступает, но не сдается. Турция затеяла перегруппировку в Сирии, - М.Беленькая

07:35 21.10.2020

Газета "Коммерсантъ" №193 от 21.10.2020

Турецкие военные покинули один из своих самых крупных наблюдательных постов на севере Сирии. С прошлого года он находится на территории, подконтрольной Дамаску. В планах - закрытие еще трех аналогичных постов. Россия уже давно и безуспешно пыталась уговорить Турцию покинуть этот район. Однако сейчас турецкие эксперты расценивают решение Анкары не как шаг навстречу Москве, а как признак подготовки к новому наступлению проправительственных сил в Идлибе и доказательство напряженности в отношениях с Россией.



Во вторник утром турецкие военные покинули один из своих самых крупных наблюдательных постов в Сирии, который располагался в районе города Мурек (провинция Хама). Он, как и еще 11 турецких постов, был установлен в соответствии с соглашением "астанинской тройки" (Россия, Турция и Иран) весной 2018 года, когда этот район был частью зоны деэскалации Идлиб. Чуть более года назад в результате наступательной операции сирийских проправительственных сил "Рассвет Идлиба" Мурек и окружающая город территория оказались под контролем Дамаска. К марту 2020 года, когда Россия и Турция договорились об очередном прекращении огня в зоне деэскалации Идлиб, в аналогичной ситуации оказались еще несколько турецких постов, однако Анкара отказалась уходить с занятой сирийскими войсками территории. Россия убедить Турцию не смогла.



Последняя дискуссия на эту тему состоялась в ходе российско-турецких консультаций в Анкаре в середине сентября. Согласно турецкому источнику "РИА Новости", Турция отказалась демонтировать пункты, расположенные на территории, контролируемой сирийской армией, а также в целом сократить численность своих вооруженных сил в зоне деэскалации Идлиб и вывести оттуда свое тяжелое вооружение и другую военную технику. Со своей стороны, российская делегация отвергла предложение Анкары передать под турецкий контроль города на севере Сирии - Телль-Рифъат и Манбидж. Напомним, что, согласно еще одному российско-турецкому соглашению, подписанному в октябре 2019 года, курдские "Отряды народной самообороны" (YPG), входящие в коалицию "Сил демократической Сирии" (SDF) и причисляемые Турцией к террористам, должны были отвести свои силы на глубину 30 км от сирийско-турецкой границы, а также из городов Манбидж и Телль-Рифъат. Однако де-факто этого не произошло.



Практически сразу, как только стало известно о провале переговоров в Анкаре, появились сообщения об акциях протеста жителей провинций Идлиб, Хама и Алеппо против турецкого присутствия на сирийской земле. Сообщалось, что в районе населенного пункта Ас-Сурман турецкие военные применили для разгона демонстрантов слезоточивые гранаты. На прошлой неделе турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники в спецслужбах утверждало, что за демонстрациями в районе наблюдательных постов стоят сирийские военные, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в регионе. А спустя несколько дней появилась информация о намерении турецких военных покинуть четыре наблюдательных пункта, находящихся на подконтрольной Дамаску территории, в том числе Мурек. Предполагается, что план будет реализован до конца этой недели. По некоторым данным, демонтаж военного оборудования начался на всех пунктах за пределами существующей сегодня зоны деэскалации.



Согласно соглашениям "астанинской тройки", у Турции было 12 наблюдательных постов в зоне деэскалации Идлиб, однако число опорных пунктов турецкой армии в этом районе превышает 50.

При этом Турция отнюдь не сокращает свое присутствие на севере Сирии. Одновременно с новостями об уходе турок из Мурека появилась информация об укреплении позиций турецкой армии южнее трассы M4 в провинции Идлиб в восточной части горного района Джебель-эз-Завия. Причем примерно в том месте, где заканчивается южная граница зоны безопасности вокруг М4, определенная соглашением между Анкарой и Москвой в марте. В экспертных кругах считается, что Россия рассчитывает постепенно передать весь район южнее М4 под контроль Дамаска и это может произойти в результате новой военной операции в Идлибе.



Как отмечает близкий к оппозиции Центр мониторинга за правами человека в Сирии, Турция покидает Мурек отнюдь не в знак доброй воли. Указывается, что Россия сделала нерентабельным снабжение этого наблюдательного пункта, перекрыв все дороги вокруг, в итоге турецкая техника направилась к более доступным базам на севере. Одновременно с этим сирийская газета "Аль-Ватан" отмечает: решение связано с тем, что пункт длительное время был окружен сирийской армией и утратил какой-либо функционал.



Как Сирия стала частью конфликта в Нагорном Карабахе

"Я писал в августе 2019 года, что нужно убрать эти наблюдательные пункты. Эти точки были самым большим слабым местом Турции перед лицом потенциальной военной эскалации. Учитывая недавнее наращивание турецкого военного потенциала, Турция определенно готовится к войне в Идлибе",- написал в своем Twitter эксперт турецкого аналитического центра SETA Омер Озкизилджик. "Не нужно долго думать о том, что происходит с наблюдательным пунктом Мурек, и о судьбе оставшихся осажденными турецких пунктов. Напряжение между Турцией и Россией в Идлибе растет, и есть большая вероятность, что осажденные пункты могут быть использованы Россией для давления на турок в любых будущих переговорах",- также отметил в Twitter эксперт базирующегося в Турции Центра стратегических исследований Omran Наввар Шабан. По его словам, Турция давно планировала уйти из всех этих точек и перенаправить ресурсы в район к югу от M4. Эксперт по турецко-российским отношениям Айдын Сезер заявил изданию Arab News, что турецкие военные готовятся к возможным военным столкновениям в регионе. "Напряженность между Турцией и Россией в последнее время обострилась, особенно после вовлечения обеих стран в конфликт между Арменией и Азербайджаном. Кремль раскритиковал Анкару за продвижение военного решения нагорно-карабахского конфликта",- сказал он.



Эксперт не исключил, что уход турецких военных связан с давлением Москвы.

"Вывод наблюдательных пунктов вряд ли может указывать на какие-то компромиссы между Москвой и Анкарой, так как у России не было стимулов идти на уступки Турции из-за этих пунктов. Скорее всего, в Анкаре пришли к пониманию, что новая военная операция в Идлибе неизбежна, а блокированные пункты, по сути, могут оказаться "в заложниках" у сирийских властей, в случае если Турция решит оказать военную поддержку оппозиции",- сказал "Ъ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. По его словам, до сих пор этим пунктам ничего не угрожало, но сейчас Россия не может гарантировать их безопасность, свидетельством чему стали "организованные Дамаском массовые выступления" граждан. "В то же время сейчас внутри самой Турции вывод этих пунктов не будет расценен как отступление, так как никакого военного давления на Анкару нет, а их свертывание можно будет объяснить тем, что они просто отыграли свою роль",- сказал эксперт. Он также отметил, что укрепление Турцией позиций в Джебель-эз-Завии связано с тем, что, скорее всего, именно здесь должна начаться военная операция Дамаска при поддержке Москвы. "Формальным предлогом может послужить необходимость выполнения договоренностей о создании зоны безопасности вдоль М4",- подчеркнул господин Семенов.



Марианна Беленькая