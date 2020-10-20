"Хомячить" Бишкекский аэропорт "Манас" снова сел Сыдыков-младший

07:52 21.10.2020

Сын Усена Сыдыкова стал главой правления ОАО "Международный аэропорт "Манас"© Sputnik / Табылды Кадырбеков

ПОЛИТИКА

10:15 21.10.2020(обновлено 10:17 21.10.2020)Получить короткую ссылку

Темы:Кадровые перестановки в Кыргызстане (522)

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Бактыбек Сыдыков является депутатом шестого созыва Жогорку Кенеша. Он возглавлял аэропорт "Манас" в 2007-2010 годах.



БИШКЕК, 21 окт - Sputnik. Председателем правления ОАО "Международный аэропорт "Манас" стал Бактыбек Сыдыков, подтвердили в пресс-службе компании.



Прежний руководитель Мурат Примбердиев покинул должность по собственному желанию.



Бакыт Сыдыков является депутатом Жогорку Кенеша шестого созыва, он сын экс-государственного советника бывшего главы Кыргызстана Курманбека Бакиева - Усена Сыдыкова.



Бактыбек Сыдыков уже занимал этот пост в 2007-2010 годах.