 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Хомячить" Бишкекский аэропорт "Манас" снова сел Сыдыков-младший
07:52 21.10.2020

Сын Усена Сыдыкова стал главой правления ОАО "Международный аэропорт "Манас"© Sputnik / Табылды Кадырбеков
ПОЛИТИКА
10:15 21.10.2020(обновлено 10:17 21.10.2020)Получить короткую ссылку
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Бактыбек Сыдыков является депутатом шестого созыва Жогорку Кенеша. Он возглавлял аэропорт "Манас" в 2007-2010 годах.

БИШКЕК, 21 окт - Sputnik. Председателем правления ОАО "Международный аэропорт "Манас" стал Бактыбек Сыдыков, подтвердили в пресс-службе компании.

Прежний руководитель Мурат Примбердиев покинул должность по собственному желанию.

Бакыт Сыдыков является депутатом Жогорку Кенеша шестого созыва, он сын экс-государственного советника бывшего главы Кыргызстана Курманбека Бакиева - Усена Сыдыкова.

Бактыбек Сыдыков уже занимал этот пост в 2007-2010 годах.

Источник - ru.sputnik.kg
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