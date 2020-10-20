Повторные парламентские выборы в Киргизии назначены на 20/12

07:56 21.10.2020

Повторные выборы в Жогорку Кенеш пройдут 20 декабря - решение ЦИК©

ЦИК назначила дату парламентских выборов и ждет от парламента поправок в выборное законодательство.



БИШКЕК, 21 окт - Sputnik. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов утвердила постановление о повторных выборах в Жогорку Кенеш 20 декабря.



Решение приняли члены комиссии на заседании. Ранее в ЦИК предлагали провести выборы именно в этот день. 20 декабря - воскресенье.



Партии, которые хотят принять участие в выборах, должны написать заявление в Центризбирком в течение трех дней.



Выборы в Жогорку Кенеш прошли 4 октября, но после событий 5-6 октября их итоги были аннулированы.



В Центризбиркоме ранее отмечали, что до назначения повторных выборов нужно обеспечить правовые условия для расширения представительства политических сил в парламенте.



ЦИК попросила Жогорку Кенеш рассмотреть в короткий срок следующие поправки:



снижение избирательного порога и суммы избирательного залога;

изменение порядка применения права на смену избирательного адреса (заявление по форме № 2) в части однократности смены, запрета смены в пределах одной области, а также завершения приема заявлений за 30 дней до голосования;

законодательное регулирование участия в повторных выборах партий, действия которых послужили основанием для признания недействительными результатов голосования 4 октября.

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Жогорку Кенеш планирует рассмотреть проект закона сегодня.