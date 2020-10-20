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Повторные парламентские выборы в Киргизии назначены на 20/12
07:56 21.10.2020

Повторные выборы в Жогорку Кенеш пройдут 20 декабря - решение ЦИК©
ЦИК назначила дату парламентских выборов и ждет от парламента поправок в выборное законодательство.

БИШКЕК, 21 окт - Sputnik. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов утвердила постановление о повторных выборах в Жогорку Кенеш 20 декабря.

Решение приняли члены комиссии на заседании. Ранее в ЦИК предлагали провести выборы именно в этот день. 20 декабря - воскресенье.

Партии, которые хотят принять участие в выборах, должны написать заявление в Центризбирком в течение трех дней.

Выборы в Жогорку Кенеш прошли 4 октября, но после событий 5-6 октября их итоги были аннулированы.

В Центризбиркоме ранее отмечали, что до назначения повторных выборов нужно обеспечить правовые условия для расширения представительства политических сил в парламенте.

ЦИК попросила Жогорку Кенеш рассмотреть в короткий срок следующие поправки:

снижение избирательного порога и суммы избирательного залога;
изменение порядка применения права на смену избирательного адреса (заявление по форме № 2) в части однократности смены, запрета смены в пределах одной области, а также завершения приема заявлений за 30 дней до голосования;
законодательное регулирование участия в повторных выборах партий, действия которых послужили основанием для признания недействительными результатов голосования 4 октября.
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Жогорку Кенеш планирует рассмотреть проект закона сегодня.

Источник - ru.sputnik.kg
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