Идет ли в Карабахе война цивилизаций, - Милена Фаустова

07:59 21.10.2020

Развитие религиозной мотивации конфликта опасно и для Армении, и для Азербайджана



Милена Фаустова

20.10.20



Армения восприняла бомбардировку храма Христа Спасителя в Шуше как удар по христианству. Фото Reuters

В Нагорном Карабахе продолжаются военные действия. Армянская и особенно азербайджанская стороны утверждают, что вооруженный конфликт имеет только территориальное измерение, однако в риторике лидеров обеих стран прослеживается и религиозная подоплека. Обернется ли карабахское противостояние войной ислама и христианства?

Глава Арцахской епархии (армяне называют регион Арцахом) Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископ Паргев Мартиросян 16 октября заверил: "Война азербайджанцев против армян никогда не была религиозной. Ничего религиозного в ней нет и не было, с самого начала война велась против армян, а не христиан". 13 октября патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к духовным лидерам Азербайджана и Армении с просьбой о прекращении кровопролития в регионе, чтобы "противостояние не приобрело характер межрелигиозного конфликта". "Мы с вами, дорогие братья, прошли большой путь, работая над тем, чтобы проблемы решались мирным путем", – напомнил глава РПЦ о том, как в 2010 году в рамках Всемирного саммита религиозных лидеров, который проходил в Баку, он одновременно встретился и с председателем Управления мусульман Кавказа шейху-уль-исламом Аллахшукюром Паша-заде, и с патриархом-католикосом всех армян Гарегином II специально для того, чтобы сообща обсудить пути решения карабахской проблемы. Второй раз при посредничестве патриарха Кирилла духовные лидеры встретились спустя год в Ереване, а затем – только через шесть лет, в 2017 году в Москве. Тогда они подписали совместное заявление по Карабаху. "Армянский и азербайджанский народы всегда будут жить бок о бок, поэтому нет иной перспективы, кроме мира и сотрудничества. Перед лицом многочисленных вызовов мы, духовные лидеры наших народов, обязаны искать совместные ответы", – говорилось в документе.



РПЦ и впрямь старается поддерживать свой миротворческий имидж. Если и есть в поведении представителей Московского патриархата какая-то принципиальность, то она выражается в традиционном проявлении лояльности правителям той страны, к которой "приписана" та или иная епархия. Скажем, 16 октября на сайте Духовного управления мусульман Кавказа было опубликовано "Заявление об Отечественной войне", подписанное не только мусульманским лидером, но и представителями разных религиозных организаций Азербайджана. Подписал документ, в котором говорится, что "Армения – моноэтническое государство, и этнические чистки – это проявление ее склонности к ксенофобии", а также то, что "разрушение Арменией десятков тысяч религиозных и культурных памятников на оккупированных территориях Азербайджана – показатель ее террористического характера", и архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр (Ищеин). На том же ресурсе размещены "слова поддержки азербайджанскому народу", которые за эти дни были присланы от различных мусульманских деятелей мира. Среди них – председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Равиль Гайнутдин и глава Управления по делам религии Турции Али Эрбаш.



В свою очередь, армянская сторона не удержалась от обвинений азербайджанской власти в связях с исламистами. "Международное сообщество четко зафиксировало, что азербайджано-турецкий тандем воюет с Арменией и Арцахом с помощью террористов-наемников. Это значит, что передовая линия Арцаха становится цивилизационной линией. Арцах воюет с международным терроризмом, цели которого не разделены геополитическими границами", – заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Католикос Гарегин II тоже намекает, что война идет не только против армянского народа, но и против христианской веры: "В результате развязанных Азербайджаном военных действий в тяжелых боях пали сотни молодых людей, погибли гражданские лица, в том числе женщины и дети. Обстрелу была подвергнута также церковь Христа Спасителя (Казанчецоц) в Шуши, что в очередной раз свидетельствует об армяноненавистнической политике властей Азербайджана, которая продолжается в Азербайджане на протяжении десятилетий, преследуя цель увидеть Арцах без армянского населения и многочисленных свидетельств нашей богоугодной веры, которые веками возводились по всей арцахской земле". Храм, о котором упомянул глава ААЦ, предположительно обстрелян азербайджанскими вооруженными силами 8 октября. В Азербайджане уверяют, что армяне сами разбомбили церковь – для того, чтобы придать конфликту религиозное измерение. Такое предположение в интервью телеканалу France 24 высказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.



Ситуация осложняется тем, что азербайджанскую и армянскую стороны поддержали Турция и Греция соответственно. Анкара и Афины еще совсем недавно обменивались упреками из-за того, что президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган 10 июля подписал указ о превращении в мечеть древнего византийского собора Айя-София, который последние 85 лет пребывал в статусе музея. 17 октября в эфире телеканала "Россия 24" глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал турецкую сторону не вмешиваться в конфликт вокруг Нагорного Карабаха. "Нужно остановить войну, остановить кровопролитие и искать политических решений, при этом очень важно, чтобы не вмешивались третьи силы. Мы слышим сейчас постоянно заявления со стороны Турции, но Турция не имеет отношения к конфликту и не должна иметь", – подчеркнул главный дипломат РПЦ.



"Нынешнее противостояние в Карабахе достаточно выгодно Турции, – заметил в беседе с "НГР" директор информационно-аналитического центра "Религия и общество" Олег Симаков. – Турция отрабатывает свои задачи. По мнению Анкары, Турция и Азербайджан – это две страны, но один народ – в отношении и религии, и культуры, и языка. Турция позиционирует это как "единый тюркский мир", поэтому для них распространение этой позиции на еще какие-то территории выгодно прежде всего для усиления собственного влияния. По их мнению, это будет способствовать развитию мощи и имиджа Турции на международной арене".



В то же время в разных городах Греции прошли демонстрации, участниками которых стали как армяне, так и этнические греки, которые выразили готовность поехать добровольцами в Нагорный Карабах. "Если греки и решили поддержать армян, то скорее всего религиозный фактор, православие, тут был не первоочередным. Первоочередным для них стало именно то, что Турция поддержала Азербайджан. А в Греции не любят турок", – пояснил "НГР" руководитель исследовательских проектов института "Диалог цивилизаций" Алексей Малашенко.



По неподтвержденным данным, на стороне Азербайджана сражаются сирийские и ливийские боевики, которые попали на Кавказ не без помощи Турции. Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин 6 октября рассказал о том, что в зону конфликта перебрасывают тысячи радикалов с Ближнего Востока. "По имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, в частности запрещенной в РФ "Джабхат ан-Нусра", "Фиркат Хамза", "Султан Мурад", а также экстремистских курдских группировок", – сообщил он. Власти Азербайджана эту информацию опровергают, но в то же время утверждают, что на стороне Армении воюют боевики Рабочей партии Курдистана. О присутствии езидов на передовой рассказал в своем Facebook депутат Национального собрания Армении Рустам Бакоян.



Если действительно подтвердится, что в Нагорном Карабахе присутствуют отряды боевиков из-за рубежа, можно уже говорить не о территориальной и этнической, а именно о религиозной составляющей нынешнего конфликта, продолжает Олег Симаков. "Сирийские боевики ориентированы на восприятие всего через исламский, а вернее, псевдоисламский фактор. И если в дальнейшем карабахский конфликт будет развиваться с их участием, то религиозная составляющая будет приобретать все более яркую окраску. И это очень плохо, потому что это разделит людей на два непримиримых лагеря. Что такое боевики, спекулирующие на исламе, и какую ненависть они питают не только к людям иного вероисповедания, но даже к своим соотечественникам, которые не разделяют их видение исламского учения, мы уже наблюдали в Сирии и Ираке. Конфликт в Карабахе будет притягивать именно тех, кто придерживается экстремистских взглядов, и впоследствии может перерасти в нечто похожее на сирийский конфликт", – заметил востоковед.



Алексей Малашенко, напротив, считает, что "пока религиозного измерения в противостоянии нет". "Если оно и возникнет в связи с появлением в регионе радикалов, то это в первую очередь невыгодно Азербайджану, – пояснил он, - потому что боевики пойдут под лозунгами ислама. Помимо денег они будут преследовать свои цели, поскольку очень идеологизированы. Кроме того, для Алиева разыгрывать исламский фактор – это самоубийство. Туркам исламизм тоже особо не нужен. Все уже обожглись Ближним Востоком. К тому же Турцию начнут обвинять в том, что она манипулирует Алиевым. Поэтому использование религиозного фактора сейчас никому не нужно, и даже если он и будет проявляться, то его будут сдерживать", – заключил эксперт.