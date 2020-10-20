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Китай вывел экономику в плюс. Расширение экспорта поддержало увеличение ВВП страны
08:01 21.10.2020

Газета "Коммерсантъ" №192 от 20.10.2020, стр. 2
Китайская экономика по итогам третьего квартала выросла на 4,9% в годовом выражении, сообщило в понедельник Национальное бюро статистики. С начала года, несмотря на провал в январе-марте, рост также оказался положительным - плюс 0,7% по сравнению с тем же периодом 2019 года. При этом промпроизводство и экспорт пока восстанавливаются активнее внутренней розничной торговли - доля китайских поставщиков растет почти во всех странах, кроме США, отмечают эксперты.

ВВП Китая по итогам третьего квартала вырос на 4,9% в годовом выражении - это выше, чем во втором квартале (3,2%, в первом наблюдался спад на 6,8%), сообщило в понедельник Нацбюро статистики КНР. В итоге за первые девять месяцев в годовом выражении показатель также стал положительным и составил 0,7% - Китай, вероятно, в этом году окажется единственной крупной экономикой, показавшей рост. По прогнозу Международного валютного фонда, он может составить 1,9%, а в следующем году ускориться до 8,2%.

Статистика за сентябрь, также опубликованная в понедельник, зафиксировала ускорение роста промпроизводства и розничных продаж в Китае и снижение безработицы.

Промпроизводство выросло на 6,9% в годовом выражении - это максимум с конца 2019 года (в августе было 5,6%).
Розничные продажи в Китае в сентябре увеличились на максимальные с декабря 2019 года 3,3% (0,5% в августе), но если промпроизводство уже восстановилось после падения (накопленный рост с начала года на 1,2%), то продажи - еще нет (минус 7,2%).
Безработица при этом снизилась с 5,6% до 5,4%.
"Темпы роста, вероятно, ускорятся в четвертом квартале - продолжение фискальной поддержки как минимум до конца года и улучшение на рынке труда поддержат восстановление потребительского спроса",- ожидают в Capital Economics. "Показатели экономической активности за сентябрь говорят о том, что восстановление стало более сбалансированным и широким, поскольку спрос в частном секторе набирает обороты",- отмечают в Julius Baer.

Экспорт КНР растет на фоне сжатия импорта
В свою очередь, в Euler Hermes замечают, что одним из драйверов восстановления китайской экономики после ее резкого падения, вызванного пандемией, стал экспорт. В сентябре он показал рост на 9,9% год к году, в целом за третий квартал - на 10,2%. На фоне более медленного восстановления производителей в других странах доля китайских экспортеров на мировом рынке увеличилась примерно до 25% (20% в 2017–2019 годах), подсчитали в компании. "Это увеличение объясняется ростом мирового спроса на медицинские товары и электронику в условиях пандемии COVID-19, а также на товары для строительства и отделки интерьера.

Увеличение доли китайского экспорта на мировом рынке, судя по всему, происходит в ущерб европейским экспортерам.

Проникновение китайских экспортеров усилилось почти на всех основных рынках, за исключением США",- указывают в Euler Hermes. В США доля импорта, поступающего из Китая, на фоне торговых конфликтов стран упала в 2020 году до 17,8% (в 2017–2019 годах - 20,6%). В российском же импорте, по данным ФТС, за январь-август доля КНР увеличилась до 23,8% с 21,8% за аналогичный период 2019 года.

Татьяна Едовина

Источник - kommersant.ru
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