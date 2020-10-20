 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Присягаю именем Северного сияния... В Киргизии продолжают выдавать мандаты депутатов Парламента... с истекшим сроком полномочий
08:02 21.10.2020

Новый депутат от фракции "Республика – Ата-Журт" Арзыбек Карыбеков 21 октября на заседании Жогорку Кенеша принес присягу.

Мандат депутата ЖК он получил сегодня утром в Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов.

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Новый депутат Аккулу Бердиев ("Республика – Ата-Журт") во время присяги забыл положить руку на Конституцию.

Он принес присягу 21 октября на заседании Жогорку Кенеша.

Коллеги ему подсказали положить руку на Конституцию, положив руку на главный закон страны, Бердиев продолжил зачитывать присягу.
Подробнее: kg.akipress.org/news:1655524?f=cp

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kg.akipress.org
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