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|Новый-старый корруп-мэр Бишкека Тюлеев тут же подрался в своем кабинете с депутатами горкенеша
10:29 21.10.2020
В кабинете мэра Бишкека произошла потасовка.
Во время встречи Наримана Тюлеева с митингующими в кабинет мэра пришли несколько депутатов БГК.
Они заявили, что мэр нелегитимный, он не имеет права быть мэром. Участники встречи вели разговор на повышенных тонах, депутаты требовали, чтобы Тюлеев покинул кабинет.
Спустя некоторое время в кабинет пришли неизвестные люди. Предварительно, это сторонники Тюлеева.
Между участниками встречи произошла стычка. Все обвиняли друг друга в провокации.
видео тут -
http://kg.akipress.org/news:1655469/?from=kgnews&place=newsload