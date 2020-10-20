В Киргизии сковырнули Генпрокурора Джамшитова

10:40 21.10.2020

Генпрокурор Откурбек Джамшитов подал в отставку. Комитет ЖК одобрил его заявление



Конституционный комитет Жогорку Кенеша 21 октября рассмотрел заявление Откурбека Джамшитова об освобождении от должности генерального прокурора.



Заседание комитета прошло 21 октября в госрезиденции "Ала-Арча".



По словам председателя комитета Каната Керезбекова, 19 октября Джамшитов написал заявление об отставке на имя и.о.президента Жапарова.



Комитет рассмотрел заявление, теперь вопрос вынесут на обсуждение парламента.



"Как прокурор он хорошо работал. Единственное, он не обратил большого внимания на резонансные дела", - сказал депутат Курманкул Зулушев.