Казахстанские медиа: как пандемия изменила медиапотребление в стране, - Ш.Сабиров

16:25 21.10.2020

Казахстанские медиа: как пандемия изменила медиапотребление в стране



Автор: Шавкат Сабиров



Директор Института по вопросам безопасности и сотрудничества в Центральной Азии Шавкат Сабиров объясняет – как и где казахстанцы потребляют информацию в сети.



В апреле 2020 года трафик в Казахстане (с населением всей страны в 18,7 млн человек) вырос до 72,5 млн переходов на информационные материалы. Карантин стер все временные границы – информация стала потребляться одинаково и в утренние часы, и в обед, и поздней ночью. Популярность социальных сетей возросла настолько, что даже Youtube был вынужден ограничить качество видео, чтобы нагрузка позволяла смотреть их без задержки.



На первой диаграмме приводится график количества переходов пользователей на новостные материалы из социальных сетей, поисковых систем и агрегаторов.



Telegram-каналы как фактор мобилизации



Говоря о последних тенденциях на постсоветском рынке медиапотребления, нельзя не разобрать фактор Telegram-каналов и его роль в белорусских событиях. Новости из Беларуси почти на месяц взорвали информационное пространство мира. Для казахстанцев напряжение усиливалось еще и потому, что Беларусь является участником Евразийского экономического союза, многие жители РК имеют друзей и родственников в этой стране.



Основным источником информации о событиях, происходящих в Беларуси, для многих выступили именно Telegram-каналы. Почему? Во-первых, технология peer to peer тяжело и сложно блокируется. Во-вторых, доставка новостей от издателя до пользователя происходит молниеносно. Аудитория каналов в Беларуси выросла в сотни раз и достигла числа в миллион подписчиков всего лишь за один-два пиковых дня.



Однако можно ли говорить о победе Telegram-каналов в битве за читателей? Думаю, что нет, однако признать несостоятельность официальных государственных медиа в продвижении своей повестке на данной площадке – точно стоит.



В Казахстане картина совершенно другая. Государство играет на поле Telegram очень активно, новостные ресурсы имеют свои каналы, официальные государственные услуги начинают оказываться через Telegram-боты и многое другое. Несмотря на это, казахстанская аудитория в Telegram еще не такая большая, чтобы говорить о повсеместности использования мессенджера.



На первом месте по популярности в Казахстане другой сервис – это WhatsApp, и в нем "сидит" уже вся страна, начиная от образовательных учреждения и заканчивая стандартными группами по интересам пользователей.



Отличительная черта казахстанского сегмента потребления социальных сетей еще и в том, что, например, Facebook не имеет в стране такой популярности, как тот же Instagram. Более того, политизация Facebook достигла критической отметки, что вызывает отторжение у казахстанских пользователей.



Цифровой Казахстан в деталях



Безусловная популярность Интернета в Казахстане объясняется достаточно просто. Во-первых, доступные тарифы – в городах и районных центрах присутствует связь и, как следствие, передача данных. Открытым остается вопрос доступа в удаленных регионах страны, где на 500 км только пара поселков с населением до 1000 человек. При такой разбросанности и удаленности ни один коммерческий проект не выдержит нагрузки предоставления связи и доступа в Интернет без государственных мер поддержки. Для этого национальный оператор связи "Казахтелеком" взял на себя обязательство об обеспечении Интернет-доступа для всех регионов Казахстана. При этом государство покрывает оператору издержки по проводке и содержанию инфраструктуры. Мера – более чем правильная, учитывая, что Казахстан большая страна с небольшим населением.



Гражданин Казахстана вне зависимости от места его проживания должен иметь связь и доступ в Интернет. Особенно это актуально при условии, что большинство государственных услуг оказывается через "электронное" правительство.



Вторым важным фактором доступа в Интернет является повсеместное использование банковских и других онлайн способов оплаты за товары и услуги.



Статистика Национального Банка Казахстана свидетельствует, что более 70% платежей осуществляется банковскими карточками, что в условиях пандемии весьма полезно.



Начиная с 2006 года казахстанские пользователи начали потреблять местную отечественную информацию, а к 2010 году пришли практически к 100% потребления собственного контента. Появилось много центральных и региональных онлайн-медиа. Доступность Интернета только способствует этому. Количество лидирующих источников онлайн-медиа можно сосчитать на пальцах одной руки, второй плотной группой стоят около 20 вебсайтов и сотни находятся в третьей.



Карантин продемонстрировал, что победителями в битве за информацию в Казахстане выступают все же веб-сайты. После публикации новостного материала, например 12 апреля 2020 года, каждые 5 минут статью читали более 6000 человек и в течение двух часов. Среднее потребление информации до пандемии составляло около 300 человек каждые 5 минут и в пиковое время до 1000 человек. Трафик вырос в несколько раз и не важно в 10 утра или 23 часа ночи.



На рисунке ниже приводится медиапотребление двух новостных материалов в апреле 2020 года с сайтов tengrinews.kz и informburo.kz в течение одного дня. Одна новость была опубликована 9 апреля, другая – 12 апреля 2020 года. График показывает потребление новостных материалов в условиях карантина в разное время.



Оперативность в подаче информации выходит на первый план. Характерно, что доверие пользователей к информации в первой группе сайтов очевидно. Очень часто новость, опубликованная на сайте из третьей группы, собирает в десятки раз меньше пользователей несмотря на то, что новость опубликована была раньше.



Функция визуализации подаваемой информации сегодня "перешли" в Instagram и Youtube. На самих сайтах казахстанский пользователь по-прежнему предпочитает получать информацию в традиционном формате – в тексте.



В то же время каналы СМИ в Instagram и Youtube собирают сотни тысяч или миллионы просмотров. Именно поэтому актуальным остается вопрос медиаизмерений не только традиционных вебсайтов, но и трафика в других источниках, таких как социальная сеть или видеохостинг.



Государственные, частные или иностранные медиа в Казахстане – чего больше?



Картина по традиционным медиа-ресурсам в Казахстане показывает исключительное преимущество государственных СМИ. Однако в секторе онлайн-медиа доля государственных СМИ составляет не более 13%, частных и независимых СМИ – около 80%, оставшиеся 7% относятся к иностранным медиа в Казахстане.



Карантин и манипуляция с данными о коронавирусе окончательно "убили" качественную аудиторию государственных СМИ. Так, и до пандемии аудитория госсайтов была не очень большой, а неуклюжие действия чиновников от здравоохранения вызвали отторжение у пользователей.