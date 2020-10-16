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В казахстанском Баканасе соорудили очередной памятник-урод. Теперь Динмухамеду КунаевуВ казахстанском Баканасе соорудили очередной памятник-урод. Теперь Динмухамеду Кунаеву
16:29 21.10.2020

На критику памятника Кунаеву ответил акимат

Ажар Оразбай
Корреспондент-редактор

В акимате отреагировали на критику нового памятника первому секретарю ЦК Компартии Казахской ССР Динмухамеду Кунаеву, установленного в Алматинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Я могу это исправить". Автор памятника Кунаеву ответил на критику

Сообщается, что по этому вопросу создана рабочая группа.

"Для выявления недостатков памятника Д. А. Кунаеву, нарушений порядка установки памятников в село Баканас Балхашского района выехала рабочая группа. В ее состав вошли директор областного центра памятников исторического наследия, руководитель отдела управления, член Союза писателей, директор областной галереи, независимый эксперт-скульптор из Алматы", - сообщили в Управлении культуры области.

Также стало известно имя автора скульптуры и заказщика.

"Скульптор - Бейсенов Алтай Исатайулы.

Заказчики - общественно-благотворительный фонд имени Д.А. Кунаева "Сауап" и Балхашский районный фонд "100-летие Д.А. Кунаева".

Источник финансирования: спонсорские средства", - привели данные в акимате Алматинской области.

Напомним, памятник раскритиковали пользователи Казнета. Среди недовольных оказались и родственники деятеля.

Источник - Tengrinews.kz
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