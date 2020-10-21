Китай задолжал Америке больше триллиона долларов - сделка для Трампа? - Die Welt

16:32 21.10.2020

Вашингтон должен простить Пекину исторические долги, и в обмен на это Пекин тоже должен простить долги США. Для Америки это стало бы хорошей сделкой. Трамп поддерживает эту идею, но его время истекает, а Байден, хотя и критически настроен по отношению к Пекину, вряд ли затниересуется старыми долгами.



Торговая война: Китай задолжал Америке больше триллиона долларов - сделка для Трампа? (Die Welt, Германия)

Максимилиан Кальхов (Maximilian Kalkhof)



В торговом конфликте с Китаем Трамп не обходит вниманием ни один вид оружия, теперь он может воспользоваться новым инструментом. Поскольку, по данным одной лоббистской группы, Китай должен американским кредиторам около двух триллионов долларов - за более чем 100 лет. Но именно сейчас времени становится очень мало.



Когда Дональд Трамп в 2016 году вступил в предвыборную борьбу, он позиционировал себя как хладнокровный бизнесмен с талантом заключать сделки. Поэтому не стало неожиданностью, что в центре внимания его четырехлетнего президентского срока оказалась торговая война с Китаем. Эта война стала целью для достижения сделки с Пекином и, тем самым, сокращения торгового дефицита США с Китаем.



В 2018 году, когда Трамп введением первой волны таможенных пошлин на китайские товары вызвал торговую войну, он излучал уверенность в своей победе. "Торговые войны - дело хорошее, и их легко выиграть", - написал он в Твиттере. Когда Вашингтон и Пекин спустя два года подписали предварительное соглашение, Трамп осыпал себя хвалебными эпитетами и утверждал, что это крупнейшая сделка, которую когда-либо видел мир.



Но весной 2020 года, вскоре после подписания предварительного соглашения, американо-китайские отношения обострились. На фоне пандемии коронавируса Вашингтон и Пекин начали обвинять друг друга в этой катастрофе. Они высылали из своих стран журналистов и дипломатов. От этой эскалации пострадала с таким трудом согласованная сделка.



Летом советник Трампа по вопросам торговой политики Питер Наварро официально заявил о прекращении сделки. Хотя вскоре после этого советник президента, считающийся ярым протекционистом, взял свои слова обратно. Но, вероятно, он просто озвучил неудобную правду. Трамп, по всей видимости, погубил свою сделку с Китаем. Сейчас, за несколько недель до проведения следующих выборов, его проблема заключается в том, что он больше не может этого изменить. И время его истекает.



Схожая ситуация сложилась и в американской лоббистской группе. Фонд, представляющий интересы держателей старых китайских облигаций, American Bondholders Foundation (ABF) со штаб-квартирой в Теннесси возлагает большие надежды на Трампа. Он хочет получить деньги от Китая - и не небольшую, а астрономическую сумму. Для этого ему необходима помощь Трампа. Но время фонда также ускользает.



Фонд ABF был основан в 2001 году, он был свидетелем того, как приходили и уходили разные президенты, рассказывает руководитель фонда Джонна Бьянко по телефону. "Но ни один президент не был таким внимательным к нашему делу, как президент Трамп". Бьянко родом из южного штата Теннесси, однажды она основала фонд. О Трампе она рассказывает в восторженных тонах. Джо Байдена, кандидата от демократов, напротив, называет "пекинский Байден". Такой риторикой команда Трампа старается показать, что Байденом руководит Пекин. Доказательств таких утверждений нет.



Требования фонда ABF уходят своими корнями в далекую историю. В начале XX века, когда в Пекине у власти был еще император, Китай начал выпускать облигации, чтобы собрать средства на инфраструктурные проекты. И после 1912 года, когда была основана республика, Пекин продолжил эту практику.



Тогда Китай считался растущим рынком. Поэтому облигации были популярны во всем мире. Были частные покупатели в США, а также и во многих странах Европы. Но в 30-ые годы для инвесторов началось катастрофичное развитие событий - в Китае началась просрочка по платежам. Займы оставались без оплаты. Китай не выплатил их до сих пор.



Когда Бьянко основала фонд ABF, она не знала, сколько американцев еще являются держателями своих исторических облигаций. Но постепенно с ней начали связываться все больше людей. Сегодня фонд представляет более 20 тыс. американских кредиторов. Все облигации прошли судебную проверку. Подделок нет, только оригиналы.



"Деспот - Китай - не хочет выплачивать долги", - говорит Бьанко. Но здесь речь идет об особо больших долгах. По данным ABF, они составляют два триллиона долларов. Китай ничего не хочет об этом знать. КНР не признает эти долги. "Пекин просто не придерживается правил", - говорит Бьянко.



Когда Трамп пришел к власти, казалось, мечта фонда ABF сбудется. Республиканцы известны тем, что ни один инструмент давления в адрес Китая у них не остается неиспользованным. В 2018 году она лично встречалась с президентом, на протяжении двух часов они активно беседовали. На фотографии с этой встречи Бьянко стоит рядом с Трампом. На президенте белое поло и красная бейсболка с надписью "США". Он показывает большой палец вверх. "Мы получаем огромную поддержку со стороны президента Трампа", - говорит Бьянко.



Лоббист воодушевлена одной идеей. Китай является держателем американских облигаций в размере более одного триллиона долларов. Другими словами, Вашингтон в Китае в долгу на сумму более одного триллиона долларов. По мнению Бьянко, Вашингтон и Пекин должны совершить сделку по обмену своими долгами.



Если вкратце: Вашингтон должен простить Пекину исторические долги - а в обмен на это Пекин должен простить США их долги. Для США это была бы хорошая сделка. По словам Бьянко, Трамп поддерживает эту идею.



В США даже достигнут парламентский консенсус, направленный на то, чтобы потребовать возвращение долга. Обе палаты Конгресса США, Сенат и Палата представителей, в этом году приняли общее решение, в котором они требуют, чтобы президент сделал все, что в его силах, чтобы добиться возвращения долгов. Но решение лишь выражает позицию Конгресса. Оно не обладает юридически обязывающей силой. Тем самым, на усмотрение Трампа остается, займется ли он этой темой.



Но время Трампа - а, следовательно, и ABF - ускользает. Кстати, считается, что и Байден критически настроен к Пекину. Демократ заявил, что по торговым вопросам будет вести жесткие переговоры с Китаем. Но то, что он заинтересуется долгами столетней давности, исключено.



Те, кто задают Бьянко вопрос о том, как будет выглядеть ситуация с инициативой ABF в случае победы Байдена, в ответ слышат лишь неопределенные ответы. "То, что будет избран Байден - абсолютно исключено", - говорит она. Более реалистичный ответ можно получить, сославшись на рейтинги демократов и попросив Бьянко на минуту представить себе такой сценарий, при котором на выборах выиграет Байден. "Это существенно сократит наши шансы на успех", - говорит она.