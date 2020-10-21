У дестабилизации в Кыргызстане были свои интересанты, - Н.Адилханулы

16:40 21.10.2020

Эксперт: у дестабилизации в Кыргызстане были свои интересанты



Автор: Нурлан Адилханулы



Ситуацию в Кыргызстане чаще оценивают с точки зрения рисков для самой страны. Однако оперативная реакция на дестабилизацию (тогда еще не переворот) и стран Центральной Азии, и России – говорит о том, что угроза вышла на уровень всего региона. Анализ реакции соседей Кыргызстана и действий возможных интересантов "локальной зоны хаоса" подготовил казахстанский эксперт Нурлан Адилханулы.



События начала октября застали врасплох не только местное руководство, но и центральноазиатские государства с Российской Федерацией. Стремительный демонтаж власти в Кыргызстане, являющемся важным партнером стран ЦА по ОДКБ и Шанхайской Организации Сотрудничества, вынудил президентов Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана выступить 9 октября с совместным политическим заявлением по ситуации в стране.



Шаги и заявления от стран ЦА и РФ



Главы четырех центральноазиатских стран спустя три дня после начала беспорядков в Бишкеке призвали к сохранению мира и стабильности в Кыргызстане. Примечательно, что впервые за многие годы к обращению присоединился туркменский лидер Гурбангуллы Бердымухамедов, который обычно не проявляет интереса к внутриполитическим событиям в регионе. Факт участия президента Туркменистана в качестве четвертого подписанта свидетельствует о том, насколько региональные элиты оказались встревожены результатами протестных акций на площади Ала-Тоо (центральная площадь Бишкека – ред.).



Примечательно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев даже выступил со специальным заявлением 13 октября, где еще раз назвал президента Кыргызстана легитимным главой государства (15 октября Сооронбай Жээнбеков подал в отставку – ред.).



Очевидно, что региональные лидеры и российские власти рассчитывали, что столь подчеркнутая демонстрация солидарности воодушевит Жээнбекова к решительным действиям по урегулированию ситуации в стране. Учитывая динамику происходящих событий, Москва направила в Бишкек заместителя руководителя президентской администрации Дмитрия Козака, который провел переговоры с Жээнбековым, на которой, как сообщили местные СМИ, присутствовал и избранный парламентом страны премьер-министр Садыр Жапаров.



Действия Жээнбекова в период кризиса власти



После поддержки со стороны всех соседей на какой-то момент казалось, что президент Кыргызстана сможет взять под контроль ситуацию и перевести ее в конституционное русло. Так, он сразу же сменил начальника генерального штаба вооруженных сил КР, а 9 октября объявил чрезвычайное положение в столице страны, в пригороды которого вошли воинские части.



Однако все его действия оказались непоследовательными, а оппозиция, чувствуя себя все более уверенно, не собиралась покидать площадей и с откровенной иронией воспринимала робкие действия Жээнбекова. Ее требования нарастали с каждым часом, принимая ультимативный характер. В конце концов после многодневного непрекращающегося давления и угроз действующий президент был вынужден объявить о своей отставке, что стало полной неожиданностью для его ближайшего окружения и союзников.



Таким образом, многочисленные усилия соседей КР по сохранению статуса-кво экс-президента Кыргызстана были сведены на нет. Сейчас сложно судить о том, что способствовало такому неожиданному повороту событий в судьбе прежнего кыргызского руководителя. Еще до проведения парламентских выборов Жээнбеков указывал на активизацию в республике неких "деструктивных сил", которые планировали организацию беспорядков по стране в послевыборный период.



Знали, но не готовились?



Здесь возникает закономерный вопрос – а что предприняло руководство страны для нейтрализации и предупреждения действий этих антиконституционных элементов? По всей видимости, слабость и нерешительность правоохранительных структур, их фрагментированность и клановость, подкрепленные частичным обнищанием народа после жестких карантинных мер послужили основным поводом для удачного исхода революционных протестов.



К тому же, несколько тысяч трудовых мигрантов вернулись в Кыргызстан из-за остановки множества производств в РФ и Казахстане на время пандемии. Они также пополнили ряды набиравших обороты массовых протестов в центре и на местах. Следует отдать должное прозорливости и расчетливости кыргызской оппозиции, которая весьма верно оценила настроения в обществе и его протестный потенциал, который в нужный момент умело перенаправила в антиправительственное русло. Не исключено, что руководители ряда оппозиционных партий действовали по заранее разработанному и профинансированному извне сценарию.



Сценарии события наперед



Речь в данном случае, идет о выделении Кыргызстану в конце 2019 года Агентством США по международному развитию (USAID) правительственного гранта в размере $2,5 млн на поддержку и проведение "открытых и прозрачных" парламентских выборов в 2020 году. Данные мероприятия были "нацелены на укрепление доверия избирателей к общественному договору посредством повышения уровня доверия к избирательному процессу, обеспечение большей прозрачности деятельности избирательных штабов и партийных платформ, совершенствование избирательных процессов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и международными демократическими нормами, а также укрепления взаимной подотчетности между избирателями и членами парламент". Так говорилось в описании целей предоставляемого американской стороной проекта с денежной поддержкой.



Все это может повести к мысли о, возможно, имеющей место "теории заговора", часто используемой администрацией США, которая нацелена на формирование т.н. "пояса нестабильности" вокруг Китая, чья политика не вписывается в алгоритмы американских стратегических интересов.



Создание очередной локальной зоны хаоса и безвластия на границе с беспокойным китайском Синьцзян-Уйгурским автономным районом может логично сочетаться с концепцией Вашингтона по вовлечению новых участников в большую геополитическую игру в центральноазиатском регионе.



Кстати, реакция Пекина на последние события в Кыргызстане оказалась крайне сдержанной. Поднебесная в своем официальном коммюнике лишь призвала противоборствующие стороны к возобновлению мирного диалога во имя будущего развития республики.



Это может показаться странным, так как в большинстве своем, именно против китайских предприятий и китайского присутствия был направлен народный протест в Кыргызстане в ходе целого ряда синофобских выступлений в 2019 году.



Понимая слабость своего легитимного положения, новое руководство Кыргызстана поспешило обозначить свои приоритеты в отношениях с Российской Федерацией. Так, Садыр Жапаров в своем первом интервью заявил о неизменности курса на стратегическое партнерство с Россией как традиционного и давнего союзника. Москва довольно сдержанно среагировала на эти высказывания. Более того, официальным ответом Кремля стало полное приостановление финансовой помощи Кыргызстану до стабилизации внутриполитической ситуации. В Кремле посчитали поспешное избрание С.Жапарова на пост исполняющего обязанности президента нарушением достигнутых договоренностей. Их суть заключалась в том, что для сохранения стабильности и преемственности в исполнительной власти, С.Жээнбеков должен был обеспечить проведение парламентских выборов, назначить дату выборов нового президента и лишь затем уйти в отставку.



Непредсказуемость и непоследовательность в поведении пришедших к власти новых политических элит Кыргызстана, их часто меняющиеся внутри- и внешнеполитические институциональные ориентиры, базирующиеся на местнических и клановых интересах, могут не самым лучшим образом отразиться на отношениях с соседними государствами. Обеспокоенность руководителей региона и России абсолютно не случайна: дестабилизация ситуации в Кыргызстане, может привести к фундаментальным изменениям в геополитической конструкции всей Центральной Азии и позициях его основных участников, что в целом осложнит и без того непростую военно-политическую и экономическую ситуацию в регионе.