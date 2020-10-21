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"С особой злостью и силой" - в сквере Бишкека снова сломали пианино
16:49 21.10.2020

Музыкальный инструмент уже повредили месяц назад. Тогда вандала на месте задержали сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз". Его обязали возместить ущерб.

БИШКЕК, 21 окт - Sputnik. В столичном сквере "Театральный" снова сломали пианино, написала на своей странице пресс-секретарь муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" Аида Айдаралиева.



"В последний раз играет пианино. Сломали вандалы, причем с особой злостью и силой. Некоторые клавиши вообще не двигаются. Когда мы пришли, пианино лежало на земле. Крышка содрана, все поломано. Это ужасно, обидно. Так ведь нельзя. Было прекрасное исправное пианино", - с горечью написала она.

Неподлежащее восстановлению сломанное пианино в сквере "Театральный" за театром оперы и балета в Бишкеке. 21 октября 2020 года

В столичном сквере "Театральный" снова сломали пианино, написала на своей странице пресс-секретарь муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" Аида Айдаралиева

Музыкальный инструмент уже повредили месяц назад. Вандала на месте задержали сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз". Его обязали возместить ущерб, и 18 октября он купил другое пианино, которое проверили и настроили.

Источник - Sputnik
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