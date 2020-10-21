Как Китай из рыбацкой деревушки создал мирового лидера инноваций. Шэньчжэнь обходит Гонконг

16:51 21.10.2020

Как Китай из рыбацкой деревушки создал мирового лидера инноваций

Шэньчжэнь обходит Гонконг



Михаил Морозов



В ковидной лихорадке, которой охвачен мир, незамеченным осталось нетривиальное даже по меркам Китая событие - поездка председателя КНР Си Цзиньпина в особую экономическую зону - Шэньчжень. В своем 40-минутном выступлении китайский лидер слегка приоткрыл план очередного рывка КНР к высотам технологического и экономического превосходства. Как сказал председатель Си, Китай, несмотря на трудности и трения, не остановит процесс реформ, будет и впредь придерживаться политики открытости внешнему миру и "несомненно, совершит еще большее чудо, которое привлечет внимание всего мира". Но причем тут Шэньчжэнь, и о чем на самом деле идет речь?



Шэньчжень - одна из первых так называемых специальных экономических зон (СЭЗ), так сказать, колыбель социализма с китайской спецификой, а по сути - отправная точка китайской модернизации. Идея архитектора китайских реформ Дэн Сяопина, который разрабатывал и внедрял смешанные предприятия с участием иностранного капитала и СЭЗ, заключалась в том, чтобы, не меняя резко экономический уклад и тем более социально-политический строй, открыть ворота для вхождения страны в рыночную экономику и международное разделение труда. (Путь, который в принципе могла бы выбрать и наша страна, будь у нее руководители китайского масштаба).



Для реализации китайской мечты разрешалось создание совместных предприятий с участием иностранного капитала, а на территории Китая выделялись специальные районы (близкие к морским торговым путям) в которых вводился специальный режим хозяйства. Он включал различные льготы для инвесторов: освобождение от налогов, разрешение на вывоз капитала, особый юридически статус предприятий и прочее. Фактически в СЭЗ вводился рыночный капитализм, но под контролем Госсовета и КПК, а также местных властей. Иностранным инвесторам давалась почти полная свобода: первые пять лет предприятия освобождались от налогов, а затем ставка налога на прибыль была существенно ниже, чем в остальном Китае, при прекращении работы можно было вывести активы за рубеж и так далее. Иностранцы повалили в Шэньчжень, а затем и в другие СЭЗ. За два года в Шэньчжене (с 1980 по 1982) было создано 800 предприятий на сумму 1 млрд долларов. Но это было только самое начало.



Впоследствии СЭЗ стали драйверами экономического роста Китая, воротами для прямых иностранных инвестиций, площадкой для обкатки экономических моделей, источниками иностранных инвестиций и технологий. Шэньчжень в этом процессе стал лидером.



Кстати, именно на этом самом сложном участке работы трудился один из соратников Дэн Сяопина - отец нынешнего лидера КНР - Си Чжунсюнь. Тогда никто не знал, как привлечь иностранный бизнес без ущерба для социалистической экономки, все делалось на ощупь. Рискуя быть обвиненным в ревизионизме, именно Си Чжунсюнь начинал создавать СЭЗ Шэньчжень, продвигая концепцию реформ и открытости в провинции Гуандун. Но успех сопутствовал реформаторам. Нынешний лидер КНР Си Цзиньпин не раз возвращался сюда и даже посадил здесь два дерева, которые символизируют его "корни", как продолжателя дела инициаторов политики "реформ и открытости".



А между тем в Китае даже есть поговорка, которая раскрывает роль СЭЗ: "Шэньчжэнь учится у Гонконга, Гуандун у Шэньчжэня, а у Гуандуна - вся страна". Опыт СЭЗ был использован для создания зон технико-экономического развития (которых теперь в Китае свыше 90), зон новых и высоких технологий (114), свободных таможенных зон (13), зон приграничного экономического сотрудничества государственного уровня (14).



Шэнчжень - витрина и начало "социализма с китайской спецификой", а по сути элементов капитализма на китайской земле. Показатели его развития поразительны. Годовой товарооборот с 18 млн. юаней увеличился до полумиллиарда. ВВП - 1,2 трлн. юаней в год. Но и другие зоны - пример фантастического роста. Товарооборот Хайнаня рос темпами 16,8% в год и за 25 лет с 1988 года увеличился в 49 раз, объем финансовых доходов - в 50 раз, объем чистых доходов горожан - в 11 раз, объем чистых доходов сельских жителей - в 7 раз.



В конце 70 годов Шэньчжэнь был маленькой рыбацкой деревушкой, а теперь это мегаполис с населением 13 миллионов человек. ВВП за 40 лет вырос с 28,5 млн до 376 млрд долл. В Шэньчжене были созданы и ныне базируются такие гиганты мировой индустрии, как Huawei, ZTE и Tencent. Сегодня по потенциалу развития Шэньчжэнь стоит на первом месте в Китае. Это ли не зримое доказательство успеха идей и практики архитектора китайских реформ и его соратников?



И вот Си Цзиньпин вновь в Шэньчжэне произносит речь, в которой говорит о новом старте СЭЗ и зон свободной торговли. Для этого им будут предоставлены беспрецедентные по китайским меркам свободы и возможности, которые должны вывести Китай в безусловные технологические лидеры современного мира. Говоря непосредственно о Шэньчжэне Си, называет его "образцовым городом современной социалистической страны", то есть опять этот центр китайских инноваций продемонстрирует свою роль локомотива модернизации КНР.



В декабре 2014-го здесь открылась одна из первых в Китае зон свободной торговли, в августе 2019-го Шэньчжэнь получил статус пилотной базы социализма с китайской спецификой. Соответствующее постановление ЦК Компартии Китая и Госсовета КНР предполагает, что к 2025 году Шэньчжэнь войдет в ряд мировых городов - лидеров по экономической мощи и инновационному потенциалу. К 2035 году мегаполис превратится в "национального лидера высококачественного развития и всемирно признанный центр инноваций и предпринимательства". К середине века Шэньчжэнь станет "глобальным примером конкурентоспособности и инноваций".



11 октября был обнародован новый пятилетний план для Шэньчжэня, который предусматривает облегчение управления землей, использования технологий, финансовые послабления. Власти города получат право менять статус сельскохозяйственных земель, используя их для технологических целей и строительства жилья. В финансовой сфере на Шэньчжэнь возложена задача - добиться превращения юаня в мировую резервную валюту.



Не стоит забывать, что Шэньчжэн граничит с Гонконгом и создавался как витрина "социализма с китайской спецификой", обращенная к этой тогда еще английской колонии. Ныне Гонконг - мировой финансовый и технологический центр - специальный административный район в составе КНР. Но, судя по всему, Гонконг в ближайшем будущем естественным путем уступит свою роль Шэньчжэню. Ученик обходит учителя.



Об авторе: Михаил Морозов, обозреватель газеты "Труд".