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Три тысячи медработников уехали из Казахстана за три года
18:20 21.10.2020

Дамира Абдрахманова, 16 октября 2020

Казахстану не хватает почти 13 тысяч медицинских работников. В преддверии второй волны коронавируса система здравоохранения испытывает острый дефицит не только узких специалистов, но и санитаров, фельдшеров и медсестер. Усугубляет ситуацию то, что за последние три года свыше 3 тысяч казахстанских докторов переехало за рубеж.
Пока весь мир лихорадит от второй волны коронавируса и новых карантинных ограничений, наша страна октябрь переживает вполне спокойно. В Министерстве здравоохранения лишь призывают граждан не нарушать санитарные нормы и без устали твердят: "Волноваться рядовым гражданам не о чем, все лекарства на складах есть, а как бороться с опасной инфекцией, медики уже знают".
Вот только последних, как выяснилось, в нашей стране не очень-то и много. Сегодня в столице представители все того же Минздрава заявили: не хватает больше 4 тысяч врачей самых разных специальностей. В дефиците в Казахстане и средний медицинский персонал. Требуется 8 тысяч санитаров, медсестер и фельдшеров.
Канат Тосекбаев, генеральный директор Республиканского центра развития здравоохранения МЗ РК:
– По состоянию на 15 июля текущего года дефицит врачебных кадров составлял 5201 единицу. Наибольшая потребность была в Костанайской области – это 624 штатные единицы. После распределения молодых специалистов наблюдается положительная динамика дефицита кадров. И на сегодняшний день фактический дефицит составляет 4122 единицы.
Самыми дефицитными специалистами сейчас являются анестезиологи-реаниматологи. Кроме того, острую нехватку страна ощущает в терапевтах и врачах общей практики. На вакантные места также могут претендовать психиатры, гинекологи и, конечно же, в разгар пандемии эпидемиологи и инфекционисты. При этом больно бьет по системе здравоохранения и миграция квалифицированных специалистов. За последние три года Казахстан покинуло свыше 3 тысяч медработников. 313 из которых уехали за рубеж в 2020-м.
Канат Тосекбаев, генеральный директор Республиканского центра развития здравоохранения МЗ РК:
– Наибольший отток медицинских кадров на сегодняшний день – это в Восточно-Казахстанской области, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях. Причины оттока кадров – отсутствие эффективных механизмов мотивации, психоэмоциональная нагрузка, отсутствие возможности для профессионального развития, низкий уровень защиты прав, недостаточные социальные гарантии.
В Минздраве подчеркнули, дефицит врачей в больницах появился из-за высокой текучки кадров. Ведь переезжают медики не только за границу, но и в разные города внутри страны. В лидерах среди них, разумеется, столица и Алматы. Чтобы решить проблему миграции специалистов, чиновники предлагают поднять статус врача и существенно повысить зарплату. По официальным данным, сейчас средний оклад доктора составляет чуть больше 250 тысяч тенге. А уже через пять лет эта цифра должна достигнуть отметки в 550 тысяч.

Источник - ktk.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603293600
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