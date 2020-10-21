Рейтинг управленческой элиты Казахстана в 3 квартале 2020 года

18:21 21.10.2020 ОФ "Стратегия": Фактор пандемии все еще остается независимой переменной при оценке работы государственных управленцев, но, судя по комментариям, его влияние снижается, уступая место прагматическим оценкам на основе текущей политической ситуации в стране



О методике

С марта 2009 года ОФ "ЦСПИ "Стратегия" на основе экспертных оценок составляет рейтинг влиятельности политиков и управленцев центрального уровня. Опрос экспертов проводится по результатам работы управленцев за каждый квартал.

Работа оценивается по трем критериям: авторитетность, как личности; эффективность, как менеджера и перспективность, как политика. Оценка производится по шкале от 1 до 7 баллов, где 1 – самый низкий показатель характеристики, а 7 – наивысший показатель характеристики.

Данный опрос экспертов прошел со 5 по 13 октября 2020 года; в нем приняли участие 24 эксперта.



Фактор пандемии все еще остается независимой переменной при оценке работы государственных управленцев, но, судя по комментариям, его влияние снижается, уступая место прагматическим оценкам на основе текущей политической ситуации в стране.

В балловом выражении, по результатам третьего квартала, наблюдается тотальная положительная динамика в оценках. Только у 5 из 57 представленных в списке персон общий балл, по сравнению с показателями во втором квартале, снизился. В целом, средний показатель по итоговому баллу получился на 0,12 балла выше, чем во втором квартале. Повышение оценок наблюдается по всем трем показателям: авторитетность оценивается на 0,07 балла выше, перспективность и эффективность – на 0,15 балла выше.

Обращаем внимание, что начиная с этого рейтинга, помимо анализа рейтинга управленцев в разрезе трех индикаторов, мы будем рассматривать позиции участников рейтинга в разрезе курируемых ими сфер жизни.



Ранг рангу рознь

Не все так же однозначно в рейтинге с точки зрения рангов, т.е., тех позиций, которые занял тот или иной управленец. Несмотря на повышение балловых оценок у большинства персон из списка, их позиции в рейтинги ухудшились (см. Таблицу 1). На данную ситуацию оказали влияние как оценки экспертов в отношении ресурсов того или иного управленца, так и включение в список в третьем квартале 7 новых персон, 4 из которых заняли позиции в первой 30-ке. Среди "новичков" высокий ранг получил новый министр нового министерства по ЧС Юрий Ильин – 22 место. Эксперты признают, что "высокая оценка дана, скорее, авансом, как давно известному профессионалу с репутацией". Председатель нового Агентства по стратегическому планированию Кайрат Келимбетов занял 25 позицию, хотя многие эксперты, памятуя прошлое, скептически относятся к ожидаемым результатам его работы.

Условно можно выделить три группы субъектов. К первой группе можно отнести персоны, которые сохранили за собой свою позицию, несмотря на изменения балловой оценки, тем самым продемонстрировав определенную стабильность положения. Всего в эту группу вошло 9 персон (см. Таблицу 1, ▬). В первую очередь, стабильность положения в рейтинге отмечается в отношении первых трех позиций, которые занимают Президент страны Касым-Жомарт Токаев, Председатель КНБ Карим Масимов и спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин. Свои позиции – 17 и 35 соответственно - сохранили за собой начальник СГО Калмухамбет Касымов и министр обороны Нурлан Ермекбаев, а также первый зампредседателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек, в зачете у которого из плюсов оказался ребрендинг партии, а из минусов – провал, по оценкам экспертов, праймериз и, как следствие, "неготовность партии к выборам".

Ко второй группе можно отнести персоны, которые переместились в рейтинговой таблице на более высокие позиции. Всего в это группу вошло 8 персон (см. Таблицу 1, ▲). Самая большая динамика, как в балловых оценках, так и по позициям отмечается у первого замуправделами Елбасы Абая Бисембаева (+0,51 балла; ▲6), который экспертами представляется "доверенным лицом Елбасы", "технократом", претендующим на роль "теневой влиятельной фигуры"; председателя Верховного суда Жакипа Асанова (+0,42 балла; ▲5), авторитет которого поддерживается вниманием со стороны Елбасы; и первого замрука АП Даурена Абаева (+0,37 балла; ▲5), который, хотя и рассматривается частью экспертов как "исполнитель", тем не менее, стал "сноровистей", и он один из немногих, "кто не боится постоянно выходить". Также отмечается улучшение позиций Премьер-министра РК Аскара Мамина (+0,35 балла; ▲2).

В третью группу вошли персоны, которые переместились в рейтинговой таблице на более низкие позиции, по сравнению со вторым кварталом. Это самая многочисленная группа, которая представлена сразу 40 персонами (см. Таблицу 1, ▼). Наибольшие потери по позициям наблюдаются у министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди (38 место; ▼-18), министра юстиции Марата Бекетаева (56 место; ▼-14), министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой (55 место; ▼-11).



ТАБЛИЦА 1. – РЕЙТИНГ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ КАЗАХСТАНА (3-Й КВАРТАЛ 2020 Г.)



Место (ранг) ФИО Итог Изменение в местах

(рангах)

(по сравнению

со 2-м кварталом) Изменение в баллах

(по сравнению

со 2-м кварталом)

1. Токаев К.К. 5,46 ▬ 0 +0,33

2. Масимов К.К. 4,91 ▬ 0 +0,10

3. Нигматулин Н.З. 4,52 ▬ 0 +0,16

4. Кулибаев Т.А. 4,39 ▬ 0 +0,17

5. Есимов А.С. 4,30 ▲2 +0,34

6-7. Шпекбаев А.Ж. 4,28 ▬ 0 +0,29

6-7. Мамин А.У. 4,28 ▲2 +0,35

8. Исекешев А.О. 4,22 ▼-2 +0,18

9. Бисембаев А.А. 4,18 ▲6 +0,51

10. Ашимбаев М.С. 4,16 ▼-2 +0,22

11. Кошанов Е.Ж. 4,05 ▬ 0 +0,21

12. Утемуратов Б.Ж. 4,02 ▼-2 +0,17

13. Байбек Б.К. 4,01 ▬ 0 +0,20

14. Асанов Ж.К. 3,97 ▲5 +0,42

15. Кушербаев К. Е. 3,91 ▼-3 +0,10

16. Абаев Д.А. 3,90 ▲5 +0,37

17. Касымов К.Н. 3,89 ▬ 0 +0,23

18. Касымбеков М.Б. 3,85 ▼-2 +0,19

19. Досаев Е.А. 3,81 ▼-5 +0,10

20. Айдарбаев А.С. 3,64 ▼-2 +0,08

21. Мурзалин М. К. 3,58 --- ---

22. Ильин Ю.В. 3,58 --- ---

23-25. Бозумбаев К.А. 3,57 ▲2 +0,12

23-25. Смаилов А. А. 3,57 ▼-2 +0,06

23-25. Келимбетов К. Н. 3,57 --- ---

26. Скляр Р.В. 3,54 ▼-2 +0,09

27. Мусин Б.Б. 3,49 --- ---

28-29. Сагинтаев Б.А. 3,46 ▼-1 +0,09

28-29. Султанов Б.Т. 3,46 ▼-6 -0,05

30. Мами К.А. 3,44 ▼-4 0,00

31. Имашев Б.М. 3,42 ▼-2 +0,13

32. Ногаев Н.А. 3,41 ▼-4 +0,05

33. Тугжанов Е.Л. 3,40 ▲1 +0,19

34. Атамкулов Б.Б. 3,38 ▼-1 +0,17

35. Ермекбаев Н.Б. 3,35 ▬ 0 +0,16

36. Годунова Н.Н. 3,32 ▼-6 +0,04

37. Тургумбаев Е.З. 3,31 ▼-5 +0,08

38. Тлеуберди М.Б. 3,26 ▼-18 -0,27

39. Нурдаулетов Г.Д. 3,23 ▼-8 -0,01

40. Сулейменов Т.М. 3,17 --- ---

41. Онжанов Н.Б. 3,14 ▼-5 -0,01

42. Балаева А.Г. 3,13 ▼-5 -0,02

43-44. Кульгинов А.С. 3,10 ▲5 +0,31

43-44. Баттаков Е.Е. 3,10 ▼-5 +0,01

45. Донаков Т.С. 3,07 ▼-5 +0,01

46-47. Цой А.В. 3,06 --- ---

46-47. Даленов Р.Е. 3,06 ▼-6 +0,11

48-49. Аймагамбетов А. К. 3,00 ▼-5 +0,15

48-49. Омаров С.К. 3,00 ▼-3 +0,18

50. Жамаубаев Е.К. 2,98 ▼-5 +0,14

51. Нурымбетов Б. Б. 2,88 ▼-2 +0,11

52. Жиенбаев Е. Н. 2,82 --- ---

53. Мирзагалиев М.М. 2,80 ▼-6 -0,01

54. Абылкасымова М.Е. 2,77 ▼-3 +0,14

55-56. Раимкулова А. Р. 2,73 ▼-11 -0,11

55-56. Бекетаев М.Б. 2,73 ▼-14 -0,17

57. Жаилганова А. Н. 2,68 ▼-7 -0,07



ТОП-10

Параметр "Авторитетность" для того или иного политического деятеля является определяющей для его позиций в рейтинги.

Лидерами рейтинга остаются действующий Президент страны К.-Ж.Токаев (5,82 балла; 1 место) и Председатель КНБ К.Масимов (5,30 балла; 2 место).

В третьем квартале в ТОП-10 произошли косметические изменения по ранговым перестановкам персон, за исключением одного события. Попечитель "Назарбаев Фонд" Болат Утемуратов потерял место в ТОП-10, переместившись с 10-й позиции на 12. Появившуюся вакансию в ТОП-10 занял Бисембаев, полученные от экспертов оценки позволили ему обосноваться на 9-й позиции, оттеснив на 10 место спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева.



ТАБЛИЦА 2. – РЕЙТИНГ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ КАЗАХСТАНА ПО ПАРАМЕТРАМ (3-Й КВАРТАЛ 2020 Г.)



№ ФИО Авторитетность Эффективность Перспективность Итог

1 Токаев К.К. 5,82 5,09 5,48 5,46

2 Масимов К.К. 5,30 4,65 4,78 4,91

3 Нигматулин Н.З. 4,65 4,35 4,57 4,52

4 Кулибаев Т.А. 4,83 4,13 4,22 4,39

5 Есимов А.С. 5,04 4,09 3,78 4,30

6 Мамин А.У. 4,61 3,96 4,26 4,28

7 Шпекбаев А.Ж. 4,38 4,38 4,09 4,28

8 Исекешев А.О. 4,26 3,96 4,43 4,22

9 Бисембаев А.А. 4,40 4,10 4,05 4,18

10 Ашимбаев М.С. 4,09 3,91 4,48 4,16

11 Кошанов Е.Ж. 4,27 3,86 4,00 4,05

12 Утемуратов Б.Ж. 4,33 4,15 3,57 4,02

13 Байбек Б.К. 3,87 3,83 4,35 4,01

14 Асанов Ж.К. 4,05 3,91 3,95 3,97

15 Кушербаев К. Е. 4,36 3,91 3,45 3,91

16 Абаев Д.А. 3,70 3,52 4,48 3,90

17 Касымов К.Н. 4,00 3,68 4,00 3,89

18 Касымбеков М.Б. 4,32 4,05 3,18 3,85

19 Досаев Е.А. 3,78 3,61 4,04 3,81

20 Айдарбаев А.С. 3,55 3,86 3,50 3,64

21 Мурзалин М. К. 3,58 3,42 3,74 3,58

22 Ильин Ю.В. 3,43 3,85 3,48 3,58

23 Бозумбаев К.А. 3,62 3,57 3,52 3,57

24 Келимбетов К. Н. 3,74 3,13 3,83 3,57

25 Смаилов А. А. 3,45 3,59 3,65 3,57

26 Скляр Р.В. 3,36 3,77 3,48 3,54

27 Мусин Б.Б. 3,22 3,65 3,61 3,49

28 Сагинтаев Б.А. 3,68 3,14 3,57 3,46

29 Султанов Б.Т. 3,41 3,36 3,61 3,46

30 Мами К.А. 3,91 3,36 3,05 3,44

31 Имашев Б.М. 3,68 3,27 3,32 3,42

32 Ногаев Н.А. 3,35 3,43 3,43 3,41

33 Тугжанов Е.Л. 3,45 3,27 3,48 3,40

34 Атамкулов Б.Б. 3,39 3,22 3,52 3,38

35 Ермекбаев Н.Б. 3,30 3,35 3,39 3,35

36 Годунова Н.Н. 3,04 3,74 3,17 3,32

37 Тургумбаев Е.З. 3,38 3,24 3,32 3,31

38 Тлеуберди М.Б. 3,18 3,41 3,18 3,26

39 Нурдаулетов Г.Д. 3,41 3,00 3,27 3,23

40 Сулейменов Т.М. 3,00 3,05 3,45 3,17

41 Онжанов Н.Б. 3,10 3,19 3,14 3,14

42 Балаева А.Г. 2,91 3,13 3,35 3,13

43 Баттаков Е.Е. 3,18 3,06 3,06 3,10

44 Кульгинов А.С. 3,13 2,83 3,35 3,10

45 Донаков Т.С. 3,00 3,15 3,05 3,07

46 Даленов Р.Е. 3,00 2,91 3,26 3,06

47 Цой А.В. 3,00 3,14 3,05 3,06

48 Аймагамбетов А. К. 2,91 3,04 3,04 3,00

49 Омаров С.К. 2,83 3,04 3,13 3,00

50 Жамаубаев Е.К. 2,77 3,05 3,14 2,98

51 Нурымбетов Б. Б. 2,73 3,09 2,83 2,88

52 Жиенбаев Е. Н. 2,76 2,76 2,94 2,82

53 Мирзагалиев М.М. 2,77 2,77 2,86 2,80

54 Абылкасымова М.Е. 2,64 2,76 2,91 2,77

55 Бекетаев М.Б. 2,77 2,55 2,86 2,73

56 Раимкулова А. Р. 2,55 2,77 2,87 2,73

57 Жаилганова А. Н. 2,55 2,70 2,80 2,68



В ТОП-10 по параметру "Авторитетность", по результатам 3 квартала 2020 года, первые позиции остаются за Токаевым и Масимовым. Председатель Мажилиса Нигматулин пропустил вперед А. Есимова и Т. Кулибаева, А. Шпекбаев и К.Кушербаев оттеснили на 10 позицию Б. Утемуратова. Место Исекешева в ТОП-10. АВТОРИТЕТНОСТЬ занял Бисембаев.



ТАБЛИЦА 3. – ТОП-10. АВТОРИТЕТНОСТЬ (в баллах)



№ ФИО 3 квартал 2020

1. Токаев К.К. 5,82

2. Масимов К.К. 5,30

3. Есимов А.С. 5,04

4. Кулибаев Т.А. 4,83

5. Нигматулин Н.З. 4,65

6. Мамин А.У. 4,61

7. Бисембаев А.А. 4,40

8. Шпекбаев А.Ж. 4,38

9. Кушербаев К. Е. 4,36

10. Утемуратов Б.Ж. 4,33



В ТОП-10 по параметру "Эффективность" по результатам 3 квартала 2020 года рост оценок отмечается у всех участников, кроме Масимова, и, тем не менее, имеющийся у него ресурс позволяет ему удерживаться на 2-й позиции первой десятки. Первая позиция с существенным ростом баллов остается за Президентом.

Заметно улучшили свои позиции, как эффективные менеджеры, Шпекбаев и Кулибаев. В частности, главе Антикора в заслугу поставили "работу по сопровождению гуманитарной помощи – очень достойно и хорошо", а в отношении главы НПП "Атамекен" отметили, что "в последнее время НПП стала демонстрировать бОльшую активность в решении проблем бизнеса", хотя это и не помогло в полной мере защитить бизнес от последствий карантина.

Вернули себе позиции в ТОП-10. ЭФФЕКТИВНОСТЬ Есимов (8 место) и Мамин (10 место). Хотя эксперты отмечают, что обстоятельства играют против них. Есимова "ограничивает возраст", а Мамин грешит фокусированием "на единичных проектах, а не на целостном развитии экономики целиком", "не имеет видения будущего".



ТАБЛИЦА 4. – ТОП-10. ЭФФЕКТИВНОСТЬ (в баллах)



№ ФИО 3 квартал 2020

1. Токаев К.К. 5,09

2. Масимов К.К. 4,65

3. Шпекбаев А.Ж. 4,38

4. Нигматулин Н.З. 4,35

5. Утемуратов Б.Ж. 4,15

6. Кулибаев Т.А. 4,13

7. Бисембаев А.А. 4,10

8. Есимов А.С. 4,09

9. Касымбеков М.Б. 4,05

10. Исекешев А.О. / Мамин А.У. 3,96



В ТОП-10 по параметру "Перспективность" по результатам 3 квартала 2020 года первая тройка осталась неизменной, это – Токаев, Масимов и Нигматулин.

Кулибаева оттеснили с 4-й на 8 позицию. При этом, заметно улучшил свои позиции, как перспективный политик Абаев, заняв 4 позицию. Вернул себе позиции в ТОП-10. ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ премьер-министр Мамин.



ТАБЛИЦА 5. – ТОП-10. ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ (в баллах)



№ ФИО 3 квартал 2020

1. Токаев К.К. 5,48

2. Масимов К.К. 4,78

3. Нигматулин Н.З. 4,57

4. Абаев Д.А. 4,48

5. Ашимбаев М.С. 4,48

6. Исекешев А.О. 4,43

7. Байбек Б.К. 4,35

8. Мамин А.У. 4,26

9. Кулибаев Т.А. 4,22

10. Шпекбаев А.Ж. 4,09



Блоки



Ни один из представителей социального блока не смог подняться в общем рейтинге выше 30-й позиции. Распределение оценок по параметрам указывает на то, что представители данного блока имеют низкую авторитетность. В отношении представителей данного блока эксперты чаще делают ставку на эффективность.



ТАБЛИЦА 6. – РАНКИНГ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОГО БЛОКА (3-Й КВАРТАЛ 2020 Г.)



Ранг ФИО Авторитетность Эффективность Перспективность Итог

33 Тугжанов Е.Л. 3,45 3,27 3,48 3,40

47 Цой А.В. 3,00 3,14 3,05 3,06

48 Аймагамбетов А. К. 2,91 3,04 3,04 3,00

51 Нурымбетов Б. Б. 2,73 3,09 2,83 2,88

56 Раимкулова А. Р. 2,55 2,77 2,87 2,73



В законодательно-правовом блоке "бал правят" законодатели в лице спикеров обеих палат Парламента РК. Самые низкие позиции в рейтинге управленческой элиты из данного блока имеют Председатель Высшего судебного совета Т. Донаков – 45 позиция, и министр юстиции М. Бекетаев – 55 позиция.

При оценивании представителей данного блока эксперты чаще делают ставку на авторитетность/влиятельность как личностей и реже на эффективность как менеджеров.



ТАБЛИЦА 7. – РАНКИНГ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-ПРАВОВОГО БЛОКА (3-Й КВАРТАЛ 2020 Г.)



Ранг ФИО Авторитетность Эффективность Перспективность Итог

3 Нигматулин Н.З. 4,65 4,35 4,57 4,52

10 Ашимбаев М.С. 4,09 3,91 4,48 4,16

14 Асанов Ж.К. 4,05 3,91 3,95 3,97

30 Мами К.А. 3,91 3,36 3,05 3,44

39 Нурдаулетов Г.Д. 3,41 3,00 3,27 3,23

45 Донаков Т.С. 3,00 3,15 3,05 3,07

55 Бекетаев М.Б. 2,77 2,55 2,86 2,73



При оценивании представителей силового блока эксперты чаще делают ставку на авторитетность/влиятельность как личностей и перспективность как политиков.

Высокие позиции в рейтинге управленческой элиты из данного блока имеют председатель КНБ и руководитель Агентства по противодействию коррупции – Масимов и Шпекбаев, а самые низкие позиции – у министра обороны Ермекбаева (35 позиция) ("Положение в армии не улучшилось. Престиж не вырос") и министра внутренних дел Тургумбаева (37 позиция) ("Сотрудники правоохранительных органов не прекращают злоупотреблять своим положением").



ТАБЛИЦА 8. – РАНКИНГ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СИЛОВОГО БЛОКА (3-Й КВАРТАЛ 2020 Г.)



Ранг ФИО Авторитетность Эффективность Перспективность Итог

2 Масимов К.К. 5,30 4,65 4,78 4,91

7 Шпекбаев А.Ж. 4,38 4,38 4,09 4,28

8 Исекешев А.О. 4,26 3,96 4,43 4,22

17 Касымов К.Н. 4,00 3,68 4,00 3,89

22 Ильин Ю.В. 3,43 3,85 3,48 3,58

35 Ермекбаев Н.Б. 3,30 3,35 3,39 3,35

37 Тургумбаев Е.З. 3,38 3,24 3,32 3,31



При оценивании представителей финансово-экономического блока эксперты чаще делают ставку на их перспективность как политиков, а не на эффективность. Только у пятерых – А.Айдарбаева, Р.Скляра, Н.Ногаева, Н.Годуновой, Б.Мусина – эффективность является наиболее высоко оцениваемым параметром. Причем, в отношении председателя СК эксперты готовы сделать прогноз, что "если Годунова останется в СК при расширении его полномочий, то ее аппаратный вес значительно вырастет".

Наиболее высокие оценки перспективности отмечаются у главы НБ Е.Досаева (4,04 балла). При этом эксперты отмечают, что у него "большая неформальная роль, но вопрос – сможет ли он стать следующим премьер-министром". Эффективность Досаева оценивается в 3,61 балла и подкрепляется аргументом о том, что "политика НБРК не стала более прозрачной, но все же чуть более предсказуемой".

Ресурс авторитетности имеют только такие "тяжеловесы", как председатель президиума НПП "Атамекен" Кулибаев, председатель правления ФНБ "Самрук-Казына" Есимов и попечитель "Назарбаев Фонда" Утемуратов. 9 из 18 представителей данного блока имеют позиции ниже 30 места.



ТАБЛИЦА 9. – РАНКИНГ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛОКА (3-Й КВАРТАЛ 2020 Г.)



Ранг ФИО Авторитетность Эффективность Перспективность Итог

4 Кулибаев Т.А. 4,83 4,13 4,22 4,39

5 Есимов А.С. 5,04 4,09 3,78 4,30

12 Утемуратов Б.Ж. 4,33 4,15 3,57 4,02

19 Досаев Е.А. 3,78 3,61 4,04 3,81

20 Айдарбаев А.С. 3,55 3,86 3,50 3,64

24 Келимбетов К. Н. 3,74 3,13 3,83 3,57

23 Бозумбаев К.А. 3,62 3,57 3,52 3,57

25 Смаилов А. А. 3,45 3,59 3,65 3,57

26 Скляр Р.В. 3,36 3,77 3,48 3,54

27 Мусин Б.Б. 3,22 3,65 3,61 3,49

29 Султанов Б.Т. 3,41 3,36 3,61 3,46

32 Ногаев Н.А. 3,35 3,43 3,43 3,41

34 Атамкулов Б.Б. 3,39 3,22 3,52 3,38

36 Годунова Н.Н. 3,04 3,74 3,17 3,32

40 Сулейменов Т.М. 3,00 3,05 3,45 3,17

46 Даленов Р.Е. 3,00 2,91 3,26 3,06

49 Омаров С.К. 2,83 3,04 3,13 3,00

50 Жамаубаев Е.К. 2,77 3,05 3,14 2,98

53 Мирзагалиев М.М. 2,77 2,77 2,86 2,80

54 Абылкасымова М.Е. 2,64 2,76 2,91 2,77



При оценивании представителей политического блока эксперты чаще делают ставку на их авторитетность как личностей и перспективность как политиков, а не эффективность. Только у двоих – М.Тлеуберди и Н.Онжанова – эффективность является наиболее высоко оцениваемым параметром.

Ресурс авторитетности имеют 9 из 20 представителей политического блока. 8 из 20 представителей данного блока имеют позиции ниже 30 места. Источник - Номад

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