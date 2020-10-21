Разброд и метания: кто и как борется с новой вспышкой COVID-19

18:38 21.10.2020

Ирландия ввела повторный локдаун, а США послабляют ограничения



Наталия Портякова



С этой недели к уже сидящему в национальном локдауне Израилю примкнет и Ирландия. Она стала первой страной Евросоюза, решившейся на тотальный карантин, вопреки недовольству жителей и соображениям экономического порядка. Великобритания и страны ЕС, сообща регистрирующие более 100 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в день, пока ограничиваются локальными, а не общенациональными мерами. Но есть и страны, которые, напротив, идут по пути смягчения эпидемиологических ограничений, притом что не во всех из них прирост заражений идет на спад.



Противники полумер



К началу этой недели число заражений коронавирусом в мире перешло рубеж в 40 млн, а число смертей ранее перевалило за 1 млн. Общим для подавляющего большинства жителей разных стран стало чувство усталости от пандемии и вызванных ею ограничений и экономических потерь, но учитывать такие сантименты оказались готовы не все правительства. В отличие от времен первой, весенней волны COVID-19, на которую большинство государств дружно отреагировало общенациональными карантинами, меры противодействия второму пришествию вируса оказались порой прямо противоположными.



На этот раз лишь единицы решили ввести повторный национальный локдаун. Первым еще в середине сентября стал Израиль. На прошлой неделе частичный карантин вернули и в Чехии, несмотря на признание самих властей, что весенний локдаун обошелся экономике страны в 200 млрд крон ($8,7 млрд) и второго она позволить себе не может. Тем не менее премьер Андрей Бабиш не исключил повторного массового закрытия образовательных, государственных и торгово-развлекательных учреждений из-за пандемии, а пока бороться с антирекордами по заболеваниям решили двухнедельными ограничениями на привычное функционирование школ, музеев, баров и спортзалов.



В Ирландии не стали мелочиться: с 21 октября власти ввели в стране сразу пятый, максимальный уровень коронавирусных ограничений, то есть, по сути, тотальный локдаун, который будет действовать до 1 декабря. Единственным отличием от первого карантина стало решение не закрывать производственные мощности, строительный сектор, а также школы и детские сады. Властям далось это нелегко: расходы на пособия по трудоустройству, гранты для поддержки уязвимых предприятий и госсубсидии на заработную плату обойдутся в дополнительные €200 млн в неделю, или €1,5 млрд за все шесть недель локдауна.



Точечный удар



Рост заболеваемости COVID-19 фиксируется и в других странах - например, в Великобритании и странах Евросоюза вместе взятых ежедневно прибавляется по 100 тыс. новых случаев, что более чем втрое превышает апрельские пики. Но на этот раз большинство европейских властей рассчитывают сбить волну менее масштабными ограничениями, действуя точечно с опорой на тестирование и отслеживание контактов.



Бельгия, например, с этой недели закрыла на месяц все рестораны и бары, Греция отказалась от плана по возвращению зрителей на спортивные мероприятия, а Франция и Германия ввели комендантский час. В ряде стран не обошлось без локальных карантинов, затронувших только области с наибольшим числом заболевших: в Германии 20 октября по домам отправили жителей баварского муниципалитета Берхтесгаден, в Испании на две недели перекрыли въезд и выезд из автономной области Наварра на севере страны. 22 октября комендантской час будет введен в итальянской Ломбардии, а на следующий день 17-дневный карантин с целью сдерживания роста заболеваемости COVID-19 вступит в силу в Уэльсе.



К слову, британские ученые советовали властям вновь ввести национальный локдаун на две недели, но правительство пошло несколько иным путем: на прошлой неделе страну разделили на три уровня риска, соответственно варьируя и ограничения. Но эта избирательность не всем пришлась ко двору: принудительная отправка премьером Борисом Джонсоном под карантин третьего уровня Большого Манчестера с его трехмиллионным населением была встречена местными властями в штыки.



- Причины политики более целенаправленных и локальных ограничений в Британии носят как экономический, так и социальный характер. Национальная изоляция может привести к ненужному экономическому ущербу и социальным трудностям в регионах, где число инфицированных невелико, и поэтому имеет смысл использовать дифференцирующие подходы. Но нюансы такой политики трудно сформулировать, донести до общественности и реализовать, и их воздействие предстоит еще тщательно проверить и оценить, - сказал "Известиям" специалист по экономической эпидемиологии Кембриджского университета Флавио Токсваэрд.



От противного



Часть государств, напротив, приступила к смягчению ограничений. В австралийском штате Виктория, на который пришлось 90% всех ковидных смертей в стране и который последний месяц провел на жестком карантине, жителям вновь позволили заниматься спортом на улице и выезжать на расстояние до 25 км от своих домов. В августе здесь случалось по 700 заражений в день, в минувший вторник был зарегистрирован лишь один случай. Тем не менее пересмотреть оставшиеся ограничения власти штата планируют не раньше ноября.



По пути смягчения пошли и власти Филиппин, самой пострадавшей от коронавируса страны Юго-Восточной Азии после Индонезии. С 21 октября местным туристам впервые с июля наконец позволили вылетать за рубеж, а в столице Маниле ослабили комендантский час. Общее число заболеваний COVID-19 в стране превышает 360 тыс. случаев, однако в последние недели прирост пошел на спад.



Индия, ранее бившая рекорды по заболеваемости, на этой неделе вышла в мировые лидеры по числу выздоровевших после COVID-19. Хотя коронавирус здесь диагностирован у более чем 7,5 млн человек, что вывело Индию в ранг самых пораженных стран после США, 6,7 млн человек из этого числа выздоровели. Впрочем, миллионы индийцев вышли на работу задолго до того.



- Весенний локдаун был введен ради спасения жизней, а снят - ради сохранения средств к существованию, учитывая тонущую экономику страны, - пояснила "Известиям" эксперт Центра социальной медицины и общественного здоровья Университета Джавахарлала Неру Сангхмитра Шил Ачарья.



Эксперты предупреждают, что в октябре-ноябре, когда индусы отмечают сразу несколько крупных праздников, число заболевших может увеличиться - покупатели наверняка будут толпиться на рынках ради скидок. Но экономический резон перевешивает: по прогнозам МВФ, в этом году ВВП Индии сократится на 10,3% (это самый большой спад среди всех крупных развивающихся стран), и лишать людей работы на этом фоне власти не могут и не хотят.



Число погибших в США вдвое больше, чем в Индии, хотя там проживает вчетверо меньше населения. И хвастаться успехами в коронавирусной борьбе Штатам не приходится. Но и здесь не только не вводят повторный карантин, но и продолжают смягчать ограничения. В Техасе уровень госпитализаций остается высоким, но правительство штата недавно разрешило приоткрыть бары. Моделирование ситуации с заболеваемостью в Орегоне говорит о том, что число зараженных будет только расти, но губернатор загодя открещивается от возможности каких-то новых ограничений. Отказывается от реализации "более агрессивных" мер сдерживания, рекомендованных целевой группой Белого дома, и правительство Айовы.