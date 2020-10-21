Абызовщина. У экс-рос-министра конфисковано 32,5 миллиарда!!! рублей

18:44 21.10.2020

Изъятие 32 миллиардов у Абызова вскрыло главную ошибку власти

Деньги есть, но вы держитесь



Конечно, все ахнули, когда услышали сумму, которую взыскал с бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова Гагаринский суд Москвы. 32,5 миллиарда рублей. Чтобы получить такую кучу денег, каждый житель России, включая грудничков, все 147 миллионов граждан, должны скинуться по 221 рублю.



Деньги есть, но вы держитесь



Но что ахать-то, если это просто замечательная новость.



Вот смотрите, нам постоянно говорят, что государевы люди должны хорошо получать - мол, не будет поводов для мздоимства и казнокрадства. Михаил Абызов пришел во власть, уже будучи одним из самых богатых людей России. Ну, казалось бы, этот-то точно положит жизнь на алтарь Отечества и ни копейки не возьмет. Ибо всего уже добился, богат как Крез и, наверное, хочет послужить стране, народу, который создавал богатства, неожиданно попавшие в ловкие частные руки.



Но нет. Как утверждает Генпрокуратура, во время госслужбы Абызов продолжал заниматься бизнесом, извлекая доходы от подконтрольных фирм. Эти компании он оформил на подставных лиц, а на территории Кипра и Москвы организовал теневые офисы, размещенные для конспирации в жилых квартирах. А в 2018 году, пользуясь своими возможностями министра, принял личное участие в продаже акций "СИБЭКО" - основного поставщика электричества в Сибири. Как раз за 32,5 миллиарда рублей. Денежки эти частично разошлись по зарубежным банковским счетам, а частично были вложены в облигации... нет, не российского госзайма, а в облигации Германии.



То есть российский министр, пользуясь служебным положением (что само по себе незаконно), вкладывает деньги от продажи основного сибирского поставщика энергии в экономику не самой дружественной нам страны. Понятно, почему Генпрокуратура в суде заявила, что Абызов, используя статус министра, совершил ряд сделок, "противных основам правопорядка и нравственности".



К блюстителям "нравственности" тоже есть вопросы. В 2015 году, как утверждает адвокат Абызова, власти уже проверяли активы министра по жалобе одного нашего банка из топ-10. И якобы в то время заместитель генпрокурора Александр Буксман написал Абызову, что ведомство не имеет к нему претензий. И опять же, если верить адвокату, из правительственной переписки следует, что тогдашний глава администрации президента Сергей Иванов доложил о ситуации президенту и "вопрос был закрыт". То есть нужно поверить, что миллиарды (миллиарды, а не конфеты из бабушкиного буфета) Абызовым прокручивались втайне от наших суперпупер всемогущих спецслужб. Наверное, помогало то, что секретные офисы были в жилых квартирах...



Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО до конца года



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Но вот - прозрели. Арестовали. Изъяли в доход государства три десятка миллиардов. Это причем из тех, что можно изъять. А сколько миллиардов, до которых уже не дотянуться? У Абызова, как посчитали независимые расследователи, около 70 офшоров, 42 из которых были зарегистрированы в тот период, когда он был министром. И на счета этих фирм за пять лет поступило более 860 миллионов долларов.



Вот из всего этого, лихих продаж Родины, внезапных арестов в нужный момент, показательных миллиардных изъятий, получается совсем простая штука - денег-то в стране как у дурака махорки. Ошибался Дмитрий Анатольевич Медведев, когда говорил, что "денег нет". Это хорошая новость.



Плохо, правда, что деньги страны не работают на страну. Но вы же захотели вместо коммунизма капитализм строить? Жить при свободном рынке?



Живите.