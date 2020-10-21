Папа Римский одобрил гомосексуальные браки... и завел себе маму?

18:45 21.10.2020

Catholic News Agency сообщает, что Папа Римский Франциск во время съемок документального фильма о своей миссии впервые в истории одобрил однополые браки.



"Они дети божьи и имеют право на семью", - сказал понтифик, добавив, что гомосексуалисты не должны быть из-за своей ориентации изгнаны или несчастны.



После этого он успел прокомментировать сказанное во время съемок, добавив, что выступает за принятие соответствующего закона о гражданском союзе, чтобы гомосексуалисты были защищены.



Ранее Франциск никогда открыто не поддерживал призывы официально разрешить однополые браки.