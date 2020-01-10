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Выборы в Мажилис Казахстана назначены на 10/01/20
18:50 21.10.2020

Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам, передает Tengrinews.kz.

Текст обращения Главы государства опубликован на сайте Акорды.

"Уважаемые сограждане! Сегодня мною подписан Указ о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента. Постановлением Центральной избирательной комиссии будут назначены выборы депутатов маслихатов всех уровней.

Предстоящие выборы состоятся в конституционные сроки, 10 января 2021 года. У всех политических партий было время на подготовку к участию в предстоящей избирательной кампании, разработку предвыборной платформы, совершенствование партийной инфраструктуры", - отметил Токаев в своем обращении.

"Центральная избирательная комиссия и Генеральная прокуратура будут вести постоянное наблюдение за соблюдением законности, прозрачности и справедливости выборов. До начала новой избирательной кампании приняты меры по политической модернизации, развитию многопартийности и расширению гражданского участия в общественно-политической жизни нашей страны".

"Первое. Поправками в Конституционный закон "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" и в Закон "О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан" внесены изменения и дополнения, предусматривающие введение института парламентской оппозиции и регламентацию ее деятельности.

Теперь избрание одного председателя и двух секретарей постоянных комитетов Мажилиса будет осуществляться из числа депутатов парламентской оппозиции.

Кроме того, парламентская оппозиция наделяется правом инициировать проведение парламентских слушаний не менее одного раза в течение одной сессии, а также определять повестку дня правительственного часа не менее двух раз в течение одной сессии.

При этом руководителям фракций политических партий предоставляется гарантированное право выступления на совместных заседаниях Палат Парламента, пленарных заседаниях Мажилиса Парламента, заседаниях постоянных комитетов, рабочих групп, парламентских слушаниях и иных мероприятиях.

Второе. В Конституционном законе "О выборах в Республике Казахстан" и Законе "О политических партиях" предусмотрены положения, которыми впервые в нашей парламентской практике введена 30-процентная квота в партийных списках для женщин и молодежи. Эта норма станет эффективным механизмом вовлечения женщин и молодежи в Парламент и местные представительные органы, что будет содействовать их более активному участию в общественно-политических процессах страны.

Третье. Предстоящие выборы в маслихаты впервые пройдут по партийным спискам. Пропорциональная модель полностью соответствует мировой демократической практике, способствует укреплению политической системы, развитию демократии, активизирует деятельность политических партий.

Эти нововведения предоставят партиям дополнительные возможности для укрепления своих позиций в политической системе страны".

"Серьезный экономический кризис, ставший следствием пандемии коронавирусной инфекции, охватил многие страны и негативно повлиял на всю мировую экономику.

В это непростое время перед Казахстаном стоят задачи принятия эффективных антикризисных мер, обеспечения устойчивого экономического развития, социального благополучия наших граждан и повышения благосостояния народа.

Эти приоритеты были сформулированы в моем Послании народу Казахстана.

Обновленный состав Парламента и местных представительных органов сосредоточит свое основное внимание на качественном законодательном обеспечении социально-экономических реформ в нашей стране.

Предстоящие выборы вновь продемонстрируют твердую приверженность Казахстана последовательной демократизации и модернизации политических институтов, которые обеспечат обновление политической системы страны.

Наша общая миссия – процветание Казахстана и благополучие наших граждан. В критически важные исторические моменты народ Казахстана неизменно проявлял единство и сплоченность. Уверен, и сейчас наш народ с достоинством примет на себя новую историческую миссию всесторонней модернизации государства. Казахстан станет сильнее и выйдет на новый этап развития в преддверии 30-летия Независимости.

Призываю всех граждан нашего государства проявить активную гражданскую позицию и принять ответственное участие в предстоящих выборах в Мажилис Парламента и маслихаты".

Ранее сообщалось, что Президент назначил выборы в Мажилис на 10 января 2021 года.

Источник - Tengrinews.kz
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