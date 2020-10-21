Пашинян призвал армян к решающей битве

21:50 21.10.2020

Пашинян призвал нацию к решающей битве



Возможностей для мирного урегулирования проблемы Нагорного Карабаха не осталось



Юрий Рокс

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

21.10.2020



Никол Пашинян в дипломатическое решение карабахской проблемы на данном этапе не верит.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 21 октября в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook объявил о невозможности принятия дипломатического решения по непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). По словам Пашиняна, время для решения конфликта взаимоприемлемым образом безвозвратно утеряно.



"Я констатирую, что мы должны осознать: вопрос Карабаха на данном этапе и начиная с этого этапа не имеет дипломатического решения на долгое время. Все те надежды, предложения о поиске дипломатических решений в данной ситуации должны считаться завершенными. Мы всегда говорили, что готовы решить вопрос на основе компромисса. Но то, что приемлемо для армянской стороны, сейчас уже неприемлемо для азербайджанской стороны", – заявил Никол Пашинян в среду.



По его словам, армянские власти неоднократно говорили, что готовы решить вопрос на основе взаимных компромиссов. Но практика показала, что эта логика неприемлема для азербайджанской стороны. Вся дипломатическая тактика и стратегия Баку остаются неизменными. Ни к каким компромиссам, без чего невозможен ни один переговорный процесс, азербайджанская сторона не была готова.



Армянский лидер коснулся позиции России, которая части армянского общества видится несколько неоднозначной для стратегического союзника. "Россия делает все возможное для Армении, сомнений в этом нет, – заявил Пашинян. – Сегодня, как и за все время карабахского конфликта, я очень высоко ценю сотрудничество Армении и России. Мы чувствуем поддержку России как стратегического союзника Республики Армения и армянского народа". По мнению Пашиняна, Армения и Россия сотрудничают на высшем уровне и продолжат сотрудничать для нахождения решений любых сложных вопросов. "Россия является и посредником в деле урегулирования конфликта, и стратегическим партнером Армении. Учитывая эти два статуса, Москва сделала максимум возможного, и не приходится сомневаться, что продолжит это делать", – подчеркнул Пашинян.



Вместе с этим премьер заявил, что приемлемого для себя решения карабахского конфликта армянский народ сможет добиться только с оружием в руках. "Наши дальнейшие действия – это борьба до конца, во имя прав нашего народа. Вне зависимости, что произойдет, надо бороться во имя прав нашего народа. Сегодня в контексте позиции Азербайджана бороться во имя прав нашего народа означает в первую очередь взять оружие в руки и стоять на защите своей родины. При эффективной организации этого процесса мы сможем достичь приемлемого для нас дипломатического решения", – заявил Пашинян в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook.



Некоторую повышенную эмоциональность армянского лидера наблюдатели связывают с удачной операцией армянских сил на тяжелом южном фронте. Им удалось захватить противника в клещи и нанести болезненный удар, сопряженный с большим уроном в живой силе и технике. Результативность операции подтверждена источниками из Ирана, вблизи границ которого она была проведена. По мнению экспертов, в войне, возможно, наметился переломный момент, и, вероятно, заявление Пашиняна можно рассматривать как призыв народа к решающей консолидации. Тем более на фоне беспрецедентной встречи всех бывших президентов Армении и Нагорного Карабаха.



Не испытывающие теплых чувств друг к другу Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Аркадий Гукасян и Бако Саакян, забыв о неприязни, встретились 21 октября в Ереване и обсудили вопросы будущего Арцаха (историческое название Нагорного Карабаха) и Армении.



Между тем действующий президент Армении Армен Саркисян в тот же день отправился с рабочим визитом в Брюссель, где проведет встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, председателем Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Как сообщает пресс-служба армянского президента, Саркисян намерен обсудить с ними "развязанную против Нагорного Карабаха агрессию Азербайджана и вовлеченность Турции" в боевые действия в зоне карабахского конфликта, а также факты ракетных обстрелов со стороны Азербайджана населенных пунктов на территории Республики Армения. Армянская сторона ожидает, что руководством НАТО и ЕС будет сделано все возможное для прекращения боевых действий, что позволит реализовать уже достигнутые договоренности о прекращении огня в зоне конфликта. Президент Армении ранее призвал ЕС и НАТО оказать давление на Турцию, которая, по его словам, генерирует нестабильность на Южном Кавказе. "Почему Турция – полноправный член НАТО – участвует в войне, которая не имеет ничего общего с НАТО? Как получается, что страна НАТО делает что хочет, а НАТО не делает ничего? Значит ли это, что турки получили зеленый свет от НАТО?" – задался вопросом Саркисян в беседе с американским изданием Politico. Президент предупредил, что находящиеся в Азербайджане сирийские террористы могут стать фактором долгосрочной региональной нестабильности. "Они создадут еще одну зону нестабильности, которая будет угрожать Азербайджану, России, Армении и Ирану, – отметил Саркисян. – Складывается впечатление, что президент Турции Эрдоган вокруг себя создает нестабильность, разрушая действующие статус-кво. В этом море нестабильности Турция, кажется, плавает достаточно спокойно, поскольку это позволяет ей играть со всеми".



Ко времени подписания номера в печать на всех фронтах в Нагорном Карабахе сохранялась стабильная напряженная обстановка. По-прежнему делаются попытки убедить азербайджанскую сторону устроить гуманитарную паузу хотя бы для того, чтобы забрать тела погибших. По мнению наблюдателей, большое количество жертв может вызвать взрыв недовольства в азербайджанском обществе, и поэтому военное руководство не выказывает интереса в гуманитарной паузе.