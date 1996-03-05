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Скончался начальник Управления юстиции Жалал-Абадской области Киргизии Маматаир Кармышаков
23:51 21.10.2020

21 октября на 60-м году жизни скончался начальник Управления юстиции Жалал-Абадской области, отличник юстиции, советник юстиции 1 класса Кармышаков Маматаир Мадимарович. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Кармышаков Маматаир проработал в органах юстиции 24 года. Награжден именными часами президента, имеет ряд государственных и ведомственных наград.

Он родился 10 августа 1960 года в городе Ош. В 2002 году окончил Ошский государственный университет.

Трудовой путь:

15.07.1984-18.04.1985 - Ошский областной научно-методический центр народного творчества и кульпросветработы, Ошский областной научно-методический центр народного творчества и кульпросветработы, главный инженер;

17.05.1985-06.11.1986 - Управление внутренних дел Ошской области, Управление внутренних дел Ошской области, служба в органах внутренних дел УВД Ошской области;

05.01.1987-13.05.1989 - Ошский гуманитарно-педагогический институт, Ошский гуманитарно-педагогический институт, комендант;

13.05.1989-01.02.1991 - Ошский гуманитарно-педагогический институт, Административно-хозяйственный отдел, заместитель директора;

05.02.1991-23.03.1992 - Толойкенское сельпотребобщество, Толойкенское сельпотребобщество Заведующий лесмагом №2

23.03.1992-04.08.1992 - ОсОО "Ошская База", коммерческий отдел, товаровед;

03.11.1993-27.08.1996 - Универсальная торговая база Киргизпотребсоюза, Универсальная торговая база Киргизпотребсоюза, заведующий складом;

01.05.1997-07.05.2002 - Министерство юстиции, отдел регистрации юридических лиц, начальник отдела;

17.09.1996-03.05.1997 - Министерство юстиции, Управление юстиции Ошской области, главный специалист по регистрации средств массовой информации и религиозных организаций;

07.05.2002-07.04.2003 - Министерство юстиции, Управление юстиции Ошской области, заместитель начальника управления;

07.04.2003-18.07.2003 - Министерство юстиции, Отдел государственной регистрации юридических лиц, начальник отдела;

18.07.2003-24.07.2006 - Министерство юстиции, Отдел юстиции города Ош, начальник отдела;

24.07.2006-12.04.2010 - Министерство юстиции, Управление юстиции Таласской области, начальник управления;

12.04.2010-09.12.2010 - Министерство юстиции, Управление юстиции Таласской области, начальник управления;

09.12.2010-28.02.2012 - Министерство юстиции, Управление юстиции Ошской области, начальник управления;

28.02.2012-04.09.2015 - Министерство юстиции, Управление юстиции Нарынской области, начальник управления;

04.09.2015-23.07.2018 - Министерство юстиции, Управление юстиции Баткенской области, начальник управления;

23.07.2018-21.10.2020 - Министерство юстиции, Управление юстиции Жалал-Абадской области, начальник управления.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603313460
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