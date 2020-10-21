США обносят Россию поясом политических пожаров. Чем ответим? - "СП"

00:26 22.10.2020

Киргизия, Белоруссия, на очереди - Молдова. Почему события развиваются не по-нашему сценарию

София Сачивко



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Владимир Брутер Сергей Беспалов



21.10.2020



США пытаются влиять на ситуацию в Киргизии и Белоруссии после выборов, а также готовят "революционный" сценарий для Молдавии, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.



"США продолжают бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела дружественных Москве государств по периметру российских границ. Грубые попытки оказать влияние на поствыборную ситуацию предпринимаются в Белоруссии и Киргизии", - цитирует Нарышкина пресс-бюро СВР.



Беспокойство России, судя по заявлению, вызывает и ситуация в Молдавии, где 1 ноября должны пройти выборы президента. Как заявил Сергей Нарышкин, США, которых не устраивает действующий глава страны Игорь Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией, уже начали реализовывать мероприятия по вмешательству в дела страны.



"Оценивая шансы И. Додона на победу как предпочтительные, Госдепартамент США предписал своему посольству в Кишиневе заранее настраивать оппозицию на организацию массовых протестных акций на случай его переизбрания с требованием аннулирования итогов голосования. Аффилированные с американцами НПО и СМИ уже вбрасывают в информпространство фейки о планах властей прибегнуть к фальсификациям", - говорится в заявлении.



По словам Сергея Нарышкина, сотрудники посольства США убеждают молдавских силовиков не препятствовать вероятным уличным протестам и сразу переходить на "сторону народа". Кроме того, имеется информация о подготовке к выезду в Молдавию группы американских специалистов по "цветным революциям".



"С сожалением констатируем, что США, столь громко заявляющие о неприемлемости какого-либо внешнего вмешательства во внутриамериканскую предвыборную борьбу, быстро забывают об этом постулате, когда речь заходит о необходимости обеспечить конъюнктурные интересы Вашингтона за рубежом", - подчеркнул глава СВР.



Он также заметил, что в этом случае для США понятие "суверенитет иностранного государства" явно уходит на второй план.



Накануне заявления Сергей Нарышкина RISE Moldova и Центра "Досье" опубликовали материал, в котором утверждается, что у Игоря Додона якобы есть кураторы из "молдавского отдела" Кремля и за время свое политической карьеры он "сотрудничал с бывшими и действующими сотрудниками российской разведки". Пресс-секретарь молдавского президента Людмила Мунтяну назвала расследование предвыборной ложью, опубликованной "в помощь другим кандидатам".



Любопытно, что глава СВР Сергей Нарышкин в последние месяцы, особенно в последние недели активно выступает с публичными заявлениями, которых раньше никогда не делал и к которым по нашей традиции его должность не предполагает, заметил ведущий научный сотрудник РАНХиГС Сергей Беспалов.



- Это касалось и ситуации в Азербайджане, и в Белоруссии, теперь в целом оценки ситуации на постсоветском пространстве и предполагаемых событий в Молдавии.



США считают себя и действительно являются глобальной державой, поэтому у них интересы в каждой точке планеты и "далеко-близко" для них не аргумент. А контроль над Евразией - это ключевая задача американской геополитики.



В том, что сказал Нарышкин нет ничего удивительного. Американские власти в последние годы открыто признавали, что стараются влиять на процессы на постсоветском пространстве. Давно отработаны технологии, когда важнейшей точкой входя являются выборы. Учитывая, что в Белоруссии и Киргизии выборы состоялись, а в Молдавии предстоят, это логично, для такого заявления не надо быть Нарышкиным, это ясно любому наблюдателю.



В Молдавии на протяжении многих десятилетий соперничают пророссийские и прозападные силы, и традиционно между ними удерживался баланс. Но в последние годы ситуация изменилась в пользу России, особенно в этом, прошлом и позапрошлом году.



Впервые сложилась ситуация, когда президент представляет партию социалистов, ориентированную пророссийски, в парламенте сложилось большинство во главе с партией социалистов, правительство сформировано из людей лояльных президенту (в основном из представителей социалистической партии). И что совсем новое для Молдавии - мэром Кишинева стал представитель соцпартии (традиционно социалистов поддерживали в провинции, а в столице доминировали прозападные политические силы). И по всем опросам у Додона есть хорошие шансы, не в первом, конечно, но втором туре выиграть эти президентские выборы. Поэтому с точки зрения европейцев и американцев логично как-то повлиять на эту ситуацию, но, учитывая то, что технология оспаривания результатов выборов и организация после них уличных протестов уже апробирована и доказала свою эффективность во многих случаях (в Белоруссии пока не удалась, а в Киргизии с блеском привела к результатам), то понятно, что в Молдавии попробуют сделать что-то подобное.



Не исключено, что заявление Нарышкина на самом деле адресовано не американцам (всем понятно было, что они там будут действовать и что мы об этом знаем), а скорее властям Молдавии, чтобы они активнее противодействовали, и Россия готова их в этом поддержать.



"СП": - Может ли как-то Россия предотвратить "революционное" развитие событий в странах, которые с нами граничат?



- Совсем предотвратить довольно сложно, потому что большинство государств, которые нас окружают, которые образовались из бывших советских республик, во многих отношениях напоминают несостоявшиеся государства с нестабильными политическими институтами и т. д., поэтому предпосылки для таких событий существуют.



Если переформулировать вопрос и спросить, почему эти события происходят не по нашему сценарию, а по сценарию наших оппонентов, то, к сожалению, это традиция внешней политики России - мы работаем только с действующими властями. Мы не работаем с оппозицией, не работаем с общественными организациями и т. д. И уж тем более у нас нет опыта и специалистов по организации такого рода массовых протестов. В советском МИДе они были, хотя тогда тоже не особо эффективно пользовались этим инструментом, но пытались. За 90-е и нулевые годы эта традиция была полностью утрачена и пока все ограничивается разговорами о том, что российской внешней политике тоже надо овладевать этими инструментами. Какие-то подвижки делаются, но работу придется проделать еще очень большую и ее результаты, если начнем упорно работать сейчас, то будут видны через 5−10 лет, не раньше. А пока общественные организации, оппозиционные структуры в странах СНГ мы не контролируем и обладаем минимальным влиянием на них.



Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отмечает, что США глобальный игрок, поэтому их интересы касаются каждой страны мира, а тем более тех, которые находятся по периметру России.



- По периметру России необходимо обеспечит ее сдерживание или, по крайней мере, неблагополучное, неспокойное развитие ситуации.



Резкое заявление Нарышкина, видимо, связано с докладом RISE, где говорится о методах взаимодействия Додона и России. На мой взгляд, этот доклад носит, мягко говоря, провокационный и неподготовленный характер, факты перемежаются с вымыслом и многие вещи подаются как некий криминал, несмотря на то, что это обычно для действий руководителей и их команд.



В качестве ответа Нарышкин сообщил, что США рассматривают вариант очередного майдана после выборов в Молдове. Они, скорее всего, пройдут в два тура.



"СП": - Ждать ли в Молдавии событий подобных тем, что произошли в Белоруссии и Киргизии?



- Маловероятно, что что-то произойдет по целому комплексу причин. Например, потому что в США будет пересменка власти. Но вопрос заключается в том, что у США такого рода планы есть для каждого из постсоветских государств. Естественно, есть страны, которые они хуже контролируют, например, Казахстан или Азербайджан. И вряд ли там будут особо считаться с американской позицией. А все остальные страны в той или иной степени уже опробовали такого рода варианты, они носят достаточно стандартный характер, никто не может полностью их избежать. С другой стороны, мы видим по Белоруссии и в других ситуациях, что можно противостоять.



Сейчас нет прямого указания на то, что США это обязательно нужно прямо 16-го числа. Например, потому что в Молдове фактически главой исполнительной власти является не президент, а руководитель правительства. В парламенте у Додона сейчас нет большинства. Чтобы ограничить его власть, необязательно устраивать майдан. Достаточно собрать большинство в парламенте и назначить своего премьер-министра. У президента нет права возражать: есть специальное решение Конституционного суда о том, что он обязан назначить оппозиционного премьер-министра, если оппозиционные по отношению к президенту депутаты соберут 51 голос из 101.



Учитывая, что Додон вряд ли способен на какое-то организованное сопротивление, у него нет команды силовиков, которая может майдан подавить (такой команды вообще в Молдове нет), то отстранение его от фактической власти гораздо проще, для этого не надо организовывать буйные шествия.



"СП": - Почему Россия реагирует уже на "пожар" на границе, а не пытается его предотвратить?



- Предотвратить можно, что угодно, если системно работать. Этим, видимо, не очень занимаются.



Причины стандартны: плохой мониторинг ситуации, плохая работа с политическим полем, отсутствие создаваемых альтернатив.



Кстати, никто на Западе не ожидал, что антилукашенсковские выступления после выборов будут такими массовыми.