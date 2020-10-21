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Как семья Трампа богатеет на бизнесе из Китая, зарабатывая миллионы
00:30 22.10.2020

Как семья Трампа богатеет на бизнесе из Китая, зарабатывая миллионы
Президент США ругает Пекин и грозит проблемами, а его сыновья зарабатывают деньги на совместных проектах

Андрей Иванов
21.10.20

Грозная риторика президента США Дональда Трампа в адрес Китая может быть лишь игрой на публику. Несмотря на то, что Вашингтон и Пекин сегодня действительно геополитические противники, ссориться с Поднебесной хозяину Белого дома невыгодно пол личным мотивам.

Как узнали журналисты The New York Times, у Трампа в Китае есть банковский счет в Китае. Его сеть отелей, управляемая Trump International Hotels Management L. L. C. последний раз платила налоги в КНР в 2018 году. Интересно, что THC China Development, которая управляет в КНР собственностью Трампа именно в 2017 году, сразу после его избрания, отчиталась о рекордной выручке в 17,5 млн долларов.

Новость особенно контрастирует на фоне обвинений Трампа в адрес своего конкуренты на президентских выборах Джо Байдена. Глава США постоянно говорит, что его соперник очень лояльно относится к Китаю и чуть ли не продался ему с потрохами. При этом поданные Байденом налоговые декларации не содержат информации о какой-то личной заинтересованности кандидата демократов в сотрудничестве с Китаем. Чего явно не скажешь про Трампа. Причем масштаб бизнеса его семьи в КНР может быть вполне впечатляющим.

Весной 2018 года в мировой прессе появилась интересная информация, что государственная строительная "Металлургическая корпорация Китая" подписала договор с компанией из Индонезии MNC Land о строительстве близ Джакарты масштабного парка развлечений, который должен стать важной частью китайского глобального проекта "Одного пояса и пути". Так вот в проектировании этого парка, по данным СМИ, принимала участие основанная Дональдом Трампом The Trump Organization.

После того, как Трамп стал президентом, его бизнесом теперь управляют сыновья Эрик и Дональд-младший. И они сворачивать прибыльное сотрудничество с китайским бизнесом вовсе не планируют.

Индонезийская газета The Jakarta Post писала, что в 2017 году Трампу удалось зарегистрировать около 40 товарных знаков в Китае. Помимо этого компания его сыновей строит с китайцами совместные проекты в Дубае. Не осталась в стороне и дочь Иванка, которая также смогла зарегистрировать ряд товарных знаков в КНР именно после того, как папа въехал в Белый дом.

Но самое, пожалуй, символичное - американский офис крупнейшего государственного китайского банка ICBC расположился не где-нибудь, а в "башне Трампа" в Нью-Йорке. Это здание высотой 58 этажей в центре Манхэттена всегда было особым предметом гордости для Трампа и его семьи.

То есть налицо сотрудничество Трампа и его семьи с китайскими компаниями. Причем успешно оно стало развиваться после того, как Трамп занял президентское кресло, что намекает на использование служебного положения ради бизнеса. Хотя и использовать особе, наверное, не надо. С таким партнером лучше дружить любой компании, а не подмаслишь, как известно, не поедешь.

Конечно, ничего плохого в бизнесе семьи Трампа нет. Китай - это колоссальный рынок и богатый инвестор, почему бы не работать вместе. Просто последний год американский президент чуть ли не с любой трибуны говорит о жесткой торговой войне, китайских шпионах, даже вину за пандемию коронавируса постоянно возлагает на Поднебесную. Американским компаниям запретили ставить свои программы на некоторые китайские телефоны, ввели различные санкции и пошлины на товары.

Но, как оказывается, все эти шоу для широкой общественности. Как говорится, война войной, а обед по расписанию.

Источник - svpressa.ru
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